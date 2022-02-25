Россию изгоняют из Формулы-1? Гран-при и Мазепин под вопросом, ливрею-триколор уже убрали

Дисклеймер: автор прекрасно понимает, что проблемы российского этапа Формулы-1 и выступлений Никиты Мазепина в составе «Хааса», мягко говоря, не самое главное, что сейчас происходит в мире. Но раз уж мы на страницах раздела «Автоспорт», то будем писать о влиянии событий на Украине на главную гоночную серию мира. А совсем скоро присутствие России в Ф-1 может сойти на нет.

Что будет с Гран-при России?

Боевые действия на Украине предсказуемо привели к вопросу: может ли Формула-1 ехать в страну, чьи войска оказались на территории другой страны. Безусловно, подобное в истории спортивных соревнований уже бывало (например, если вспомнить участие армии США в операциях и войнах по всему миру), но конфликт практически в центре Европы никого не оставил равнодушным.

Пороть горячку в руководстве Ф-1 не стали, выпустив аккуратное заявление: «Формула-1 внимательно следит за развитием событий, как и многие другие, и на данный момент не имеет дальнейших комментариев по поводу гонки, запланированной на сентябрь». Позднее стало известно, что команды и руководство чемпионата обсудят ситуацию с этапом в Сочи вечером в четверг.

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Нежелание чемпионата моментально отменять Гран-при России понятно: у сторон действующий контракт до 2025 года (по которому серия получает солидный промоутерский взнос), плюс Ф-1 наверняка хочет обсудить ситуацию с представителями «Росгонок» и лучше оценить происходящее на Украине. При этом для чемпионата мира не в первой проводить гонки в странах, чья международная репутация сомнительна: прямо сейчас в календаре прекрасно себя чувствуют Бахрейн, Саудовская Аравия, Венгрия и Азербайджан.

Пока команды и руководители осторожничают, яркие высказывания себе позволили Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель. Новый чемпион мира был довольно краток: «Когда в стране идёт война, не следует проводить там гонки».

Фото: Haas F1 Team / LAT Photo

А вот Феттель мощно заявил: даже если Ф-1 всё-таки отправится в Сочи, то ноги четырёхкратного чемпиона мира в России не будет.

«Проснувшись, я снова почитал утренние новости и был шокирован. Ужасно видеть, что происходит. Если вы посмотрите на календарь — у нас запланирована гонка в России. Считаю, что мне не стоит ехать. Мне кажется, что это неправильно — проводить гонки в этой стране. Мне жаль невинных людей, которые теряют свои жизни из-за глупых причин и из-за очень, очень странного и безумного руководства. Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что моё решение уже принято», — заявил немец.

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На фоне многочисленных санкций в адрес России шансы на проведение гонки Ф-1 в Сочи стремительно тают. Тем более уже есть потенциальная замена: место Гран-при России в календаре мог бы занять турецкий этап на трассе «Истамбул-парк». Кроме того, введены санкции против титульного спонсора гонки в Сочи — банка ВТБ. Спасти Гран-при может тот факт, что он должен пройти в конце сентября: у Ф-1 есть время на раздумья и решение в зависимости от обстановки.

Останутся ли «Уралкалий» и Мазепин?

Если у «Росгонок» и «Либерти» время есть, то американская команда «Хаас» оказалась в максимально неудобном положении. С прошлого сезона болиды «Хааса» раскрашены в цвета российского флага — таково было требование нового титульного спонсора команды из компании «Уралкалий». Однако после свежих событий на Украине по понятным причинам немыслимо, чтобы американская команда могла выступать дальше в российских цветах.



Второй день испытаний в Барселоне стал для ливреи-триколора последним: в «Хаасе» объявили, что в пятницу её болид окажется полностью белым, пропадут и логотипы «Уралкалия». Кроме того, представители команды уже удалили все логотипы российской компании с оборудования и командных грузовиков. На гоночных комбинезонах логотипы в подобных ситуациях обычно заклеивают скотчем.

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Собственно, вопрос: что будет дальше? Очевидно, что требования главы «Уралкалия» Дмитрия Мазепина об использовании триколора теперь бессмысленны и неосуществимы. Непонятно, могут ли логотипы «Уралкалия» в принципе остаться на машине — стремительное избавление от них поздним вечером намекает, что присутствие эмблем российской компании теперь в принципе невозможно.

Следующие вопросы: готов ли Мазепин-старший финансировать карьеру сына дальше, не получая взамен никакой рекламы в Формуле-1? Готовы ли со своей стороны в «Хаасе» дальше брать деньги от российского бизнесмена, который довольно близок к властям в РФ и не далее как в январе встречался с Владимиром Путиным?

Владимир Путин и Дмитрий Мазепин Фото: РИА Новости

Если ответ на какой-либо их этих вопросов отрицательный, то второй сезон Никиты Мазепина в Ф-1 рискует так и не начаться: без спонсорской поддержки россиянин наверняка лишится места в команде.

Кто мог бы его заменить? Резервным пилотом «Хааса» является Пьетро Фиттипальди. Конечно, за его спиной нет мощной спонсорской поддержки, но, вероятно, какой-то пул партнёров он смог бы собрать. Другой вариант, как ни странно, из России: «Хаас» мог бы взять к себе одного из пилотов «Феррари», а именно Роберта Шварцмана, который уже проводил тесты за американский коллектив после сезона-2021. Правда, рассчитывать при этом на помощь от «СМП Рейсинг» (то бишь Бориса Ротенберга) вряд ли придётся. Либо же «Феррари» может отправить к американцам опытного Антонио Джовинацци.

Наконец, совсем недавно о своих планах всё-таки пробиться в Ф-1 объявила семья Андретти. В ситуации, когда в бюджете «Хааса» может образоваться огромная дыра из-за ухода титульного спонсора, американцы могут наконец-то договориться о совместной работе. В такой ситуации в Ф-1 отправится Колтон Херта.

Решение нужно принимать оперативно. В пятницу полдня за рулём «Хааса» проведёт Никита, а вот вторые тесты Ф-1 пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта — к этому моменту американцы уже должны чётко представлять, кто будет вторым пилотом команды в сезоне-2022, чтобы этот гонщик успел опробовать машину на испытаниях.