«Мерседес» впереди, у «Хааса» катастрофа. Итоги первых тестов года в Формуле-1

Машина Никиты Мазепина ломалась буквально каждый день, хотя кажется, что по скорости «Хаас» прибавил.

В Барселоне завершилась первая серия предсезонных тестов — команды Формулы-1 наконец получили возможность оценить поведение и скорость построенных по революционно новому регламенту машин.

Делать далеко идущие выводы из первых тестов не стоит в принципе, и в этот раз — тем более. Дело в том, что многие, включая, например, «Мерседес», привезут на вторые тесты обновлённые машины, в то время как сейчас команды обкатывали базовые версии автомобилей. Тем не менее попробуем разобраться в том, что за эти три дня происходило…

«Мерседес» в лидерах

Лучшее время по ходу трёх дней тестов показал Льюис Хэмилтон — на последних минутах третьего дня экс-чемпион проехал круг за 1:19,138. При этом на второй позиции тоже пилот «Мерседеса» — утренний результат Джорджа Расселла позволил ему опередить соперников. Притом сам британец после второго дня утверждал, что его машина уступает в скорости «Феррари» и «Макларену». «Это точно», — заявил тогда Джордж.

Расселл очень быстро перенял привычку руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа принижать результаты команды, однако в этот раз у британца действительно есть причины так утверждать. «Феррари» за три дня проехала огромную дистанцию (434 круга — больше всех), а её пилоты каждый день были в топ-6. «Скудерия» смотрелась весьма уверенно, не теряла время из-за технических проблем и пока выглядит так, как и должна топ-команда.

«Макларен» показал лучшее время в первый день тестов Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В то же время «Макларен», несмотря на лучшее время Ландо Норриса в первый день и третий результат Даниэля Риккардо во второй, пока не так впечатляет. В заключительный день оба пилота оказались медленнее «Астон Мартин» и «Уильямса», а по числу пройденных кругов команда из Уокинга только третья, уступая «Феррари» и «Мерседесу». Хельмут Марко, советник «Ред Булл» по автоспорту, считает скорость «Макларена» лишь трюком, направленным на поиск спонсоров.

Сам «Ред Булл» своего максимума ещё не показал — как, наверное, все команды в пелотоне, но у австрийцев во второй день заездов возникли проблемы с трансмиссией, из-за чего Перес проехал 78 кругов. Не слишком большая потеря, но звоночек тревожный. Так или иначе, именно «Ред Булл» в итоге оказался ближе всех к «Мерседесу» — круг Переса в третий день был лучшим, если не считать «Мерседес».

Сводная таблица лучших кругов команд за три дня:



1. «Мерседес» — 1:19,138 (Льюис Хэмилтон, 3-й день).

2. «Ред Булл» — 1:19,556 (Серхио Перес, 3-й день).

3. «Макларен» — 1:19,568 (Ландо Норрис, 1-й день).

4. «Феррари» — 1:19,689 (Шарль Леклер, 2-й день).

5. «Астон Мартин» — 1:19,824 (Себастьян Феттель, 3-й день).

6. «Альфа Таури» — 1:19,918 (Пьер Гасли, 2-й день).

7. «Уильямс» — 1:20,318 (Александер Албон, 3-й день).

8. «Альпин» — 1:21,242 (Фернандо Алонсо, 3-й день).

9. «Хаас» — 1:21,512 (Никита Мазепин, 2-й день).

10. «Альфа Ромео» — 1:21,885 (Гуаньюй Чжоу, 2-й день).

У «Астон Мартин» и «Альпин» проблемы…

Быстрейшим пилотом позади команд большой четвёрки стал Себастьян Феттель на «Астон Мартин». Как и в случае с лидерами, едва ли немец гнался за рекордами, однако стоит отметить его стабильность: каждый из дней Себ закончил в топ-6, а свой лучший результат показал в заключительной сессии, где уступил лишь пилотам «Мерседеса» и «Ред Булл». Другими словами: в последний день тестов у «Астон Мартин» была третья по скорости машина. Но не по надёжности: тесты команда завершила досрочно из-за спровоцированного утечкой масла возгорания.

Схожие проблемы возникли и у «Альпин»: Фернандо Алонсо вынужден был остановиться на обочине, где его машину охватил дым. Позже представители команды рассказали, что возникла проблема с изоляцией, двигатель загорелся и уничтожил всю заднюю часть автомобиля. В итоге и по скорости, и по километражу Энстоун лишь на восьмой позиции.

Горящая машина «Альпин» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Потеряли время и в «Альфа Таури», но в данном случае причина не в технических неполадках, а в ошибке пилота: Пьер Гасли разбил автомобиль. В то же время до этого француз вместе с Цунодой намотали свыше 300 кругов — это шестой результат среди всех команд.

А вот у «Уильямса» серьёзных проблем вроде бы не возникало: Албон и Латифи проехали в общей сложности 342 круга, уступив лишь топ-командам да примкнувшим к группе лидеров «Феррари» с «Маклареном». Только вот выдающейся скорости команда из Гроува пока не демонстрировала: медленнее оказались лишь «Альпин» да «Хаас» с «Альфа Ромео».

Пройденная за три дня дистанция:



1. «Феррари» — 434 круга.

2. «Мерседес» — 388.

3. «Макларен» — 362.

4. «Ред Булл» — 353.

5. «Уильямс» — 342.

6. «Альфа Таури» — 308.

7. «Астон Мартин» — 296

8. «Альпин» — 264.

9. «Альфа Ромео» — 175.

10. «Хаас» — 160.

…а у «Альфа Ромео» и «Хааса» вообще катастрофа

Клиенты «Феррари» ломались буквально каждый день и в сумме проехали меньше, чем Сайнс с Леклером. Так, Роберт Кубица, которому выделили утреннюю сессию первого дня, проехал лишь девять кругов (и теперь неизвестно, когда ещё сядет в кокпит), Боттас после обеда — 23. Не смог Валттери выполнить программу и во второй день, хотя после обеда шасси всё же позволило Чжоу проехать симуляцию гонки. Однако в третий день машина сломалась вновь.

В «Альфа Ромео» не раскрывают подробности проблем, зато подобной информацией делятся в «Хаасе» — и из неё следует, что ломается едва ли не всё. В первый день вышла из строя система охлаждения, в четверг Мик Шумахер потерял полдня из-за повреждённого днища, а в последний день немец и вовсе не смог сесть за руль — уже утром, когда на трассе работал Никита Мазепин, возникла утечка масла.

Никита Мазепин во второй день тестов Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Жаль, что пока так и не удалось оценить скорость нового «Хааса», а она в теории может несколько вырасти: единственный раз, когда машина работала без сбоев, Никита Мазепин показал восьмое время, опередив «Альфа Ромео» и «Уильямс». Не исключено, что план «Хааса» — пожертвовать сезоном-2021 ради предстоящего — даст свои плоды. Впрочем, в данный момент это, похоже, не главная проблема команды Гюнтера Штайнера…