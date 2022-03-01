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Всемирный совет ФИА обсудит исключение российских гонщиков и запрет на соревнования в России

Выгонят ли Россию сегодня из Формулы-1 и всех мировых гонок? LIVE
Евгений Кустов
Запретят ли россиянам выступать в гонках?
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Сегодня решится, смогут ли выступать дальше Мазепин, Квят, Шварцман и все остальные.

Сегодня, 1 марта, Всемирный совет ФИА по автоспорту соберётся на внеочередное заседание, чтобы обсудить происходящее на Украине и принять решение, как Международная автомобильная федерация должна отреагировать на эти ужасные события. Речь вполне может пойти о запрете на выступления всех гонщиков из России (и заодно Беларуси) в любых международных соревнованиях. А вот запрещать международные гонки в России уже бессмысленно: все события 2022 года на территории Российской федерации уже отменены. Ждём решений и комментариев…

От ФИА требуют запретить россиянам выступать в любых гонках
Live Евгений Кустов

Между тем российским картингистам ещё без всяких решений ФИА уже запретили участвовать в соревнованиях под эгидой промоутера WSK.

«Запрет наложили пока что только WSK, но Украинская федерация автоспорта подала протест в FIA, протест касается всех российских пилотов во всех гоночных классах.

Вчера поздно вечером пришло ответное письмо от CIK FIA о том, что запрет не наложили и скорее всего не наложат и российские гонщики могут участвовать в гонках FIA, но даже с учётом этого WSK не изменила решения», — рассказал в интервью телеграм-каналу «Вестникъ Формул» картингист Никита Артамонов.

15:04 Евгений Кустов

Накануне гонщик Формулы-3 Александр Смоляр на своём стриме в Twitch признался: он думает, что не сумеет принять участия в сезоне-2022. Это не инсайды, просто ощущение самого Смоляра.

14:54 Евгений Кустов

Напомним, что за последние дни были стремительно отменены следующие соревнования на территории России — чаще всего с формулировкой «невозможно проведение в нынешней ситуации»:

  • Гран-при России Формулы-1 в Сочи;
  • Этап Кубка мира по турингу (WTCR) в Сочи;
  • Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту в Сочи;
  • Этап чемпионата мира по мотокроссу в Краснодарском крае на трассе ВДЦ «Орлёнок»;
  • Этап чемпионата мира по спидвею в Тольятти.
14:30 Евгений Кустов

По информации RacingNews365, заседание Всемирного совета ФИА начнётся в 15:00 мск.

14:14 Евгений Кустов

От ФИА требуют запретить россиянам выступать в любых гонках

Ранее федерация автоспорта Украины ФАУ обратилась с письмом к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, в котором призвала Международную автомобильную федерацию наложить серьёзные санкции на Российскую автомобильную федерацию и Белорусскую автомобильную федерацию.

Текст письма гласил:

«По требованию членов FAU мы обращаемся к Вам с предложением:

— запретить использование во время проведения FIA и санкционированных FIA соревнований государственных символов Российской федерации и Республики Беларусь – стран-агрессоров;

— запретить проведение на территории Российской федерации и Республики Беларусь соревнований FIA, а также соревнований, санкционированных FIA;

— запретить проведение РАФ и санкционированных РАФ соревнований на оккупированных территориях Украины;

— исключить из FIA всех членов из Российской Федерации и Республики Беларусь;

— исключить из комиссий FIA всех лиц, представляющих организации из Российской Федерации и Республики Беларусь;

— запретить участие в соревнованиях за пределами Российской Федерации и Республики Беларусь обладателям всех лицензий, выданных РАФ и БАФ».

14:13 Евгений Кустов

Напомним короткое заявление ФИА, которое федерация выпустила накануне вечером.

«Завтра будет созвано внеочередное заседание Всемирного совета по автоспорту для обсуждения вопросов, связанных с продолжающимся кризисом на Украине. После заседания будет предоставлена дополнительная информация».

Точное время заседания не сообщалось.

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