Выгонят ли Россию сегодня из Формулы-1 и всех мировых гонок? LIVE

Между тем российским картингистам ещё без всяких решений ФИА уже запретили участвовать в соревнованиях под эгидой промоутера WSK.



«Запрет наложили пока что только WSK, но Украинская федерация автоспорта подала протест в FIA, протест касается всех российских пилотов во всех гоночных классах.



Вчера поздно вечером пришло ответное письмо от CIK FIA о том, что запрет не наложили и скорее всего не наложат и российские гонщики могут участвовать в гонках FIA, но даже с учётом этого WSK не изменила решения», — рассказал в интервью телеграм-каналу «Вестникъ Формул» картингист Никита Артамонов.