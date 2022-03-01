Выгонят ли Россию сегодня из Формулы-1 и всех мировых гонок? LIVE

Сегодня, 1 марта, Всемирный совет ФИА по автоспорту соберётся на внеочередное заседание, чтобы обсудить происходящее на Украине и принять решение, как Международная автомобильная федерация должна отреагировать на эти ужасные события. Речь вполне может пойти о запрете на выступления всех гонщиков из России (и заодно Беларуси) в любых международных соревнованиях. А вот запрещать международные гонки в России уже бессмысленно: все события 2022 года на территории Российской федерации уже отменены. Ждём решений и комментариев…
Между тем российским картингистам ещё без всяких решений ФИА уже запретили участвовать в соревнованиях под эгидой промоутера WSK.
«Запрет наложили пока что только WSK, но Украинская федерация автоспорта подала протест в FIA, протест касается всех российских пилотов во всех гоночных классах.
Вчера поздно вечером пришло ответное письмо от CIK FIA о том, что запрет не наложили и скорее всего не наложат и российские гонщики могут участвовать в гонках FIA, но даже с учётом этого WSK не изменила решения», — рассказал в интервью телеграм-каналу «Вестникъ Формул» картингист Никита Артамонов.
Накануне гонщик Формулы-3 Александр Смоляр на своём стриме в Twitch признался: он думает, что не сумеет принять участия в сезоне-2022. Это не инсайды, просто ощущение самого Смоляра.
Напомним, что за последние дни были стремительно отменены следующие соревнования на территории России — чаще всего с формулировкой «невозможно проведение в нынешней ситуации»:
- Гран-при России Формулы-1 в Сочи;
- Этап Кубка мира по турингу (WTCR) в Сочи;
- Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту в Сочи;
- Этап чемпионата мира по мотокроссу в Краснодарском крае на трассе ВДЦ «Орлёнок»;
- Этап чемпионата мира по спидвею в Тольятти.
По информации RacingNews365, заседание Всемирного совета ФИА начнётся в 15:00 мск.
От ФИА требуют запретить россиянам выступать в любых гонках
Ранее федерация автоспорта Украины ФАУ обратилась с письмом к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, в котором призвала Международную автомобильную федерацию наложить серьёзные санкции на Российскую автомобильную федерацию и Белорусскую автомобильную федерацию.
Текст письма гласил:
«По требованию членов FAU мы обращаемся к Вам с предложением:
— запретить использование во время проведения FIA и санкционированных FIA соревнований государственных символов Российской федерации и Республики Беларусь – стран-агрессоров;
— запретить проведение на территории Российской федерации и Республики Беларусь соревнований FIA, а также соревнований, санкционированных FIA;
— запретить проведение РАФ и санкционированных РАФ соревнований на оккупированных территориях Украины;
— исключить из FIA всех членов из Российской Федерации и Республики Беларусь;
— исключить из комиссий FIA всех лиц, представляющих организации из Российской Федерации и Республики Беларусь;
— запретить участие в соревнованиях за пределами Российской Федерации и Республики Беларусь обладателям всех лицензий, выданных РАФ и БАФ».
Напомним короткое заявление ФИА, которое федерация выпустила накануне вечером.
«Завтра будет созвано внеочередное заседание Всемирного совета по автоспорту для обсуждения вопросов, связанных с продолжающимся кризисом на Украине. После заседания будет предоставлена дополнительная информация».
Точное время заседания не сообщалось.
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