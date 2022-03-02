ФИА пощадила гонщиков из России, но как минимум на один Гран-при путь Мазепину уже закрыт.

Останется ли Мазепин в Ф-1 и допустят ли команду Квята? Главные вопросы о России в гонках

Вопреки опасениям, Всемирный совет ФИА по автоспорту накануне на своём заседании не стал запрещать гонщикам из России и Беларуси выступать во всех международных соревнованиях. Тем не менее вопросов насчёт сезона-2022 остаётся ещё очень много. Попробуем ответить на самые важные.

Какие ограничения наложены на представителей России и Беларуси?

Пилоты, команды и официальные лица из России и Беларуси могут выступать в международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом;

Любые национальные символы, цвета и флаги демонстрировать нельзя — на экипировке, машине и так далее. Флаг и гимн двух стран не могут использоваться в международных соревнованиях;

Никаких международных соревнований в России и Беларуси; в частности, подтверждена отмена Гран-при России Формулы-1;

Российские и белорусские члены комиссий ФИА временно отстранены.

Более жёстких санкций точно не будет?

Не факт. Всемирный совет ФИА всегда может собраться вновь и ещё ужесточить санкции. Кроме того, решение совета уже не устроило некоторые национальные федерации. В частности, британская Motorsport UK самостоятельно решила, что не допустит представителей России и Беларуси на любые соревнования на территории своей страны. Речь идёт в том числе о международных гонках, так что, например, Никита Мазепин не сможет принять участия в Гран-при Великобритании.

Похоже, Motorsport UK в данном случае занимается самоуправством: организация не имеет права не допускать россиян, раз соответствующее решение приняла головная организация в лице ФИА. Но сомнительно, что федерация будет биться за права представителей России и Беларуси. К тому же в Великобритании могут напомнить ФИА про рекомендацию МОК: комитет хотел, чтобы спортсменам был запрещён выход на старт даже в нейтральном статусе.

Параллельно с британцами аналогичные строгие меры приняли в Финляндии, Швеции и Дании. Если подобные меры примут, скажем, во Франции, то Даниил Квят не сможет принять участия в «24 часах Ле-Мана», а санкции со стороны США лишат Мазепина сразу двух Гран-при на территории этой страны.

Один Гран-при — не так страшно. Значит, Мазепин останется в Формуле-1?

Сомнительно. Ещё до решения ФИА «Хаас» принял решение отказаться от «российской» ливреи и убрать логотипы компании «Уралкалий» с болидов, грузовиков и официального сайта. Поверить в возвращение «Уралкалия» на болиды американской команды трудно: за рубежом она считается слишком тесно связанной с российскими властями.

Можно предположить, что Дмитрий Мазепин согласился бы финансировать выступления сына в составе «Хааса» даже без логотипов «Уралкалия» и ливреи. Но и здесь целый ряд вопросов: например, реальны ли сейчас денежные переводы в валюте и не посчитают ли в самом «Хаасе» дальнейшее сотрудничество с семьей Мазепиных «токсичным». При этом американцы заверили, что команда не закроется, если резко лишится финансирования из России.

Решение должно быть принято быстро: 10-12 марта в Бахрейне состоятся вторые зимние тесты Формулы-1, и к ним «Хаас» должен знать свой состав на предстоящий сезон, чтобы второй пилот (если это не Мазепин) успел познакомиться с абсолютно новым болидом.

Что будет с другими гонщиками из России?

Вопросов – уйма. Например, Роберт Шварцман, похоже, всё-таки сможет исполнить роль тест-пилота «Феррари», если вслед за Великобританией запреты на выступления не наложат все остальные страны. Теоретически Шварцман даже мог бы заменить Мазепина в «Хаасе» (при поддержке «Феррари»), но против Роберта сыграет его национальность, позиция Великобритании и другие политические моменты.

Александр Смоляр должен провести сезон в Формуле-3. Однако за россиянина платит программа «СМП Рейсинг» Бориса Ротенберга. Посмотрим, сможет ли программа оплатить выступления. То же самое касается и Кирилла Смаля в серии FRECA. А вот за Ирину Сидоркову в женском чемпионате W Series «СМП Рейсинг» не платит, так что выступлениям Ирины не грозит ничего, кроме санкций со стороны национальных федераций. На данный момент получается, что Сидоркова, как и Смоляр в Ф-3, пропустят британские этапы своих чемпионатов.

Про Даниила Квята и Ле-Ман мы уже сказали. Но экс-пилоту Формулы-1 может помешать и то, что он представляет команду G-Drive Racing. Сможет ли выступить во всех намеченных сериях гоночный коллектив, который спонсирует «Газпромнефть»? Пока это большой вопрос. Сезон WEC стартует 16-18 марта в американском Себринге.

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Кому-то из россиян уже точно нельзя выступать?

Похоже, что под самым мощным ударом оказалась легендарная команда «КАМАЗ-мастер». Против «КАМАЗа» введены санкции со стороны Евросоюза, а ранее именно эти санкции привели к отстранению от ралли-марафона «Дакар» белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». Организаторы «Дакара» — французская компания A.S.O., и она не пойдёт против воли властей. А сами камазовцы, понятно, не будут направлять вступительный взнос без гарантий, что французы его примут, а потом и в число участников не примут, и деньги не вернут. Ждём официальных комментариев…

Могут ли россияне избежать санкций, сменив спортивное гражданство?

Теоретически – да. Например, у российского раллиста Николая Грязина давно есть и латвийская лицензия. Она должна позволить ему выступить в WRC на Ралли Финляндии, куда с российским нейтральным статусом он бы не попал.

Посмотрим, есть ли желание и возможность получить другую лицензию у других россиян. Скажем, Шварцман хоть и живёт в Санкт-Петербурге, но родился в Израиле и проводит много времени в Италии, давно живёт в Монако Квят… При этом понятно, что некоторые болельщики не оценят даже временной смены спортивного гражданства – критика неизбежна.