Вернулся в гонки после потери обеих ног и выиграл. Вдохновляющая история Билли Монгера

16 апреля 2017 года на «Донингтон Парк» стартовала очередная гонка чемпионата британской Формулы-4 – этот воскресный заезд навсегда изменил жизнь юного пилота по имени Билли Монгер. 17-летний британец на высокой скорости влетел в заднюю часть застывшего на месте болида Патрика Пасмы – в результате страшной аварии Монгер потерял обе ноги, которые пришлось ампутировать. Менее года спустя после трагичных событий Билли вернулся за руль гоночного болида, после чего в мире гонок стал настоящим олицетворением несгибаемого характера. В день открытия Паралимпийских игр вспоминаем историю человека, для которого нет ничего невозможного.

После страшной аварии Монгера поддержал кумир детства

Свой гоночный путь Билли Монгер, как и положено, начинал с картинга. В возрасте 11 лет он одержал свою первую весомую победу, забрав титул в самом престижном картинговом первенстве Великобритании Super 1 National Championship. В 2015-м Монгер делает следующий шаг в карьере, став участником чемпионата Ginetta Junior Championship (юниорская кузовная моносерия, в которой выступают пилоты в возрасте от 14 до 17 лет). А уже в следующем году Монгер дебютировал в британском первенстве Формулы-4. Свой первый сезон в формульных сериях юный британец провёл относительно средне –12-е место по итогам чемпионата.

На следующий год Билли остался всё в том же первенстве и начинал он его вполне неплохо – третье место на первом этапе в «Брэндс-Хэтч». Далее пилоты отправились на «Донингтон Парк», где Монгер также заехал на подиум в первой гонке уик-энда. Судя по форме, в которой находился пилот, в том году он мог замахнуться на самые высокие места, но, к великому сожалению, сезон для него был окончен уже на втором этапе чемпионата.

В заключительной гонке на «Донингтон Парк» Билли Монгер шёл на 14-й позиции, до конца заезда оставалось 15 минут. Пытаясь обогнать соперника на прямой, он развил высокую скорость (почти 200 км/ч), но когда впереди идущий пилот резко отрулил в сторону, перед Монгером оказалась заглохшая машина Патрика Пасмы. Уйти от столкновения было просто нереально. Кадры этой аварии ужасают, но ещё страшнее оказались её последствия.

«Сначала я не чувствовал боли из-за адреналина. Постепенно я вышел из шокового состояния, осознал, какие у меня травмы, и начал паниковать. Я помню людей, делавших мне уколы, и мою сестру Бонни, которая была там. Это успокаивало – голос, который я знал, а не кучка незнакомцев, с ужасом смотрящих на меня, потому что они знали, насколько всё плохо, а я — нет», – позже вспоминал тот трагичный день Билли Монгер.

Как только Монгера удалось извлечь из разбитого болида, он тут же был отправлен в королевский медицинский центр города Ноттингем. Уже в больнице Билли узнал, возможно, самую страшную новость в своей жизни. Врачам пришлось ампутировать обе его ноги: левую выше колена, правую – ниже.

Сразу же после аварии команда JHR Developments, за которую выступал Монгер, начала сбор денежных средств на лечение своего пилота. К благотворительной акции подключилась внушительная часть гоночного сообщества, в том числе и пилоты Формулы-1. Кумиры Монгера – Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Нико Хюлькенберг, Дженсон Баттон, Даниэль Риккардо и многие другие – поучаствовали в благотворительном флешмобе. За первые сутки было собрано более £ 500 тыс.

Спустя год после аварии Монгер уже управлял болидом Формулы-1

То, что происходило в жизни Билли Монгера дальше, иначе как подвигом не назовёшь. Оказавшись в инвалидном кресле, 17-летний британец и не думал заканчивать гоночную карьеру. Спустя пару месяцев после страшной аварии Монгер уже вовсю работал на симуляторе». Билли был настроен решительно и готовился вернуться на трассу уже в следующем году.

В этой истории стоит отметить команду «Карлин», которая оказала молодому пилоту громадную поддержку, позволив ему провести сезон-2018 в британской Формуле-3. Под Монгера был полностью адаптирован гоночный болид: сцепление, переключение передач, акселератор – всё это было перенесено на руль – а педаль тормоза, до которой Билли мог дотянуться с помощью специального протеза, была перемещена поближе к пилоту.

На этом стадия подготовки к великому возвращению ещё не была окончена. Помимо машины, Монгер должен был подготовить и собственный организм. Ведь для того, чтобы справиться с ручным управлением, требовалась серьёзная физическая подготовка. Поэтому, помимо гоночного симулятора, Билли активно занимался ещё и в спортивном зале.

Заключительный шаг перед камбэком Монгера – добиться разрешения от ФИА. Дело в том, что международная федерация запрещала гонщикам с ограниченными возможностями участвовать в официальных чемпионатах на болидах с открытыми колёсами. Но в декабре 2017-го ФИА отменила данный запрет, и участие Билли Монгера в новом сезоне британской Ф-3 становилось полностью легальным.

В своей первой же гонке после страшной аварии целеустремлённый британец финишировал на третьем месте – фантастический результат. В том сезоне к достижениям Монгера прибавится ещё три подиума, а чемпионат он закончит на шестой строчке. И это на машине с ручным управлением! Также в 2018-м молодой британец впервые испытал в деле болид Формулы-1, протестировав «Заубер» C30. А в конце года Монгер был удостоен премии BBC имени Хелен Ролассон, которая вручается за выдающиеся достижения перед лицом невзгод. Кстати, он стал самым молодым лауреатом в истории премии.

В следующем году Билли также продолжил выступать за «Карлин», но уже в чемпионате Евроформулы. Соперники в том сезоне у него подобрались что надо – Юки Цунода, Лиам Лоусон, Джек Дуэн. Именно в условиях возросшей конкуренции Монгер одержал свою первую победу во взрослой карьере: британцу покорилась дождевая гонка, проходившая на знаменитой уличной трассе в городе По. Это была не просто выигранная гонка – в тот день Билли Монгер победил обстоятельства, доказав всему миру, что нет ничего невозможного.

После сезона-2019 Монгер больше не участвовал в серьёзных гоночных чемпионатах, сосредоточившись на работе гоночным экспертом на телевидении. Билли по-прежнему продолжает вдохновлять своим примером людей по всему миру.