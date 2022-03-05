Как россияне уходили из Формулы-1: грустные истории Петрова, Сироткина и Квята

Команда «Хаас» расторгла контракт с Никитой Мазепиным — для карьеры 23-летнего гонщика это серьёзный удар, а вернуться на стартовую решётку ему поможет только чудо.

Сочувствуем Никите и вспоминаем, как завершали карьеру в Ф-1 его предшественники.

Виталий Петров

Первым российским гонщиком в Формуле-1 в 2010 году стал Виталий Петров. За рулём чёрно-жёлтой «Рено» он уже в четвёртом Гран-при набрал очки, в Венгрии занял пятое место, а в Абу-Даби финишировал шестым — и помог Феттелю победить Алонсо в борьбе за титул! Ну а затем произошло небывалое: россиянин занял третье место на Гран-при Австралии 2011 года, поднялся на подиум и в рамках официальной пресс-конференции, когда пилоты говорили несколько слов на родном языке, прозвучала русская речь.

Во многом тот успех — заслуга «Лотус Рено» R31 с передним выхлопом. Идея Джеймса Эллисона (сейчас — технический директор «Мерседеса») позволяла использовать раскалённые газы для управления потоком воздуха под днищем, но она очень быстро исчерпала себя: инженерам не удавалось дорабатывать её по ходу сезона, к концу которого команда откатилась в середняки и с трудом набирала очки.

Виталий Петров на подиуме Гран-при Австралии-2011 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Тогда и начались проблемы: после одной из гонок Петров дал несдержанное интервью, после которого в напарники Кими Райкконену «Лотус» взял Ромена Грожана. Виталий провёл ещё сезон в «Кэтерхэме», где в квалификациях проигрывал уже освоившемуся в команде Хейкки Ковалайнену (7-13), но зачастую выглядел сильнее финна в гонках. Однако на сезон-2013 Тони Фернандес набрал других пилотов.

Покинув Формулу-1, Петров выступал в гонках на выносливость и дважды поднимался на подиум «24 часов Ле-Мана» — в 2016-м как призёр класса LMP2 и в 2019-м — как занявший третье место в абсолютном зачёте. В последние годы Виталий не гонялся и помогал строить карьеру Роберту Шварцману, но, по слухам, он готов вновь выйти на старт в предстоящем сезоне — в российских гонках.

Сергей Сироткин

Сергей Сироткин перед дебютом в Формуле-1 выигрывал гонки Ф-Abarth, Auto GP, Формулы «Рено» 3.5, GP2 — и в каждой из них блистал буквально с первых гонок. И именно успехи в GP2 в итоге склонили SMP Racing финансово поддержать контракт с «Уильямсом» — командой, которая когда-то выигрывала чемпионаты, а в тот момент — в 2017-м — была на пятом месте Кубка конструкторов.

Увы, FW41 — «Уильямс» 2018 года — оказался удручающе плохой и нестабильной машиной. Проблемы у неё возникали даже с ремнями безопасности. Но Сергей сражался и в квалификациях со счётом 13-8 опередил Лэнса Стролла, который выступал за Гроув уже второй год.

Сергей Сироткин на Гран-при США 2018 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Эта машина на несколько лет отправила «Уильямс» в разряд аутсайдеров, от команды ушли спонсоры. Строллы создали «Рейсинг Пойнт», позже превратившийся в «Астон Мартин», а в SMP Racing решили больше не связываться с «Уильямсом». Для карьеры Сироткина в Ф-1 это был конец.

Сергей позже выступал в гонках на выносливость, был тестером и резервистом «Макларена» и «Рено», а теперь занимается картинговой школой, в рамках которой помогает и взрослым, и детям понять основы управления автомобилем.

Даниил Квят

На сегодняшний день Даниил Квят является самым опытным и успешным российским гонщиком в Формуле-1 — на его счету 110 Гран-при (67-е место в истории чемпионата!), три подиума и лучший результат, которого когда-либо добивались представители страны: второе место в Венгрии в 2015-м.

Парадоксально, но с одного из подиумов и начинается история расставания Даниила с Формулой-1: на старте в Китае в 2016-м Квят жёстко атаковал Феттеля — тот даже после финиша был зол и пытался отчитать молодого соперника. Две недели спустя — на старте гонки в Сочи — Квят ошибся на торможении и врезался в Феттеля (а затем ещё раз), чем окончательно вывел немца из себя.

Феттель и Квят на подиуме Гран-при Китая-2016 Фото: Сергей Сироткин на Гран-при США 2018 года

Ошибка Квята сама по себе не была столь разрушительной, но в «Ред Булл» воспользовались ей как поводом посадить в кокпит Макса Ферстаппена — своего самого перспективного на тот момент пилота. Россиянина же понизили в «Торо Россо» — и это стало ударом для гонщика, который буквально только что боролся за подиумы.

2016-2017 годы дались Квяту тяжело, он регулярно проигрывал Карлосу Сайнсу и в итоге потерял место даже в «Торо Россо». 2018-й Даниил провёл вне гонок, работал на симуляторе «Феррари» и получил неожиданное предложение от Фаэнцы — команда предлагала вернуться. Квят согласился, провёл два довольно сильных сезона, в третий раз в карьере поднялся на подиум и прорвался на четвёртое место в Имоле, но в конце концов вновь вынужден был уступить место гонщику из молодёжной программы.

Так или иначе, Даниил продержался в Формуле-1 семь лет и завершил в ней карьеру на довольно высокой ноте — доказав, что сезон-2016 его в итоге не сломил.