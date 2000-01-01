Кто заменит Никиту Мазепина в Формуле-1? 10 кандидатов для «Хааса»

Кто заменит Никиту Мазепина в Формуле-1?
После разрыва контракта с россиянином изучаем сразу 10 кандидатов.
Пьетро Фиттипальди
Действующий резервный гонщик «Хааса». Хорошо знает команду, провёл за неё два Гран-при в 2020-м. Но есть большие сомнения насчёт уровня бразильца.
Антонио Джовинацци
Резервный гонщик «Феррари» — партнёра «Хааса». Довольно опытный пилот, но устроит ли он американцев на долгосрочную перспективу? В «Альфа Ромео» Джови не впечатлял.
Нико Хюлькенберг
Если «Хаасу» нужен опытный пилот без спонсоров, то немец — самый логичный вариант. И он уже знает машины 2022 года по крайней мере по симулятору «Астон Мартин».
Оскар Пиастри
Самый перспективный гонщик мира здесь и сейчас. В «Альпин» могли бы постараться пристроить Оскара коллегам, даже приплатив за это. Но менеджер Пиастри сказал, что переговоров не было.
Джехан Дарувала
Неожиданный кандидат, про которого сообщила BBC. У индийского середняка Формулы-2 есть поддержка «Ред Булл» и спонсоров, что может быть важно для «Хааса».
Каллум Айлотт
Если «Хаас» получит от «Феррари» скидку на моторы, то в теории может позвать её воспитанника Каллума Айлотта. Однако британцу придётся срочно разрывать контракт в IndyCar.
Роберт Шварцман
Если бы не политическая обстановка, тест-пилот «Феррари» мог получить отличный шанс на дебют в Ф-1. Но готовы ли в «Хаасе» поменять россиянина на россиянина, да к тому же связанного с «СМП Рейсинг» Бориса Ротенберга?
Кевин Магнуссен
«Хаас» может экстренно обратиться к своим бывшим гонщикам. Однако у Магнуссена хороший контракт с «Пежо» в гонках на выносливость — WEC и IMSA.
Ромен Грожан
Думаем, француз был бы не против провести в «Хаасе» парочку Гран-при и нормально попрощаться с Ф-1. А вот разрывать контракт с «Андретти» в IndyCar Грожан вряд ли будет.
Колтон Херта
«Андретти» никак не может подружиться с «Хаасом». Но, может, в сложившейся ситуации американцы наконец-то договорятся друг с другом и дадут шанс перспективному пилоту?
Кто заменит Никиту Мазепина в Формуле-1? 10 кандидатов для «Хааса»
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