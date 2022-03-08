Хочешь гонок — рискни уголовкой. Почему пилоты из России массово не вышли на старт

Рано мы радовались миролюбивому решению Всемирного совета ФИА по автоспорту, который не стал запрещать российским гонщикам участвовать в международных соревнованиях. Вскоре после решения совета ФИА выпустила к нему дополнение: все россияне и белорусы обязаны подписать специальную бумагу, подтверждающую их «нейтральный» статус. Большинство пунктов этой бумаги выглядели вполне адекватно, но после тщательного анализа документа при поддержке юристов российские гонщики начали один за другим отказываться от его подписания. Бумагу не подписали Даниил Квят и Роман Русинов, а параллельно стало известно о скандале на этапе чемпионата мира по ралли-рейдам в Абу-Даби, где все россияне вынужденно отказались от выступлений. Что именно смутило российских пилотов и что будет дальше? «Чемпионат» обратился за комментарием к знаменитому российскому штурману Константину Жильцову.

«На самой гонке уже начинались провокации»

— Константин, как развивалась ситуация в Абу-Даби?

— Всё началось ещё раньше, с первым письмом ФИА, которое гласило, что российские участники будут допущены до соревнований при условии, что они будут «нейтральными» — без флагов, гимна и так далее. Ну, так уже было и на «Дакаре» из-за санкций от ВАДА – вроде всё было бы нормально. Но дальше ситуация начала развиваться в сторону общей борьбы с российскими спортсменами. FIM сразу отказала российским участницам в праве на выступления, другие федерации — тоже. ФИА попала под серьёзный прессинг.



В Абу-Даби мы успели пройти административные проверки, все представители ФИА говорили, что никаких проблем нет. Но после обеда 4 марта появляется новая бумага. После этого мы двое суток пытались обговорить с руководством ФИА условия подписания этой бумаги, просили убрать из неё формулировки, которые нарушают тот самый принцип «нейтральных» спортсменов.



В преамбуле к новому документу ФИА написано, что международная федерация не поддерживает агрессию России и так далее. Дальше – один из пунктов: «Я обязуюсь поддерживать позицию ФИА в данной ситуации».



Часть наших ребят сначала подписали эту бумагу, не очень внимательно её прочитав. Слава богу, была возможность эти бумаги забрать — в итоге все ребята из России не подписали.



Куча совещаний, переговоров… Мы говорили: «Господа, мы готовы быть нейтральными, мы и есть нейтральные спортсмены. Но мы не можем подписать эту бумагу, подтверждая позицию ФИА про агрессию со стороны России». Ну как это? Мы параллельно общались с РАФ, Минспорта. И ещё нам помогала юридическая компания, где работает мой знакомый Артём Пацев. Он дал свою оценку этой бумаге и предупредил, что она идёт вразрез с принципами «нейтрального» спорта.

— Какие пункты Пацев посчитал самыми опасными и неприемлемыми?

— Второй про проявление солидарности с гражданами Украины и украинской федерацией и девятый — что любые споры будут рассматриваться не в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, как это принято, а во французских судах.



На мой взгляд, глобально преамбула к документу и эти пункты специально были сделаны таким образом, чтобы мы, внимательно прочитав это письмо, поняли, что подписывать его нельзя — и таким образом ФИА спасёт своё реноме на фоне прессинга со всех сторон.



— Такая вот двухходовочка от них.

— Да-да. И мне кажется, что когда мы все отказались, то они выдохнули. Тем более что на самой гонке уже начинались провокации. Не буду называть людей, но это были именно участники гонки. Говорили в открытую: «Да вас не должны допускать, вас надо забанить, как во всех остальных федерациях, вы фашисты». Все знают, что у меня характер непростой. Я спрашивал: «Вы меня с автоматом видели? Я в кого-то стреляю?» Отвечали: «Это без разницы». Надо отдать должное представителям ФИА: эту провокацию они пресекли очень жёстко.



В целом все разделились на два лагеря, но мне кажется, что тех, кто нас морально поддерживал, всё-таки больше. Но были, конечно, и те, кто сильно радовался и хлопал в ладоши, когда россиян не допустили.



Прекрасно понимаю, как нелегко было ФИА, а особенно её новому президенту Мохаммеду бен Сулайему. За все годы, что я участвую в «Абу-Даби Дезерт Челлендж», он впервые не появился на гонке! Видимо, понимал, что будет много вопросов. Другие представители ФИА общались с нами, извинялись, но говорили: «Ребята, бумага была подготовлена юристами ФИА и принята Ассамблеей ФИА. Мы не можем взять и её переделать». Мы предлагали пока подписать другую бумагу про нейтральный статус, чтобы нас допустили до гонки, а дальше уже во всём разобраться. Но не сработало.

Когда уже пошло общее обсуждение, то все поняли, что эта бумага, наоборот, исключает принцип нейтральности. Мы же выступаем с немецкой командой X-Raid, и в том числе существует зачёт производителей. Они бились как львы, чтобы как-то эту историю разрешить, но увы. Мы ведь не против нейтральности, но не готовы поддерживать какую-то конкретную точку зрения ФИА. Неважно, какая она конкретно — в защиту русских, украинцев… Мы — нейтральные, за спорт, и не хотим участвовать в политике.

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«Мы попадаем под угрозу уголовного преследования»

— По идее, есть вариант получить лицензию от федерации другой страны?

— В случае с чемпионатом мира это не работает. Тут главное — национальность гонщика, все смотрят именно на паспорт. Если ты по паспорту россиянин, то варианты есть только при наличии двойного гражданства или чего-то такого.



Кстати, я ещё до гонки в Абу-Даби общался с ответственным секретарём РАФ Светланой Шаховой — мы обсуждали, что нужно создать так называемую «нейтральную» лицензию от ФИА. Чтобы при её выдаче гонщики подтверждали, что являются нейтральными спортсменами, вне политики — и всё было бы хорошо. Но это целая история, ей надо заниматься…



Ситуация сейчас крайне тяжёлая. Насколько я знаю, параллельно с нами от подписания бумаги ФИА отказались Русинов и Квят, проблемы возникли у Николая Грязина, выкинули Мазепина…

— Если вернуться к бумаге, то главный стоп-момент — именно преамбула?

— Конечно.



— Теоретически поддержка такой преамбулы — это практически уголовно наказуемое дело в России?

— Не практически, а ровно так и есть. Юристы сразу отметили, что эта бумага не гарантирует нам участия в чемпионате мира, но при этом с данной формулировкой мы попадаем под угрозу уголовного преследования. И со стороны Минспорта тоже была рекомендация такую бумагу не подписывать.

— Что дальше? Абу-Даби уже не вернуть, но есть ли шанс при поддержке юристов выработать текст бумаги, который устроит и ФИА, и россиян?

— Да мы уже пытались им объяснить… Но есть ещё такая логика со стороны ФИА: раз вы отказываетесь подписать бумагу, значит, не соглашаетесь с нашим мнением. Тогда федерация может вообще забрать гоночные лицензии навсегда. Так что переговоры сложные со всех сторон. Ты вроде говоришь про опасность уголовного преследования, а они отвечают: «Ну, это у вас в стране, а вообще вы мнение ФИА поддерживаете или нет?» Мы в ответ всё-таки предлагаем отделять мух от котлет и заниматься только спортом.

Нам известно, какие команды и официальные лица как себя ведут, кто пытается лезть в политику. Не буду называть имена, но все всё знают. Обстановка сейчас очень нездоровая. И насчёт дальнейших выступлений россиян в чемпионате мира решения пока нет. После праздников я хотел поехать в РАФ и встретиться с руководством, чтобы принять какие-то решения насчёт того, что делать дальше.



Думаю, даже если бы мы подписали эту бумагу, то на этом всё для россиян не закончилось бы. В любой момент нас могли бы снять. Уверен на сто процентов, что если бы россияне начали претендовать на призовые места — а мы на это способны — то на ФИА начали бы оказывать ещё большее давление, которое федерация не выдержала бы.



Нужно что-то решать с официальным нейтральным статусом. Получение спортивного гражданства, лицензий других стран — достаточно сложная процедура. Не знаю, насколько она досягаема. Ну, от РАФ, наверное, можно сейчас получить открепление, но что тогда делать гонщикам, которые параллельно выступают в чемпионате России? Ведь по старым правилам если в составе экипажа есть участник с зарубежной лицензией, то экипаж не зарабатывает очки в зачёт чемпионата России. То есть твой пилот или штурман с российской лицензией тоже никак не может стать чемпионом. Ну, это правило, наверное, проще скорректировать. Но это лишь одна из неясных историй, которые нужно решать в ближайшее время.

«Сто процентов, что на «Дакар» никто «КАМАЗ» не допустит»

— В целом вполне вероятна реальная изоляция российского автоспорта от международного?

— Конечно. Я слабо верю, что отказ российских гонщиков от подписания бумаги приведёт к её пересмотру со стороны ФИА. Может, РАФ как признанная федерация сможет напомнить, что было же предыдущее решение Всемирного совета, на котором уже был согласован нейтральный статус? Но надо посмотреть, готова ли РАФ воевать дальше и какие могут быть последствия этой войны. Ведь теоретически РАФ тогда могут вообще исключить из числа членов ФИА. Так что в ближайшие дни в планах — встретиться с представителями РАФ и понять, как лучше действовать дальше.

— Сильно удивитесь, если кто-то из россиян или белорусов всё-таки подпишет бумагу ФИА в её нынешнем виде?

— Я знаю, кто её подписал. Это было от безвыходности: всё-таки профессиональный спорт — это работа, средство для существования. Бывают ситуации, когда ты можешь не просто лишиться контракта, а ещё и нарваться на огромный штраф за его разрыв.



Больше всего не повезло белорусу Андрею Рудницкому: он бумагу подписал, а экипаж всё равно не допустили, потому что машина не прошла технические проверки. Так что попал дважды! Мы с Андреем разговаривали, я его позицию понимаю и нисколько его не осуждаю. История для него безвыходная. Надеюсь, у Андрея не будет проблем на родине: тут чуть проще, потому что в Беларуси за подписание такой бумаги пока нет риска уголовного преследования.



Ну а раз подавляющее большинство бумагу не подписало, то массовый отказ ещё может сработать и заставить ФИА пересмотреть формулировки. Но почему-то у меня есть ощущение, что ФИА ничего не пересмотрит и что юристы прописали всю эту историю осознанно: с пониманием, что мы эту бумагу не подпишем. При этом они могут нам сказать, что могли бы вообще отобрать лицензии, а так дали шанс. Раз нас не устроило, то сидите, мол, тихо, и ждите, пока ситуация изменится.

Все равно всё будет зависеть от разрешения конфликта, который сейчас происходит. Это с официальной точки зрения. С неофициальной — уже понятно, что всё испорчено. Я просто не понимаю, как сейчас вернуться к прежней ситуации. В нашей отрасли много друзей-украинцев, но даже наши годы дружбы сейчас оказались под таким прессингом… Очень тяжело и безумно грустно. Разговоры начинаются очень сложно. Слава богу, потом всё успокаивается, но…



— Последний вопрос. Правильно понимаю, что с учётом санкций от Евросоюза команде «КАМАЗ-мастер» не удастся выступить на «Дакаре» 2023 года?

— Абсолютно. Есть проблемы и с «Шёлковым путём». «КАМАЗ» под санкциями, и на сегодняшний момент сто процентов, что на «Дакар» их никто не допустит. К тому же в комиссии ФИА по ралли-рейдам три из шести участников — представители компании-промоутера «Дакара» и чемпионата мира A.S.O. И четвёртый человек тоже на их стороне, он раньше был гоночным директором «Дакара» — и я вспоминаю, какие смешные решения они принимали во время «Дакара»… Так что негласно 4 из 6 членов комиссии — члены A.S.O., а её отношение к российским спортсменам понятно. В жизни мы друзья, но в спорте они точно не за нас и особенно не за «КАМАЗ». Поэтому я уверен, что никакого положительного решения ждать не следует.