Пассажир-счастливчик. Почему Фиттипальди вместо Мазепина – худший из возможных вариантов

Одним из реальных претендентов на место в «Хаасе», внезапно освобождённое Никитой Мазепиным, является внук легендарного Эмерсона Фиттипальди Пьетро. Со всех сторон возможный выбор американцев в пользу Фиттипальди выглядит невероятно скучным и несправедливым (если такое слово вообще есть в Формуле-1). Разберёмся, что не так с потенциальным боевым пилотом «Хааса».

Получить суперлицензию помогла пандемия и перелом ног

С 2020 года Пьетро Фиттипальди выполнял функции резервного пилота команды «Хаас». И после жуткой аварии Ромена Грожана ему даже довелось подменить француза на двух заключительных этапах сезона. Тогда же у общественности и возникли первые вопросы к бразильскому пилоту: широкие массы узнали, как сильно повезло Фиттипальди с получением суперлицензии.

Во-первых, 35 из сорока баллов он заработал в не самом конкурентном первенстве World Series Formula V8 3.5. По сути, это был доживающий свои последние дни чемпионат Формулы «Рено». В победном для себя сезоне-2017 Фиттипальди сражался только с девятью постоянными соперниками, самыми главными из которых были Матевос Исаакян и Альфонсо Селис. Согласитесь, не самые грозные фамилии. Просто ФИА не успела пересмотреть ценность серии и всё же выдавала за неё солидные баллы.

Во-вторых, к 2020 году Фиттипальди уже должен был распрощаться с драгоценными 35 баллами суперлицензии, ведь заработанные за пределами трёх последних сезонов очки автоматически сгорают. Однако в конце 2019-го бразилец обратился в ФИА с просьбой сохранить набранные им баллы за 2017 год. Главным и единственным аргументом Фиттипальди была полученная им травма в мае 2018-го: в результате аварии во время тренировки перед гонкой «6 часов Спа» Пьетро сломал обе ноги, после чего был вынужден пропустить пару месяцев. Бразилец сетовал на то, что именно злые обстоятельства не позволили ему заработать необходимые для суперлицензии баллы, и попросил не отбирать хотя бы те, что у него уже есть. И, как ни странно, ФИА удовлетворила запрос Фиттипальди, сохранив уже «просроченные» очки.

Ну и в-третьих, Пьетро здорово помогла пандемия. На стыке 2019 и 2020 годов бразилец принял участие в чемпионате азиатской Ф-3, чтобы добрать недостающие до суперлицензии пять баллов. Для достижения своей цели Фиттипальди должен был завершить чемпионат как минимум на пятом месте. Поначалу дела у Пьетро шли не очень-то и здорово: он прозябал за пределами первой пятёрки. Однако затем во всём мире началась пандемия коронавируса, которая, конечно же, сказалась и на первенстве азиатской Ф-3. На февральские этапы не приехали Девлин Де Франческо и Себастьян Фернандес, которые как раз опережали Пьетро в личном зачёте. В оставшихся гонках Фиттипальди набрал необходимое количество очков, чтобы со скрипом взобраться на спасительное пятое место.

Таким вот витиеватым и не совсем справедливым способом бразилец всё-таки сумел получить суперлицензию.

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Вместо чемпиона Формулы-2 место в «Хаасе» получит гонщик без значимых достижений

Даже если забыть про все хитросплетения с суперлицензией, Пьетро Фиттипальди всё равно не выглядит пилотом, который необходим Формуле-1. К 25 годам в активе бразильца нет ни одного сколько-нибудь значимого гоночного достижения. Согласитесь, титулы в умирающей Формуле «Рено» и индийском чемпионате MRF Challenge – не уровень пилота Ф-1. А его прикосновения к конкурентным гоночным сериям оборачивались в разной степени провалами: 17-е место по итогам сезона в европейской Ф-3, несколько невзрачных гонок в IndyCar и очень посредственный сезон в DTM.

Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что «Хаасу» от Фиттипальди нужны вовсе не результаты на трассе, а спонсорские выплаты. Но в таком случае бразилец будет ничуть не лучше нещадно критикуемого весь прошлый сезон Никиты Мазепина. Кстати, в отличие от Фиттипальди, у россиянина были весьма неплохие результаты в молодёжных сериях: вице-чемпионство в GP3 и пятое место по итогам сезона в Ф-2. Поэтому Пьетро видится ещё более ярко выраженным рента-драйвером, который занимает в команде место более талантливого пилота.

Ну и раз мы затронули тему «чьё место занимает Фиттипальди», давайте немного в неё углубимся. Как только стало известно, что «Хаас» может попрощаться с Мазепиным, различные инсайдеры тут же начали предлагать своих фаворитов на освободившееся место в американской команде. И буквально каждый из озвученных вариантов был интереснее и справедливее повышения Фиттипальди до статуса боевого пилота.

Например, вакантное место в «Хаасе» могло достаться кому-то из молодых талантов, для которых это была бы отличная возможность запустить свою «формульную» карьеру. Договорись «Альпин» с американцами, и место в Ф-1 получил бы главный талант поколения Оскар Пиастри. Или же, прояви больший интерес к своим проспектам «Феррари», Каллум Айлотт наконец дебютировал бы в «Королевских гонках», а заодно попытался бы взять реванш у Мика Шумахера за проигранную дуэль в Ф-2.

Другой интересный вариант – ныне выступающий в IndyCar Колтон Херта. Первые слухи, что молодой американец может пополнить пелотон Ф-1, поползли ещё осенью прошлого года, как раз во время переговоров Майкла Андретти с «Альфа Ромео». Судя по всему, Андретти в случае своего прихода в «Королевские гонки» рассчитывает прихватить с собой и Херту, который защищает честь его команды в IndyCar. Учитывая, что Андретти недавно подал заявку на создание своей конюшни в Ф-1, Херте не помешало бы получить опыт в Ф-1 – так сказать, с прицелом на будущее.

Ну и, конечно же, нельзя забывать про фигуру Антонио Джовинацци. Да, он уже далеко не самое свежее лицо для Ф-1, да и за три проведённых сезона не показал ничего сверхвыдающегося. Но в то же время Антонио является достаточно опытным бойцом, который мог бы создать интересный дуэт с молодым Шумахером. Как минимум Джовинацци стал бы ярким маркером для оценки прогресса Мика – как раз то, что нужно «Феррари». Ведь что Мазепин, что Фиттипальди – не самые показательные соперники. А вот на фоне опытного итальянца Шумахер наконец-таки смог бы показать, на что он по-настоящему способен.

Впрочем, может, Фиттипальди и удастся переубедить скептиков и доказать, что он более чем достоин места в Формуле-1 — если Пьетро утвердят на стартовые этапы и он вдруг здорово поедет на фоне сына ещё более знаменитого отца. Это стало бы огромным ударом по репутации Шумахера.