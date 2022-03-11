Разгром «Мерседеса» на глазах у Гитлера. Легендарная гонка Тацио Нуволари

Как и в наши дни, гонщики «Мерседеса» были фаворитами Гран-при. Но сдержать великого итальянца не смогли.

Всё, что связано с жизнью и подвигами Тацио Нуволари, окутано легендами. Его бесстрашие, презрение к боли и опасности и, конечно же, триумфальные победы во всех гоночных классах и на любой технике сделали Тацио полубогом в глазах итальянцев. Кульминацией карьеры Летучего Мантуанца стал Гран-при Германии 1935 года, на котором он опередил мощные «Мерседесы» и «Ауто Юнионы» на глазах Адольфа Гитлера.

«Нюрбургринг» должен был стать триумфом для немецкой техники: мощные двигатели позволяли достигать на прямых умопомрачительных скоростей, а звёздный состав пилотов практически гарантировал успех. Оставалось лишь выяснить кто: «Человек дождя» Рудольф Караччола, опытный Манфред фон Браухич или молодой и жадный до побед Бернд Роземайер?

Тацио Нуволари Фото: Getty Images

В победу итальянских машин никто не верил: некогда грозные «Альфа Ромео» постепенно сдавали позиции немецкому автопрому, и даже национальному герою Тацио Нуволари трудно было тягаться с превосходящим соперником. Он стартовал вторым и при обычных условиях вынужден был бы наблюдать, как его одна за другой проходят серебристые машины. Но в тот день, 28 июля, удача улыбнулась Тацио: с утра в горной местности Айфеля пошёл дождь.

Мантуанец, казалось, только этого и ждал. Известный своим стилем вождения в управляемом заносе, Нуволари прекрасно пилотировал на мокрой трассе. Благодаря этому он отыгрывал в поворотах те самые секунды, что терял на прямых, где моторы «Мерседес» легко уносили своих гонщиков далеко вперёд. Даже несмотря на это, итальянец поначалу опустился на шестое место. Утешить его могло только одно: уже на пятом круге он оказался единственным представителем «Альфы» на трассе: все остальные подопечные Энцо Феррари, руководившего в те годы гоночной программой миланского концерна, сошли.

В этот момент ход гонки начал стремительно меняться. Внезапно Нуволари «нащупал» нужный темп и стал прорываться наверх. Пали Роземайер, Браухич, соотечественник Фаджоли и, наконец, сам «Человек дождя» Караччола — Нуволари вышел в лидеры гонки!

Впереди их ждали пит-стопы. Механики «Мерседеса» и «Ауто Юниона» быстро обслужили болиды, в то время как итальянцы никак не могли залить бензин. В конце концов машину заправили из ведра, и итальянец вернулся в гонку в целой пропасти от нового лидера – Браухича. Все его старания пропали зря, но целеустремлённый Нуворали начал новое восхождение на вершину пьедестала.

Двигатель Роземайера вывел «Ауто Юнион» из спора за победу. Следующим стал Караччола. Немец отчаянно пытался оторваться, но Летучий Мантуанец неумолимо настигал его, пока не прошёл. За три круга до финиша Тацио всё ещё проигрывал Браухичу более минуты. Такое отставание невозможно отыграть. Только если ты не Нуволари.

Напрасно из боксов сигнализировали «быстрее», напрасно Браухич гнал свою машину вперёд — на последнем круге Тацио оказался прямо за немцем. Оставалось лишь выбрать момент для атаки. Пилоты вошли в «Карусель», отвесный 180-градусный поворот, один из самых сложных на 22-километровом кольце Нюрбурга, как вдруг «Мерседес» повело в сторону – взрыв колеса!

Трибуны встретили победителя на «Альфа Ромео» полным молчанием. «Двести тысяч человек, только что готовые взвыть от восторга, разом замолчали. Нуволари финишировал в полной тишине. Это было потрясающе!» — будет вспоминать позже Энцо Феррари. Великий итальянец в одиночку пересёк финишную черту и воздел руки кверху. Следующий автомобиль финишировал лишь через две минуты, «хромающий» Браухич появился ещё через четыре.

Тацио Нуволари после перехода в «Авто Юнион» Фото: Getty Images

Тацио Нуволари продолжил одерживать победы. Он принял новый вызов и перешёл в «Ауто Юнион». Затем была война, и гонки остановились, но 10 апреля 1950 года, в возрасте 57 лет, Летучий Мантуанец одержал свою последнюю победу на горной трассе Палермо-Монтепеллегрино. Лучше всего его карьеру описывают слова, сказанные Фердинандом Порше: «Величайший пилот прошлого, настоящего и будущего».