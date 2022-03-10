Революция от «Мерседеса»: смелые новинки машины моментально привели к обвинениям

В Формуле-1 тот редкий случай, когда слухи о невероятных технических новинках одной из команд полностью подтвердились. Итальянская пресса перед тестами в Бахрейне рассказала, что «Мерседес» готовит потрясающие обновления своего болида W13: машина должна была фактически лишиться боковых понтонов! То есть зоны вокруг боковых воздухозаборников, где размещаются радиаторы и некоторое другое оборудование. По данным Corriere dello Sport, симуляции «Мерседеса» показывали, что практически новая машина должна стать быстрее больше чем на секунду.

И утром в первый день тестов «Мерседес» действительно показал радикальные обновления машины. Нет, конечно, совсем без понтонов не обошлось: что-то же должно формировать воздухозаборники, да и без радиаторов мотор долго не протянет. Но выглядели эти понтоны максимально необычно.

Инженерные традиции последнего десятилетия заключались в том, что понтоны шире всего сверху — там, где находятся боковые противоударные системы. А чем ближе понтоны к днищу, тем сильнее инженеры старались их «подрезать», чтобы воздушному потоку было легче попадать на днище и лететь в сторону заднего антикрыла.

В «Мерседесе» пошли собственным, абсолютно уникальным путём. Ну, как уникальным: то, что противоударные системы можно «отделить» от понтонов, ещё в 2017 году показала «Феррари». Казалось, что новый регламент 2022 года оставил подобную систему в прошлом, но в «Мерседесе» сумели удивить: в их случае противоударная система стала креплением зеркал заднего вида, а сами понтоны начинаются ниже, причём они максимально узки в верхней части и постепенно расширяются к днищу.

Фото: twitter.com/MERCEDESAMGF1

Техническим экспертам ещё предстоит до конца разобраться в новации «Мерседеса», но пока можно констатировать: компактные понтоны должны сократить лобовое сопротивление, а их «пропажа» в верхней части обеспечит воздуху лёгкий доступ к задней части машины как со стороны днища, так и поверху понтонов, тем более что стойки зеркал заднего вида специально спроектированы для наилучшего перенаправления воздушного потока.

Фото: twitter.com/MERCEDESAMGF1

«Без сомнений, мы не ожидали такой концепции, как у «Мерседеса», — признал спортивный директор Формулы-1 Росс Браун. Это экстремальная интерпретация правил, и я думаю, что будет много обсуждений насчёт их интерпретации. Но такое всегда происходит с новым регламентом».

Пока Браун выражает спокойствие, в «Ред Булл» явно занервничали. С утра, как только «Мерседес» показали конкурентам, Кристиан Хорнер сразу выразил своё недовольство идеями немецкой команды, а конкретно — тем, как боковые противоударные системы интегрированы в стойки зеркал.

«Это не стойки зеркал, а два крыла. А на них ещё и вертикальные закрылки. Со стойками зеркал это не имеет ничего общего. На наш взгляд, «Мерседес» зашёл слишком далеко. Это противоречит духу правил. Для нас такие крылья нелегальны», — приводил слова Хорнера Auto Motor und Sport.

Правда, когда все начали цитировать его заявления, Хорнер вдруг резко сдал назад — мол, он то ли такого не говорил, то ли это было его мнение не под камеру. В общем, по итогу в «Ред Булл» отметили, что никаких официальных комментариев они не давали.

Между тем в самом «Мерседесе» запрета своего хитрого решения не боятся: немцы заранее, ещё несколько недель назад, показали проект представителям Международной автомобильной федерации, и в ФИА никаких проблем не увидели.

Впрочем, в прошлом не раз бывало, что ФИА одобряла какое-то решение, а потом, под давлением конкурентов, его вдруг признавали нелегальным. Но серьёзные разборки начнутся, скорее, уже на следующей неделе — во время Гран-при Бахрейна, когда можно будет подавать официальные протесты. Пока же можно просто порадоваться, что три топ-команды — «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» – нашли три абсолютно разных и в каждом случае уникальных подхода к созданию боковых понтонов.

И только квалификация в Бахрейне впервые покажет, кто же прав!