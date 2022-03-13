«Мерседес» перемудрил, «Феррари» — в борьбе за титул? Расклады в Формуле-1 после тестов

Новинка от команды Хэмилтона впечатлила внешне, но не скоростью, а борьба между «Ред Булл» и «Феррари» обещает стать яростной.

В Бахрейне завершились предсезонные тесты Формулы-1, а уже через неделю там же стартует новый сезон чемпионата мира. Делать какие-либо выводы на основе тестов — занятие неблагодарное, однако других данных о новых машинах чемпионата у нас нет, так что попытаемся прикинуть расстановку сил исходя из того, что есть.

У «Мерседеса» правда проблемы

Главной темой перед стартом финальных тестов был новый «Мерседес» — от действующих чемпионов мира ожидали радикальных новинок, которые должны были дать секунду преимущества (если не две). И дизайн боковых понтонов действительно выглядит неожиданно, только вот о каком-либо преимуществе речи не идёт.

В Бахрейне пилоты «Мерседеса» постоянно испытывали проблемы с продольными колебаниями (так называемое «дельфинирование»), машине очевидно не хватало поворачиваемости — Хэмилтон с Расселлом едва ли не через раз широко выезжали из 10-го поворота с довольно узким выходом и с трудом вписывались в скоростной 11-й.

Вылет Хэмилтона Фото: Getty Images

Можно было бы предположить, что в «Мерседесе» уверены в своих силах и ездили лишь с большой загрузкой топлива, но если говорить непосредственно о заездах, сложно понять, откуда такой оптимизм берётся. Когда в конце третьего дня пилоты выезжали на мягкой резине, Расселлу на «софте» не удавалось дотянуться до времени Ферстаппена на «медиуме».

Часть проблем инженеры наверняка решат на базе — сезон стартует на той же трассе, которая принимала вторые тесты, и продолжить доводку машины будет проще, чем если бы первый этап был в Мельбурне. Тем не менее сейчас «Мерседес» не считается в паддоке фаворитом первой гонки.

А кто тогда?

Ещё на первых тестах блистала «Феррари», и вторая неделя заездов, кажется, подтверждает, что новое шасси «Скудерии» в порядке. Машина стабильна, быстра (в каждый из дней в Бахрейне «Феррари» была в топ-3 быстрейших шасси), не ломается. Причём Сайнс с Леклером, как отмечают эксперты, на всех сериях кругов были быстры — выглядит так, словно машина комфортно себя чувствует и в Барселоне, и в Бахрейне при любых настройках.

«Феррари» явно добилась прогресса Фото: Getty Images

Однако ровно то же самое можно сказать и про «Ред Булл»: автомобиль аккуратно проходит все повороты, проблем с продольными колебаниями не наблюдается и даже кочки не лишают шасси прижимной силы. Скорость? В последний день лучший круг Макса Ферстаппена оказался на 0,7 секунды быстрее результата Леклера. На том круге голландец был на шинах С5 — самых мягких из числа доступных, но и предыдущую его попытку на С3 («медиум») «Феррари» на «софте» превзошла не без труда — 1:32,645 против 1:32,415.

Главным фаворитом Гран-при Бахрейна теперь считается «Ред Булл» Фото: Getty Images

Большинство экспертов в паддоке сходятся в том, что «Феррари» и «Ред Булл» выглядят лучше других команд — включая «Мерседес», однако скорость австрийцев, показанная под конец финального дня, позволяет говорить, что на первом месте пока они. Впрочем, оценить, какова была бы разница в скорости на одинаковых шинах и с равным количеством топлива, невозможно, и к квалификации 19 марта она может измениться в любую из сторон.

Бахрейнский провал «Макларена»

В самый первый день тестов — ещё в Барселоне — лучшее время осталось за «Маклареном», и тогда Ландо Норрис пошутил, что расстроен результатом, ведь ожидания будут слишком высоки. Зря переживал: после тестов в Бахрейне от «Макларена» многого не ждут.

В Бахрейне выяснилось, что тормоза MCL36 перегреваются и никакая дополнительная вентиляция не решает проблему. В итоге за три дня Ландо Норрис так и не сумел проехать симуляцию гонки. Причём работал британец в одиночку — Даниэль Риккардо заболел COVID-19 и пропустил заезды в Бахрейне.

В Бахрейне дебютировала розовая ливрея, в которой «Альпин» проведёт две гонки Фото: Getty Images

По-прежнему не хватает надёжности «Альпин». Первые тесты французам пришлось прервать досрочно из-за выгоревшей задней части машины, а вторые начались с технических проблем в первый день — «обычных» для новой машины, как пояснили в команде.

Впрочем, даже не это главная проблема «Альпин»: шасси, как и в Барселоне, постоянно «подпрыгивает» на прямых и страдает от этих колебаний едва ли не больше других. В то же время в последний день тестов Фернандо Алонсо был четвёртым — неплохой повод для оптимизма в нынешних условиях.

«Хаас» в дополнительное время

Главным сюрпризом тестов в Бахрейне стали результаты «Хааса». Американская команда из-за задержки рейса не успела в срок собрать шасси, но в Формуле-1 разрешили ей оставаться на трассе дольше других, чтобы наверстать упущенное. И во второй день в дополнительное время Кевин Магнуссен показал лучшее время обоих дней, а в субботу уже после завершения официальной программы вторым временем отметился Мик Шумахер.

Новый «Браун»? Едва ли, ведь только в «Хаасе» знают, сколько в баках было топлива и каковы настройки. Выводов из этих кругов делать не стоит, однако не менее впечатляет другой круг Шумахера в финальный день: «официальное» время заездов немец завершил на восьмой позиции с кругом на «медиуме», который оказался быстрее результатов «Макларена», «Астон Мартин» и «Уильямса» на таких же или более мягких шинах. За чемпионство «Хаас», конечно, вряд ли поборется, но шансы на возвращение к середнякам есть.

Новый «Хаас» опережает ряд соперников Фото: Getty Images

Впрочем, когда дело дойдёт до гонок, главный сюрприз может преподнести «Альфа Ромео»: время Валттери Боттаса, которое он показал за 40 минут до окончания заездов на «медиуме», оказалось шестым по итогам дня. К сожалению, уже на следующем круге на машине сломалась трансмиссия и квалификационных попыток в конце мы от Валттери не увидели — финн наверняка мог оказаться выше.

Не раскрыли ещё свой потенциал в «Альфа Таури», хотя машина команды из Фаэнцы выглядит быстрой, надёжной, сбалансированной и не испытывает таких проблем с колебаниями, как многие соперники. Однако, если не считать первого дня заездов в Бахрейне, «Альфа Таури» ни разу не была в топ-6 самых быстрых шасси.

«Астон Мартин» и «Уильямс» пока отстают

«Астон Мартин» и «Уильямс» оказались в Бахрейне самыми медленными. Правда, «Астон Мартин» неплохо смотрелся в первые два дня, а в последний хорошего времени не показал. Тем не менее машина испытывает проблемы с недостаточной поворачиваемостью – возможно, проблема в изначально не самой лучшей развесовке автомобиля.

А вот «Уильямс» провалился полностью: команда из Гроува оказалась единственной, кому ни одного круга не удалось проехать быстрее, чем за 95 секунд. Кроме того, инженеры фактически потеряли весь второй день — из-за поломки Николас Латифи проехал только 12 кругов. Будем надеяться, что конкретно эти дни получились неудачными, ведь в Барселоне FW44 смотрелась куда солиднее.