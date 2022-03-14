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Новые сейфти-кар и медицинский автомобиль от «Мерседеса» для Формулы-1 — характеристики и фото

В Формуле-1 новый сейфти-кар — мощнейший «Мерседес» в истории. Как он устроен
Максим Вершинин
Новые сейфти-кар и медицинский автомобиль
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Удивимся, если гонщикам придётся жаловаться, что машина безопасности едет слишком медленно.

Чем быстрее гоночные машины, тем выше требования к служебным автомобилям. Медики должны максимально быстро прибывать к месту аварии на трассе, имея при себе всё необходимое оборудование, а водителю сейфти-кара важна возможность поддерживать достаточно высокую скорость во главе пелотона, чтобы не вызывать шквал критики от гонщиков позади. Похоже, в новом сезоне Формулы-1 ни Бернд Майландер, ни Алан ван дер Мерве не дадут ни единого повода для претензий в свой адрес. Просто потому, что Mercedes-AMG подготовила для чемпионата 2022 года самые быстрые в истории гонок Гран-при автомобиль безопасности и медицинскую машину.

В прошлом сезоне прервалась четвертьвековая монополия Mercedes-Benz на поставки официальных автомобилей Формулы-1. Концерн Daimler упрочил свои связи с маркой Aston Martin и позволил производителю автомобилей Джеймса Бонда прийти в чемпионат мира не только с заводской командой, но и со служебными машинами. На половине из прошедших этапов сезона-2021 неизменный пилот автомобиля безопасности Бернд Майлайндер и водитель медицинской машины Алан ван дер Мерве пересаживались на новые 535-сильное купе Aston Martin Vantage и 550-сильный кроссовер Aston Martin DBX соответственно.

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Опыт признали удачным, поэтому в новом чемпионате останутся и британские машины — внешне они отличаются от прошлогодних только новым цветом кузова Aston Martin Racing Green в честь болида Aston Martin AMR22 команды Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team, а других изменений нет. Интересно, что в качестве медицинской машины фирма не стала использовать новейший 707-сильный кроссовер Aston Martin DBX 707, созданный, по её утверждению, с учётом собранного в прошлом году опыта эксплуатации на Гран-при автомобиля.

Фото: Mercedes-Benz AG

Из доработок обе машины получили только спортивные сиденья-«ковши» с многоточечными ремнями безопасности, дополнительные экраны в салоне — для телетрансляции гонки, для данных о состоянии попавшего в аварию пилота (информация поступает в режиме реального времени с датчиков, встроенных в перчатки гонщика), для флаговой сигнализации, для отображения картинки с камеры заднего вида — а также встроенную систему радиосвязи и пульт управления светодиодными проблесковыми маячками на крыше. В багажнике DBX появились крепления для медицинского и спасательного оборудования, включающего в себя набор для оказания первой помощи, дефибриллятор, пару огнетушителей и набор для спасения при пожаре, а Vantage дооснастили видеокамерами для трансляции в прямой эфир.

Фото: Mercedes-Benz AG

А вот Mercedes-AMG решил пойти дальше и не стал ограничиваться косметическими изменениями в своих служебных автомобилях. Не иначе чтобы ещё раз показать свой инженерный потенциал, специалисты немецкой марки взяли и без того ни разу не медленные и крайне технологичные купе Mercedes-AMG GT Black Series и лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ и превратили их в настоящих трековых монстров. И в этом нет ни капли преувеличения.

Фото: Mercedes-Benz AG

О серийном Mercedes-AMG GT Black Series мы уже рассказывали на примере автомобиля, который команда Mercedes-AMG Petronas F1 Team подарила своему пилоту Валттери Боттасу на день рождения. Подарок для финна, как мы и предполагали, заодно стал прощальным от немецкого коллектива. В том материале можно подробно узнать и историю Mercedes-AMG GT, и об экстремальной линейке Black Series, так что повторяться не будем. А вместо этого поговорим о новом сейфти-каре.

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Технически новинка практически целиком повторяет дорожный GT Black Series с 730-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8 с усиленным и перепрограммированным 7-ступенчатым «роботом», а все доработки свелись к перенастройке подвески под покрышки Pirelli P Zero и к новым настройкам аэродинамики. Ведь уже с завода Mercedes-AMG GT Black Series — самый мощный серийный Mercedes-Benz с двигателем внутреннего сгорания в истории, самый мощный V8 от AMG за всю историю и самый быстрый серийный автомобиль в истории «Нордшляйфе»!

Фото: Mercedes-Benz AG

Поскольку за основу был взят спорткар с опциональным пакетом AMG Track Package, в салоне есть титановый каркас безопасности с болтовым креплением и спортивные кресла-«ковши» с 6-точечными ремнями безопасности. Правда, сиденья были доработаны — в боковых подушках установлен небольшой подстаканник для бутылки с водой, поскольку Бернду Майландеру и его помощнику Ричарду Даркеру на протяжении каждой сессии уик-энда приходится сидеть в машине в полной боевой готовности, а потому инженеры предусмотрели возможность утолить жажду на рабочем месте.

Фото: Mercedes-Benz AG

Другие доработки включают в себя установленный под крышей блок управления световой сигнализацией с круглыми кнопками с цветовой кодировкой, позволяющими безошибочно управлять ими в гоночных перчатках, две системы радиосвязи (основная и резервная), точка Wi-Fi доступа в Интернет, система телеметрии и GPS¬-мониторинга, как на болидах Формулы-1, интегрированная в переднюю панель система световой сигнализации, которая дублирует экипажу машины безопасности флаги маршалов на конкретном участке трассы, а также медицинская сигнализация. То есть если на трассе случилась авария, перегрузки в которой превысили допустимый порог, мигание диодов предупредит Майландера и Даркера о необходимости готовиться к выезду на трассу.

Бросаются в глаза два дополнительных планшета в салоне: iPad на центральной консоли показывает телетрансляцию гонки, а гаджет перед «штурманом» может отображать либо официальный хронометраж, либо положение каждого пилота на трассе. Рядом с обычным зеркалом заднего вида под крышей расположен дополнительный экран, на который выводится изображение с камеры заднего вида в стойке заднего антикрыла (вторая камера используется для телетрансляции).

Фото: Mercedes-Benz AG

И это самое антикрыло — одна из главных технических особенностей нового автомобиля безопасности Ф-1. Мы привыкли, что световая сигнализация представляет собой массивную балку на крыше машины, которую видно пилотам из кокпита и болельщикам со стороны, но в случае с Mercedes-AMG GT Black Series такая массивная конструкция на крыше нарушала бы тщательно продуманную аэродинамику спорткара. Поэтому в Аффальтербахе придумали уникальное решение: спереди обязательная сигнализация встроена в верхнюю часть лобового стекла, а сзади светодиоды элегантно интегрированы в антикрыло.

Фото: Mercedes-Benz AG

Спереди по бокам от логотипа AMG на уровне солнцезащитных козырьков расположены три маленьких оранжевых световых модуля и один большой зелёный, а в антикрыле находится 13 оранжевых огней: по три на внешних краях с каждой стороны, которые светятся постоянно, и ещё семь огней в центре, мигающих при необходимости. Есть также ещё четыре более широких зеленых светодиодных модуля в той же центральной плоскости антикрыла.

Фото: Mercedes-Benz AG

Дополнительные оранжевые огни SC встроены в задние стёкла спорткара для удобства зрителей. Задний номерной знак также подсвечивается оранжевым или зелёным светом синхронно с основными лампами. Интенсивность света можно адаптировать к условиям на трассе — например, ночные гонки под искусственным освещением или очень сильный солнечный свет днём требуют разной яркости диодов.

Фото: Mercedes-Benz AG

Естественно, на фоне такого впечатляющего сейфти-кара прежняя медицинская машина — 510-сильный универсал Mercedes-AMG C 63 S Estate — смотрелась бы бледно. Поэтому немецкая марка не стала размениваться по мелочам и полностью сменила модель, призвав на почётную службу в Формуле-1 лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+.

Фото: Mercedes-Benz AG

Гигантский на вид автомобиль оснащён 640-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8, который сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Matic+ с дрифт-режимом. Медицинская машина получила световую балку на крыше, дизайн которой проработан с точки зрения аэродинамики и оптимизирует поток воздуха к заднему антикрылу, а также настроенный на максимальную прижимную силу аэродинамический обвес.

Фото: Mercedes-Benz AG

В салоне появилось четыре раздельных спортивных сиденья, дополненных многоточечными ремнями и каркасом безопасности, а в багажнике размещены полный комплект аварийно-спасательного оборудования, включая дефибриллятор, дыхательный аппарат и два огнетушителя. По остальному оборудованию медицинская машина аналогична сейфти-кару, включая планшеты, радиосвязь и доступ в Интернет.

В отличие от гоночных болидов Mercedes-AMG Petronas F1 Team, которые вернулись от чёрной ливреи к традиционной серебристой, служебные Mercedes-AMG для Формулы-1 останутся в ярко-красном цвете, дополненном белыми логотипами спонсора CrowdStrike и чёрными эмблемами AMG.

Фото: Mercedes-Benz AG

Если всё пойдёт по плану, то новые Mercedes-AMG мы увидим уже на старте сезона в дни Гран-при Бахрейна в конце марта, а вот обновлённые Aston Martin должны дебютировать только в апреле: первым плановым этапом для британских спорткаров, которые поровну должны поделить «рабочие» уик-энды с немецкими моделями, должен стать Гран-при Австралии.

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Теги Авто Формула-1 Фото Мерседес ФИА •••

Заглавное фото: Mercedes-Benz AG

Источник: «Чемпионат»

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