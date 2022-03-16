Кто возьмёт титул и место в Ф-1 — юниоры «Ред Булл» или юный Пуршер? Интриги сезона Ф-2

Долгожданный старт нового гоночного сезона – это не только Формула-1, но ещё и ряд интереснейших юниорских серий, самой престижной из которых, конечно же, является Формула-2. В преддверии первого сражения быстрейших молодых пилотов мира представляем небольшой анонс очередного сезона Ф-2.

Фавориты сезона — Деннис Хаугер и Тео Пуршер

Первое, что бросается в глаза при изучении составов команд на сезон-2022 – изрядно ослабевший по сравнению с прошлым годом пелотон. В конце 2021-го серию покинули четыре быстрейших пилота сезона, и это абсолютно нормально – как-никак юниорское первенство. Только вот прибывшее из Формулы-3 подкрепление по уровню таланта и близко не дотягивает до ушедших Пиастри, Шварцмана, Чжоу и Тиктума.

К тому же в этом году пелотон Формулы-2 пестрит чересчур опытными пилотами, которые и в предыдущие сезоны не сказать чтобы сильно блистали. Под данное описание прежде всего подходит изгнанный из академии «Феррари» Маркус Армстронг, который и близко не оправдал возложенных на него надежд. Среди других ветеранов с туманными перспективами стоит отметить провалившего прошлый сезон Фелипе Друговича, набирающего по одному очку за сезон Марино Сато, а также новичка команды «Према» Джехана Дарувалу, который, вероятно, станет главным разочарованием сезона (неудачам в чемпионской команде не может быть оправданий).

Что касается главных звёзд предстоящего сезона, то здесь в первую очередь стоит отметить Тео Пуршера, которого смело можно назвать одним из двух главных фаворитов сезона. В прошлом году французский пилот, пожалуй, стал главным открытием чемпионата (Пиастри вне конкурса) – две победы и 5-я строчка в личном зачёте тому подтверждение. За год юный француз стал только сильнее, и в этом сезоне он точно поборется за чемпионство.

Другой претендент на титул – ровесник Пуршера Деннис Хаугер (ему завтра исполнится 19 лет). В 2021-м норвежец достаточно уверенно забрал победу в Формуле-3, а в этом году попытается повторить успех в неизведанной ранее серии, и чемпионская «Према» ему в этом поможет.

Из менее очевидных фаворитов стоит отметить Лиама Лоусона. Его потенциальное соперничество с Хаугером выглядит особенно интересно, учитывая, что они оба являются членами академии «Ред Булл». Таким образом, Лиам и Деннис поборются не только за чемпионство, но ещё и за потенциальное место в «Альфа Таури» на сезон-2023.

Среди тех, кто может преподнести приятный сюрприз, стоит отметить действующего вице-чемпиона Ф-3 Джека Дуэна. Дебютировав в Формуле-2 в конце прошлого чемпионата, молодой австралиец сразу же показал класс: 7 набранных очков в составе скромной команды «МП». И если Дуэн блистал за рулём аутсайдера, то с «Виртуози» он точно поборется за самые высокие места – по крайней мере, все условия для этого у него есть.

На них стоит обратить внимание: бывший симрейсер, член академии «Мерседеса» и талант, прозябающий в аутсайдерах

Помимо явных фаворитов, стоит отметить ещё нескольких пилотов, которые заслуживают особого внимания. В данной категории первым на ум приходит, конечно же, Джем Белюкбаши. Его история удивляет и вдохновляет одновременно. Ещё четыре года назад он был самым обычным киберспортсменом, защищая честь «Торо Россо» на виртуальных трассах, а уже в ближайшую субботу выйдет на старт гонки Формулы-2. Ни один симрейсер ранее не забирался столь высоко в настоящем автоспорте. Ждать особых достижений от турецкого новичка, наверное, не стоит, но приметить машину «Хароуза» под номером 23 нужно обязательно.

Фредерик Вести – ещё одна интересная фигура этого сезона. Среди всех участников юниорской программы «Мерседеса» именно датчанин находится ближе всех к Формуле-1. Вести даже мог считаться одним из фаворитов предстоящего чемпионата, если бы не лёгкая стагнация во втором сезоне Ф-3 – то же самое 4-е место, как и в 2020-м. Как бы то ни было, единственный проспект «Мерседеса», выступающий на столь высоком уровне, заслуживает внимания. Правда, Фредерик оказался в «АРТ», а там обычно едет лишь одна машина из двух…

Также стоит отметить Ричарда Версхора, который весь прошлый сезон мучился с поиском финансирования: перед каждым новым этапом ему приходилось искать деньги, чтобы выйти на старт. Однако, несмотря на достаточно нервную обстановку, голландцу всё же удавалось продемонстрировать свой потенциал: на «Сильверстоуне» Ричард так вообще одержал победу. К сожалению, этот сезон Версхор вновь проведёт в команде-аутсайдере – на сей раз в «Трайденте». Впрочем, слабая конюшня не мешала ему добиваться успехов в прошлом году, а потому этот парень ещё сможет всех удивить.

В чемпионате появится новая команда

В конце прошлого сезона Формулу-2 покинул безальтернативный аутсайдер – команда «ХВА». Вакантное место занял голландский коллектив под названием «Ван Амерсфорт». В мире автоспорта эта команда зарекомендовала себя в юниорских гоночных сериях более низкого уровня, где она была достаточно успешна. Через голландскую конюшню в разные годы прошли такие пилоты, как Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Мик Шумахер, Деннис Хаугер и многие другие ныне звучные имена. Однако неплохой бэкграунд никоим образом не выступает гарантом того, что команда возьмёт и с ходу вклинится в борьбу за высокие места. С большой долей вероятности первое время «Ван Амерсфорт» мало чем будет отличаться от прошлогодней версии «ХВА».

Что касается гонщиков голландской конюшни, то и здесь всё также печально. Из всех команд именно у дебютантов серии самый слабый и в то же время скучный пилотский состав – 27-летний ветеран младших гоночных серий Джек Хьюз и абсолютно ничего не показавший в Формуле-3 Амори Кордил (ноль очков за весь прошлый сезон). Судя по всему, последнее место в командном зачёте голландцам уже гарантировано.

В новом сезоне увеличится количество этапов

Главное изменение, касающееся организационных моментов – возвращение к формату двух гонок за уик-энд (суббота – спринт, воскресенье – основной заезд). Отказ от прошлогоднего варианта с тремя гонками естественным образом повлиял на увеличение количества этапов: теперь их будет не восемь, как в прошлом сезоне, а 13 (с учётом отменённого этапа в Сочи). Календарь сезона расширился за счёт европейских этапов: Формула-2 снова посетит Барселону, Спа, Шпильберг и окрестности Будапешта, а также впервые побывает в Имоле и Зандворте.

С помощью уплотнения календаря организаторы смогли решить главную проблему прошлого сезона: нереально затяжные паузы между этапами, которые порой достигали двух месяцев. Впрочем, некая отсылка на прошлогодний казус присутствует и в нынешнем календаре: предпоследний и финальный этапы чемпионата пройдут с интервалом в полтора месяца.

****

На первый взгляд, нынешний сезон Формулы-2 заметно проигрывает предыдущему в уровне пилотского состава и, как следствие, уровне конкуренции. Однако не стоит забывать, что юниорские гоночные серии – это почти всегда ожесточённая борьба, неожиданные сюжетные повороты и запредельный уровень интриги. Поэтому предстоящий чемпионат Формулы-2 просто обязателен к просмотру. Ну, если найдёте, где его посмотреть…