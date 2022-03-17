Кто победит в новом сезоне Формулы-1? Разбор каждой из команд перед стартом

«Мерседес»

Что изменилось за зиму. В «Мерседесе» в этом году впервые за пять лет меняется состав: на место Валттери Боттаса, заменившего в своё время Нико Росберга, пришёл Джордж Расселл. В остальном же это всё та же команда, которая в прошлом году завоевала беспрецедентный восьмой подряд Кубок конструкторов — никто в истории Формулы-1 не доминировал в командном зачёте так долго.

Джордж Расселл долго ждал места в чемпионской команде Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ожидания от сезона. В «Мерседесе», разумеется, ставят задачу выиграть девятый Кубок конструкторов и вернуть личное чемпионство Льюису Хэмилтону (либо помочь с первым титулом Джорджу Расселлу — как пойдёт), однако на зимних тестах новая W13 смотрелась не слишком уверенно. В этом году назвать немецкую команду фаворитами сложнее, чем за все годы турбогибридной эры.

Прогноз «Чемпионата»: третье место в Кубке конструкторов.

«Ред Булл»

Что изменилось за зиму. В Милтон-Кинсе обстановка ещё стабильнее, чем в «Мерседесе»: с Серхио Пересом продлили контракт на один год, Макса Ферстаппена подписали сразу на семь лет, машины по-прежнему создаёт архитектор чемпионских «Ред Булл» начала 2010-х Эдриан Ньюи, и даже Кристиан Хорнер — руководитель команды — подписал бумаги, согласно которым будет оставаться во главе коллектива следующие пять лет.

В «Ред Булл» надеются в сезоне-2022 вернуть себе и Кубок конструкторов Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ожидания от сезона. На данный момент «Ред Булл» считается в паддоке фаворитом — в Бахрейне RB18 смотрелась намного стабильнее других машин, да и быстрый круг Ферстаппена в последний день произвёл мощное впечатление. Впрочем, даже если австрийские машины окажутся не столь быстры, цель «Ред Булл» понятна — победа и в чемпионате, и в Кубке конструкторов.

Прогноз «Чемпионата»: победа в Кубке конструкторов.

«Феррари»

Что изменилось за зиму. Замена Себастьяна Феттеля на Карлоса Сайнса помогла «Феррари» пересобраться заново, и теперь — впервые после провала с двигателем в 2020-м — команда чувствует в себе силы бороться за подиумы и победы. Такой «Скудерию» мы не видели уже два с половиной года.

В 2022 году «Феррари» надеется вернуться на вершину подиума Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ожидания от сезона. На зимних тестах «Феррари» впечатлила паддок — и скоростью, и стабильностью на трассе, а Льюис Хэмилтон даже поспешил объявить «Скудерию» победителем Гран-при Бахрейна. Не знаем, как оно сложится в Сахире, но, если в Маранелло вновь не отпразднуют ни одной победы, это будет большим разочарованием.

Прогноз «Чемпионата»: второе место.

«Макларен»

Что изменилось за зиму. «Макларен» в новый сезон тоже вступает в том же виде, в котором команда закончила прошлый год, когда она впервые за десять с лишним лет оформила победный дубль! Ландо Норрис и Даниэль Риккардо, похоже, неплохо сработались друг с другом, а в лице Андреаса Зайдля Зак Браун приобрёл надёжного и знающего своё дело управленца.

«Макларен» в Бахрейне испытывал серьёзные проблемы Фото: Lars Baron/Getty Images

Ожидания от сезона. В целом от «Макларена» в этом году ждали многого — борьбы за победы время от времени, например. Однако тесты в Бахрейне прошли ужасно: перегрев тормозов не позволил провести симуляцию гонки, а Риккардо по болезни вовсе пропустил заезды. В Уокинге надеются на лучшее, но пока нет доказательств, что MCL36 способна преодолеть дистанцию в 300 километров.

Прогноз «Чемпионата»: четвёртое место.

«Альпин»

Что изменилось за зиму. В отличие от большинства других команд, «Альпин» подошла к сезону-2022 в кардинально ином виде. Энстоун по ходу межсезонья покинул Марцин Будковски, который в своё время с большим скандалом приходил в «Рено» из ФИА, а также Ален Прост, выполнявший роль советника. Изменилась и ливрея: к традиционному французскому синему добавились розовые цвета титульного спонсора. Неизменными остались лишь позиции пилотов — Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.

Горящий «Альпин» на тестах в Барселоне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Ожидания от сезона. Зимние тесты для «Альпин» прошли не слишком здорово: первую серию пришлось прервать досрочно из-за пожара в задней части, а по ходу второй стало ясно, что не решены проблемы с раскачиванием шасси на прямых. Увереннее всех в Бахрейне всё это время держался Отмар Зафнауэр, раздававший интервью после своего назначения руководителем французской команды.

Прогноз «Чемпионата»: седьмое место.

«Альфа Таури»

Что изменилось за зиму. В конце прошлого года Хельмут Марко решил продлить контракт с Юки Цунодой (читай — дать японцу второй шанс) и тем самым обеспечил «Альфа Таури» стабильность. Отметим, что молодёжная команда «Ред Булл» в последнее время в принципе не так часто меняет пилотов: лишь одна замена (Цунода вместо Квята) с середины сезона-2019.

«Альфа Таури» надеется стать одним из лидеров группы середняков Фото: Lars Baron/Getty Images

Ожидания от сезона. «Альфа Таури» в Бахрейне не раскрывала карт, пока оценить форму команды трудно, однако цель остаётся прежней: быть среди лидеров середины пелотона и при возможности бороться за подиумы. При этом в прошлом году больше всего очков команда потеряла из-за ошибок пилотов — их в предстоящем сезоне Хельмут Марко прощать не будет.

Прогноз «Чемпионата»: пятое место.

«Астон Мартин»

Что изменилось за зиму. В составе пилотов британской команды изменений не произошло — «Астон Мартин» по-прежнему будут пилотировать Себастьян Феттель и Лэнс Стролл, однако во главе коллектива теперь стоит Майк Крэк. Сменщик Зафнауэра известен тем, что работал с Фелипе Массой в «Заубере», откуда перебрался в БМВ (и был инженером Феттеля в его дебютном Гран-при), а затем был одним из ведущих специалистов в команде «Порше» в гонках на выносливость.

«Астон Мартин» в сезоне-2022 может добиться большего, чем годом ранее Фото: Lars Baron/Getty Images

Ожидания от сезона. На зимних тестах скоростью на одном быстром круге «Астон Мартин» не блистал, но эксперты отмечают весьма уверенный темп AMR22 на длинных сериях. Кроме того, в паддоке ожидают, что новые машины обеспечат высокое сцепление задней оси — то, без чего Феттель раньше терял уверенность. Если всё так, у команды есть повод для оптимизма. Вот только сам Себ из-за «короны» сможет проявить себя не раньше второй гонки, а пока за руль сядет Хюлькенберг.

Прогноз «Чемпионата»: шестое место.

«Уильямс»

Что изменилось за зиму. Ушедшего в «Мерседес» Джорджа Расселла в Гроуве заменил Алекс Албон, который сезон-2021 провёл в DTM (и в роли резервиста «Ред Булл»). И хотя для возрождающейся британской команды свежая кровь — это хорошо, нет уверенности, что Албон или Николас Латифи сможет стать для «Уильямса» тем же двигателем, которым являлся Расселл.

Во второй день тестов в Бахрейне на «Уильямсе» загорелись тормоза Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ожидания от сезона. В прошлом году «Уильямсу» удалось сдвинуться с мёртвой точки и набрать несколько очков, но на предсезонных тестах команда не выглядела ни быстрой, ни надёжной. Вероятно, после двух шагов вперёд последует шаг назад. Или два.

Прогноз «Чемпионата»: десятое место.

«Альфа Ромео»

Что изменилось за зиму. Команда из Хинвиля — единственная, сменившая в этом году обоих пилотов. Кими Райкконена и Антонио Джовинацци, ушедших на пенсию и в Формулу-Е соответственно, заменили Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу — ветеран из «Мерседеса» и выходец из Формулы-2, которому предстоит стать первым гонщиком из Китая на стартовой решётке Формулы-1.

Для «Альфа Ромео» главной проблемой на тестах была надёжность Фото: Lars Baron/Getty Images

Ожидания от сезона. На предсезонных тестах новая «Альфа Ромео» демонстрировала проблески скорости, а круг Валттери Боттаса на «медиуме» и вовсе оказался одним из главных сюрпризов недели. Но, во-первых, этого пока недостаточно, чтобы убедить паддок в серьёзных перспективах, а во-вторых — надёжность новинки оставляет желать лучшего.

Прогноз «Чемпионата»: девятое место.

«Хаас»

Что изменилось за зиму. Пусть в «Хаасе» изменился не весь состав, но перемены в команде даже более серьёзные, чем в «Альфа Ромео». И горькая ирония в том, что с конца 2019 года Джин Хаас и Гюнтер Штайнер делали всё, чтобы именно в сезоне-2022 обеспечить команде стабильность. Никита Мазепин в связи с наложенными на него лично и на «Уралкалий» санкциями потерял место в команде (несмотря на готовность подписать любые документы ФИА), и в команду неожиданно, в том числе для самого себя, вернулся Кевин Магнуссен.

Скорость «Хааса» стала одним из главных сюрпризов тестов в Бахрейне Фото: Lars Baron/Getty Images

Ожидания от сезона. Парадоксально, но на фоне катаклизмов с титульным спонсором на зимних тестах «Хаас» смотрелся очень многообещающе, опережая некоторых середняков. Пока сложно судить, была ли это истинная скорость машины или команда отчаянно привлекает новых спонсоров, но ожидания определённо выше, чем год назад.

Прогноз «Чемпионата»: восьмое место.