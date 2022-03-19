«Феррари» вернулась в лидеры Ф-1! Леклер вырвал у Ферстаппена первый поул нового сезона

Q1: провал для «Астон Мартин» и Риккардо

Стартовый сегмент квалификации остался за «Феррари»: в отличие от тренировок, на сей раз оба пилота «Скудерии» опередили Макса Ферстаппена, причём Сайнс собрался и проиграл Леклеру всего одну десятую. Впрочем, истинный уровень «Феррари» и «Ред Булл» мы должны были увидеть позже — пока же было интереснее посмотреть, что ниже в таблице.

А там было любопытно: «Альфа Ромео» и «Хаас» подтвердили свою отличную форму. Боттас и Магнуссен показали четвёртый и пятый результаты, в то время как представители «Мерседеса» стали лишь 9-м и 10-м, проиграв ещё и пилотам «Альпин», «Альфа Таури» и «Макларена» — так себе начало.

Но действительно плохо всё у «Астон Мартин»: лишь команда Лоуренса Стролла в полном составе не прошла дальше. Особенно обидно должно быть владельцу команды из-за того, что его сын, несмотря на полноценную подготовку к сезону, проиграл Нико Хюлькенбергу четверть секунды и стал 19-м. Позади канадца лишь его соотечественник Латифи, проваливший сессию: Николас проиграл Албону чудовищные девять десятых. И Алекс сумел провести «Уильямс» во второй сегмент.



Ещё две неудачи — в исполнении Юки Цуноды и Даниэля Риккардо. В то время как Гасли и Норрис уверенно пробились дальше, японец показал 16-е время, а австралиец — 18-е. Но если Риккардо может найти оправдание в лице пропущенных тестов и последствиях коронавируса, то для Цуноды это тревожный звоночек: у «Ред Булл» полно молодёжи в Формуле-2…

Q2: Магнуссен и Боттас всё ещё на высоте!

Во втором сегменте Ферстаппену удалось контратаковать позиции «Феррари»: несмотря на одну попытку против двух у Леклера и Сайнса, Макс показал быстрейший результат. Уверенно прошли дальше Перес и прибавившие пилоты «Мерседеса».



Кевин Магнуссен принёс «Хаасу» место в топ-10, несмотря на технические проблемы: на болиде датчанина забарахлила гидравлика, из-за чего Кевин не выехал на вторую попытку. И всё равно он остался на седьмом месте! Отметим и Валттери Боттаса, который на «Альфа Ромео» стал 10-м. Да, получилось уже не так шустро, как в Q1, но всё равно здорово. Из середняков также пробились дальше Алонсо и Гасли.

Что же до неудачников, то на 11-м месте расположился Эстебан Окон, проигравший Алонсо полторы десятые. Мик Шумахер оказался в полусекунде от Магнуссена, несмотря на проблемы напарника — надо прибавлять. Ландо Норрис не сумел поднять «Макларен» выше 13-го места, а Албон стал 14-м благодаря ошибке Чжоу: китаец срезал трассу и после аннулирования круга оказался последним в Q2.

Q3: и всё-таки Леклер!

На первой попытке лидеров в решающей части квалификации быстрее всех оказался Сайнс, который опередил Леклера на 44 тысячные и Ферстаппена — на 56, невероятная плотность! Перес проигрывал три десятые секунды, Хэмилтон и Расселл на уже использованных комплектах «софта» — полторы секунды, что, конечно, было непоказательно.



Вторая попытка всё перевернула. Сайнс не сумел прибавить и откатился на третье место — спор за поул-позишен повели Ферстаппен и Леклер. Шарль завершил свой круг первым и опередил Сайнса на 129 тысячных — и выяснилось, что Макс не в силах ответить монегаску, несмотря на быстрейший первый сектор. Гонщик «Ред Булл» даже Сайнса опередил едва-едва — на шесть тысячных секунды! Таким образом, первая квалификация сезона осталась за «Феррари», и мы увидели две практически равные по скорости машины впереди — что может быть лучше для интриги?

Серхио Перес проиграл Ферстаппену четверть секунды и стал четвёртым — неплохо. Льюис Хэмилтон выжал максимум возможного, показав пятое время — в семи десятых от Леклера. А вот Джордж Расселл решающий круг провалил: после ошибки на первом секторе британец начал карьеру в «Мерседесе» лишь с девятого места. Двух напарников разделили Боттас, Магнуссен и Алонсо. Механики «Хааса» успели выпустить датчанина на трассу, и Кевин завершил круг, но сразу после него остановился — посмотрим, не придётся ли из-за ремонта потерять прекрасную седьмую позицию на старте. Пьер Гасли замкнул топ-10.



Повторимся: столь плотные результаты «Феррари» и «Ред Булл» — отличные вести для интриги, интересно будет посмотреть и на схватку в середине пелотона. Плюс мы ещё не представляем, как каждая из машин поведёт себя в условиях дельфинирования на протяжении полутора часов гонки. Ждём старта в воскресенье в 18:00 мск.