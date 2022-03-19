Построенная на российские деньги машина блистает в новом сезоне Ф-1. «Хаас» поехал!

В Бахрейне в этот уик-энд стартует новый сезон Формулы-1 — позади квалификация, а уже завтра состоится первая гонка года. К сожалению, пройдёт она без Никиты Мазепина — в «Хаасе» расторгли контракт с «Уралкалием», который поддерживал российского гонщика, и в одностороннем порядке прекратили с ним отношения. При этом именно «Хаас» стал главным сюрпризом субботней сессии.

«Хаас» был лучшим «из остальных»

Уже на зимних тестах было понятно, что «Ред Булл» и «Феррари» построили очень стабильные и быстрые машины, в то время как «Мерседесу» пока не удалось решить проблему с раскачиванием шасси — действующие обладатели Кубка конструкторов заметно отстают. Эти расклады подтвердились и в квалификации — хотя победа Леклера над Ферстаппеном стала сюрпризом, а занявший пятое место Льюис Хэмилтон проиграл не целую пропасть.

В то же время на шестой позиции неожиданно расположился Валттери Боттас — бывший напарник Хэмилтона, который с этого года выступает за «Альфа Ромео». Команда из Хинвиля в последние годы с трудом набирала очки, но при переходе на новый регламент, судя по всему, смогла найти скорость там, где просмотрели другие. Однако куда в большей степени это относится к «Хаасу» — завзятому аутсайдеру, который год назад не набрал ни одного очка.

В кокпит машины Никиты Мазепина сел Кевин Магнуссен Фото: Getty Images

Кевин Магнуссен, который сел в кокпит, предназначавшийся изначально Мазепину, занял седьмое место — хотя в теории у него была четвёртая по скорости машина. Во втором сегменте датчанин проехал круг 1:31,461, что на десятую быстрее результата Боттаса, с которым финн стал пятым. Винить датчанина не будем — он пропустил первые тесты и едва вовсе не остался без Q3: возникли проблемы с переключением передач — их пришлось решать прямо по ходу заезда.

Пока рано говорить, что «Хаас» стал одним из лидеров середняков — вопрос в том, насколько эффективна эта машина будет на дистанции. Тем не менее прогресс налицо: Мик Шумахер, хотя и уступил Магнуссену полсекунды в Q2, занял весьма неплохое 12-е время, оставив позади пилотов «Макларена», «Уильямса» и «Астон Мартин». Даже если «Хаас» больше никогда не окажется четвёртой по скорости машиной, её самые мрачные времена, похоже, позади.

Это был шанс Мазепина

Скорость Магнуссена и Шумахера в прошедшей квалификации — результат тех решений, которые в «Хаасе» приняли ещё в конце 2019 года. Именно тогда Джин Хаас и Гюнтер Штайнер в стремлении спасти команду от банкротства вовсе отказались вкладываться в шасси сезона-2021, чтобы сберечь ресурсы для шасси по новому регламенту.

Во многом именно поэтому Мазепин и Шумахер в прошлом году оставались безнадёжными аутсайдерами — соперники сделали шаг вперёд (насколько это было возможно в условиях заморозки регламента), а «Хаас» остался на месте. При этом внутри команда активно работала над новым проектом — и эта ставка, как мы видим сейчас, полностью оправдалась.

Никита Мазепин на презентации новой машины «Хааса» Фото: Getty Images

Именно эта ставка в прошлом году мотивировала гонщиков продолжать — сейчас машина не оставляет шансов, но новое шасси (да вместе с набранным за год опытом) должны были позволить выйти на новый уровень. Разработка, к слову, тоже велась на деньги «Уралкалия» — российская компания была не единственным спонсором, но основным.



Если бы сейчас на седьмой позиции в протоколах значилась бы фамилия Мазепина, его воспринимали бы в паддоке совершенно иначе и вся карьера в целом пошла бы по-другому. Правда, то же самое можно сказать и про других российских пилотов Формулы-1: если бы Виталий Петров оказался бы в одной команде с Кими Райкконеном в 2012-м, если бы Даниил Квят выиграл бы Гран-при Испании в 2016-м, если бы «Уильямс» Сергея Сироткина в 2018-м не оказался бы настолько неуправляемым… Будем надеяться, что свой шанс в Формуле-1 россияне всё-таки дождутся.