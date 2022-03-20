Катастрофа для «Ред Булл» на старте нового сезона: двойной сход на фоне триумфа «Феррари»

Ферстаппен и «Феррари» вокруг: на сей раз без аварий

Когда в последний раз Макс Ферстаппен стартовал со второго места рядом с двумя пилотами «Феррари», всё закончилось очень плохо: мощной аварией на старте Гран-при Сингапура. На сей раз, на Гран-при Бахрейна, всё прошло куда лучше: Леклер, Ферстаппен и Сайнс сохранили свои позиции. А вот Серхио Перес не удержался на четвёртом месте, пропустив вперёд и Льюиса Хэмилтона, и даже Кевина Магнуссена. Впрочем, настоящий провал был отнюдь не у Переса: Валттери Боттас каким-то невероятным образом опустился с шестого места на 14-е! Вот тебе и старт по соседству с Хэмилтоном…

Ещё одна неудача подкараулила Мика Шумахера: болид немца в борьбе подтолкнул Окон, после чего пилот «Хааса» совершил зрелищный разворот на 360 градусов с потерей пары мест. Ну а Эстебану присудили пять штрафных секунд.

На первых кругах гонки дуэт Леклер-Ферстаппен сразу оторвался от Сайнса: испанец не врал, когда говорил, что пока понимает новую машину куда хуже напарника. По крайней мере, Сайнсу в какой-то момент удалось сбросить с крыла Хэмилтона, а затем Льюису пришлось думать уже не о «Феррари»: на 10-м круге британца прошёл собравшийся с силами Перес. Магнуссен к этому моменту пропустил и Чеко, и Расселла, который спровоцировал Кевина на ошибку в первом повороте. Так что сменщику Мазепина пришлось удовлетвориться седьмой позицией.

Три атаки Ферстаппена!

Первой волны пит-стопов пришлось ждать не слишком долго, и командному мостику «Ред Булл» удалось подловить «Феррари». Казалось бы, Ферстаппен сменил один комплект «софта» на другой всего на круг раньше Леклера, но этого голландцу вполне хватило, чтобы отыграть три секунды отставания и оказаться прямо за «Феррари»!

Спурт Ферстаппена подарил нам красивейшую борьбу лидеров: Макс дважды опережал Леклера на стартовой прямой, пользуясь превосходством в скорости, но монегаск успешно контратаковал на подходе к четвёртому повороту. Третья попытка Ферстаппена закончилась блокировкой колёс, после чего Макс выпал из зоны DRS, и Леклер сумел вновь нарастить отрыв.

В борьбе за третье место Перес держался в трёх секундах от Сайнса, но Чеко, в отличие от остальных лидеров, надел на второй отрезок «медиум», что могло сыграть в пользу Серхио в финальной части гонки. А вот два пилота «Мерседеса» оправдывали собственные прогнозы: шансов на сражение с «Феррари» и «Ред Булл» у Хэмилтона и Расселла не было. Но и Магнуссена с Гасли они к себе не подпускали.

Гасли: мощный пожар вместо финиша в очках

Вторая волна пит-стопов прошла почти по тому же сценарию: Ферстаппен поехал к механикам на круг раньше Леклера. Однако на сей раз голландец не сумел пробраться в зону DRS. Сам Макс считал, что легко опередил бы Шарля, если бы не инструкции по радио поберечь шины на круге выезда из боксов. Так или иначе, лидер «Феррари» остался впереди и вновь увеличил отрыв до трёх секунд.

Поняв, что шанса на атаку больше не будет, Ферстаппен и «Ред Булл» решили перейти на тактику с тремя пит-стопами, вновь переведя Макса на «софт». Третью остановку совершил и Перес. В «Скудерии» решили, что Леклера звать в боксы не надо, в отличие от Сайнса — чтобы точно сберечь его третье место от атак Чеко.

И тут ход гонки решил перевернуть двигатель на болиде Пьера Гасли: мотор загорелся, что привело к появлению сейфти-кара. Тут уж Леклер, разумеется, тоже сменил шины. Шарль остался впереди, но уже без отрыва от Ферстаппена. Пропали и все остальные гандикапы в топ-10, которая теперь выглядела так: Леклер, Ферстаппен, Сайнс, Перес, Хэмилтон, Расселл, Магнуссен, Боттас, Окон и Шумахер. Мик не поехал в боксы третий раз и за счёт этого опередил Юки Цуноду и явно потерявшего скорость после середины гонки Алонсо. Увы, сразу после рестарта немец выпал из десятки: чуда на старых шинах не вышло.

Катастрофа для «Ред Булл»

Ещё до выезда сейфти-кара Ферстаппен начал жаловаться на проблемы с машиной — в частности, с рулевым управлением. Похоже, дело было в гидравлике. После рестарта Макс некоторое время оставался вторым, но затем пропустил атаку Сайнса и сразу после этого замедлился: автомобиль совершенно потерял ход, и Ферстаппену оставалось медленно вернуться в боксы — сход!

Более того, на проблемы начал жаловаться и Перес! Казалось, что мексиканец всё-таки удержит третью позицию, но на последнем круге Серхио развернуло в первом повороте из-за проблем с мотором! «Ред Булл» остался стоять на трассе — двойной сход для австрийского коллектива.

«Феррари» между тем подтвердила свою блестящую форму и, более того, сумела оформить победный дубль. Стоит поздравить и «Мерседес»: несмотря на серьёзные проблемы с машиной, Хэмилтон начал сезон с попадания на подиум, а Расселл финишировал четвёртым. Магнуссен финишировал на блестящем пятом месте, дальше в очковой зоне расположились Боттас, Окон, Цунода, Алонсо и Чжоу. У Шумахера обидное 11-е место.

Абсолютно провальную гонку провели «Уильямс», «Астон Мартин» и «Макларен»: трём клиентам «Мерседеса» оставалось сражаться только друг с другом. Локальную победу здесь одержал Стролл, в то время как Хюлькенберг, несмотря на удачный старт, финишировал 17-м и последним: подвели проблемы с перегревом машины на стартовом отрезке гонки. Впрочем, всё равно о борьбе за очки речь не шла.

Старт сезона остался за «Феррари». Сможет ли «Ред Булл» побороть проблемы с надёжностью и как быстро прибавит «Мерседес»? Проверим уже в следующие выходные на Гран-при Саудовской Аравии.