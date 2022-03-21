Сменщик Мазепина громит Мика, Халк крушит репутацию Стролла. Оценки за Гран-при Бахрейна

Первый этап нового сезона Формулы-1 в субъективных оценках автора — как вы любите.



Шарль Леклер — 10



Блестящий старт сезона в исполнении монегаска: победа в квалификации, сражение с Максом Ферстаппеном, в котором Шарль не оставил сопернику ни единого шанса, и безоговорочная победа в первой гонке чемпионата. Одной гонки мало, чтобы судить об окончательной расстановке сил, но в данный момент именно Леклер — главный фаворит сезона-2022.

Макс Ферстаппен — 9,5



«Ред Булл» на гоночной дистанции уступал в темпе «Феррари», но вплоть до последних пит-стопов Ферстаппен делал (почти) всё, чтобы опередить Леклера. Возможно, атакуй голландец на свежих шинах активнее, он вышел бы вперёд, но вряд ли сохранил бы потом позицию. Впрочем, на фоне поломки за три круга до финиша это уже не так важно.

Кевин Магнуссен — 9



Магнуссен запрыгнул в уходящий «Хаас» в последний момент и провёл блестящую гонку — Гюнтер Штайнер после финиша праздновал так, словно это были первые очки его команды. Уик-энд между тем прошёл не совсем идеально, а барахлившая машина едва не вывела Кевина из борьбы, но механики справились со своей работой (хотя круг в Q3 в итоге оказался хуже, чем у Боттаса), а датчанин в ответ «привёз» им лучший финиш с 2018 года.



Льюис Хэмилтон — 8



Впервые с 2013 года Хэмилтон оказался за рулём машины, которая была неспособна бороться за победу (редкие сбои «Мерседеса» в последние годы не считаем). Чудес Льюис на ней предсказуемо не сотворил, но стабильный темп и поломки «Ред Булл» позволили подняться на подиум (как бы он не оказался для 7-кратного чемпиона последним в этом году).

В Бахрейне лишь проблемы «Ред Булл» позволили Хэмилтону подняться на подиум. Фото: Lars Baron/Getty Images

Пьер Гасли — 8



Скорость «Альфа Таури» в этот раз не позволила французу блистать так, как это ему удавалось в отдельных гонках прошлого сезона, однако, опередив Боттаса и Алонсо, Гасли держался восьмым и должен был заработать те четыре балла, которые в итоге ушли напарнику.

Валттери Боттас — 7,5



В распоряжении Боттаса была одна из лучших машин середины пелотона, и, даже если бы не сход «Ред Булл», финн был бы восьмым, однако провал на старте (на первом круге Валттери потерял восемь позиций!) едва всё не испортил.

Эстебан Окон — 7,5



В квалификации француз выступил не слишком здорово: неудачная последняя попытка выбила Эстебана из числа участников Q3. Кроме того, в начале гонки Окон развернул Мика Шумахера — и получил за это пять секунд штрафа. Тем не менее за счёт сильной концовки Эстебан финишировал седьмым, уступив лишь пилотам на более конкурентоспособной технике.



Нико Хюлькенберг — 7,5



После объявления о возвращении Халка (уже третьего после его ухода из «Рено») многие надеялись, что немец возьмёт подиум, но «Астон Мартин» пока неспособен приезжать даже в топ-10. Однако в квалификации Хюлькенберг, у которого до этого было лишь три часа свободных заездов, опередил Лэнса Стролла!

Хюлькенбергу хватило трёх часов тренировок, чтобы опередить в квалификации Стролла. Фото: Lars Baron/Getty Images

Карлос Сайнс — 7



Карлос на протяжении всего уик-энда уступал в темпе Леклеру, и хотя в квалификации почти повторил его время, в гонке разрыв снова был огромен: на первом отрезке испанец отстал от напарника на 10 секунд, а перед финальным пит-стопом на 43-м круге — на 18 секунд. Где тот Сайнс, который в прошлом году опередил Леклера в чемпионате?



Джордж Расселл — 7



Не смог справиться с напарником и Расселл, хотя в каждой из тренировок он был быстрее Хэмилтона. В квалификации Джордж не смог подготовить шины (Тото Вольф позже заявил, что это инженеры виноваты — сказали гонщику слишком активно атаковать на прогревочном круге) и стартовал только девятым, а затем всю гонку был позади Льюиса.

Ландо Норрис — 7



Главным разочарованием уик-энда в Бахрейне стала скорость «Макларена», и тем не менее Ландо смог пробиться во второй сегмент. Увы, даже в его руках машина не поднялась выше 13-й позиции, а на старте Норрис откатился в самый конец пелотона.



Александер Албон — 7



Заменив Расселла в «Уильямсе», Алекс навлёк на себя и все его прежние беды: машина едва позволяет выходить во второй сегмент и даже в случае хорошего старта становится лёгкой добычей для соперников. Бодрое возвращение после перерыва.

Очки Гасли судьба подарила Цуноде. Фото: Mark Thompson/Getty Images

Юки Цунода — 6,5



Юки провалился в квалификации и выбыл уже в первом сегменте, однако отчасти реабилитировался блестящим стартом (с 16-го места на 12-е), на втором круге прошёл Албона, а перед финальным пит-стопом — Алонсо. Если бы не сходы товарищей — Гасли, Ферстаппена и Переса — Цунода финишировал бы 11-м, но за упорство судьба наградила Цуноду четырьмя очками.



Фернандо Алонсо — 6,5



Форма «Альпин» по сравнению с прошлым годом, кажется, не изменилась — Алонсо продолжает бороться в середине пелотона. Первые два отрезка Фернандо ехал с Оконом, но перед финальным пит-стопом пропустил «Альфа Таури» и в итоговых протоколах оказался на две позиции ниже напарника.

Гуаньюй Чжоу — 6,5



В своей первой гонке в Формуле-1 китайский дебютант не особенно блистал (слабая квалификация, проблемы с двигателем на старте), но и крупных ошибок не допускал — что в итоге обернулось 10-м местом в гонке и первым зачётным баллом. Однако в будущем Чжоу едва ли будет везти так же.



Серхио Перес — 6



Перес уступал напарнику больше, чем Сайнс, и ни разу по ходу гонки всерьёз не претендовал на подиум: потеря двух позиций на старте привела к тому, что нужно было отыгрываться, а опередить Карлоса в конце концов так и не вышло.

Перес рассчитывал на старте сезона-2022 на большее. Фото: Mark Thompson/Getty Images

Даниэль Риккардо — 6



Австралиец провёл довольно слабый на фоне Норриса уик-энд, хотя тому есть объективные обстоятельства: из-за COVID-19 Риккардо пропустил предсезонные тесты в Бахрейне и лишь в воскресенье преодолел дистанцию гонки на своей новой машине.



Мик Шумахер — 5



На фоне Магнуссена немец в этот уик-энд смотрелся, откровенно говоря, невыгодно. В квалификации Мик проиграл напарнику (Кевин лишь пятый день был за рулём!) полсекунды, а в гонке уже в шестом повороте получил удар от Окона и затем не имел реальных шансов на очки. Но если бы Шумахер стоял выше на стартовой решётке, этих проблем можно было бы избежать.

Лэнс Стролл — 4



Несмотря на проблемы с машиной, канадец боролся в гонке как мог и оставил позади всех, кого позволяла техника, но едва ли Лэнсу быстро забудут проигрыш в квалификации человеку, который полтора года не выступал в Формуле-1 вообще.



Николас Латифи — 4



С новым напарником у канадца появился шанс избавиться от клейма рента-драйвера, но первый этап пошёл наперекосяк: 0,9 секунды отставания от Албона в квалификации и борьба в самом конце пелотона. Для Латифи это уже третий сезон в Формуле-1, а его прогресс до сих пор не слишком очевиден.