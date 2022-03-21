Бывшая команда Мазепина выстрелила. Потому что дважды наплевала на справедливость

Среди главных сюрпризов нового чемпионата однозначно стоит выделить чудесное преображение команды «Хаас». Ещё в прошлом году американская конюшня занимала позиции безнадёжного аутсайдера, а уже в первой гонке этого сезона Кевин Магнуссен финишировал на 5-й позиции – лучший результат «Хааса» с Гран-при Австрии 2018 года.

Как вчерашним неудачникам удалось добиться столь внушительного прогресса? Правильный ответ – грамотные и в то же время жёсткие управленческие решения, которые как нельзя лучше характеризуют жестокий мир современной Формулы-1.

Построили машину на деньги «Уралкалия», а после избавились от Мазепина

Для начала давайте зафиксируем одну важную мысль. Сегодня Формула-1 – это дико несправедливое явление, существующее по законам жестокого бизнеса. Поэтому рассматривать те или иные процессы, протекающие в «Королевских гонках», нужно исключительно с точки зрения выгоды, исключив такие понятия, как «честь» и «справедливость». Вот теперь можем начинать.

В конце 2020 года команда «Хаас» заключает контракт с молодым гонщиком Формулы-2 Никитой Мазепиным. Уже тогда все понимали, что появление в команде российского пилота обусловлено исключительно щедрым финансированием со стороны компании «Уралкалий», которая сразу же стала титульным спонсором американского коллектива.

Стоит отметить, что ранее к подобным практикам «Хаас» прибегал не очень-то активно: 4 года подряд честь команды защищала опытная пара пилотов Магнуссен-Грожан. Что же побудило американцев посмотреть в сторону сотрудничества с рента-драйвером? Правильно, поиск дополнительного финансирования на подготовку к революционному сезону-2022. Таким образом, подписание Мазепина для «Хааса» являлось некой инвестицией в будущее. Боссы американского коллектива чётко понимали, что выйти из кризиса они смогут только в эпоху нового технического регламента, поэтому все ресурсы вполне логично были брошены на разработку болида 2022 года.

Фото: Haas F1 Team / LAT Photo

По результатам первого Гран-при нового сезона мы видим, что деньги, полученные от «Уралкалия», «Хаас» использовал с умом: гонку в Сахире Кевин Магнуссен закончил на 5-м месте, да и Мик Шумахер финишировал где-то неподалёку от очковой зоны. Судя по всему, команде Гюнтера Штайнера наконец-таки удалось построить по-настоящему боеспособный болид, только вот за его штурвалом мы так и не увидим Никиту Мазепина – человека, благодаря которому она получилась столь быстрой. Да-да, не будем забывать про солидные вложения «Уралкалия», которых просто бы не было без российского пилота.

Если рассматривать изгнание Мазепина из «Хааса» с точки зрения справедливости, то оно не выдерживает никакой критики. Разработать машину на деньги «Уралкалия», а потом указать Мазепиным на дверь, мягко говоря, не очень честно. А вот если оценить данную ситуацию с точки зрения сурового бизнеса, то «Хаасу» можно только поаплодировать. Американцам удалось выжать максимум из спонсорского соглашения, отказавшись при этом от выполнения своих обязательств. Да, это жестоко, неблагородно и недостойно с точки зрения человеческой морали, но таков уж мир современной Формулы-1.

Магнуссен вместо Мазепина — лучший из возможных вариантов

Другое управленческое решение, повысившее шансы «Хааса» на удачное выступление в 2022 году – это, конечно же, подписание Кевина Магнуссена на роль боевого пилота. Так вместо нещадно критикуемого (в том числе и по делу) Мазепина место в кокпите VF-22 займёт опытнейший датчанин, за плечами которого шесть полноценных сезонов в Ф-1. Целесообразность своего подписания Магнуссен оправдал уже на первом этапе сезона, принеся команде важнейшие 10 очков.

А увидели бы мы «Хаас» финиширующим на 5-м месте, останься в команде Мазепин? Скорее всего, нет. Всё-таки Никита в прошлом сезоне частенько проигрывал Шумахеру, а Мик пока что и близко недотягивает до уровня своего нового напарника. Иными словами, то, что у «Хааса» боеспособный болид, мы узнали во многом благодаря Магнуссену, а с прошлогодним пилотским составом перспективы команды Гюнтера Штайнера были бы не столь радужными.

Таким образом, «Хаасу» удалось выбраться из кризиса благодаря нескольким неоднозначным с точки зрения морали, но уж очень эффективным решениям. Сначала они рискнули обменять место боевого пилота на солидные финансовые поступления, затем воспользовались моментом и открестились от не самого быстрого рента-драйвера, после чего взяли на его место опытного гонщика, знающего команду изнутри. Благодаря подобным действиям «Хаас» в этом сезоне будет уже не прозябать в конце пелотона, а бороться за вполне приличные очки. А если «Хаасу» удастся относительно высоко взобраться в командном зачёте, то при помощи неплохих призовых выплат по итогу сезона получится ещё и частично решить свои финансовые проблемы.