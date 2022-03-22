Хэмилтон, Монтойя и ещё 5 лучших дебютантов в истории Формулы-1

В прошлое воскресенье свою первую гонку в Ф-1 провёл новобранец «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу. Ему, как и многим другим гонщикам, ещё предстоит пройти период адаптации к новой гоночной серии, но в то же время история Формулы-1 помнит нескольких особенно талантливых пилотов, которым не требовалась раскачка, чтобы начать показывать выдающиеся результаты. Именно о них и пойдёт речь в нашей подборке лучших дебютантов в истории Ф-1.

Джеки Стюарт («БРМ») – 1965 год

Джеки Стюарт относится к той категории пилотов, которым сразу же повезло оказаться в боеспособной конюшне. В 1964-м шотландец неприлично уверенно берёт титул в британской Ф-3, после чего подписывает контракт с «БРМ» – одной из сильнейших команд того времени. В напарниках у Стюарта значился великий и ужасный Грэм Хилл, который и должен был отвечать за чемпионские амбиции британской команды, в то время как от Джеки требовалось по максимуму набирать очки, а заодно трепать нервы «Лотусу».

В дебютной гонке на южноафриканском автодроме «Ист-Лондон» Стюарт финишировал только шестым, но затем выдал фантастическую серию из трёх подиумов подряд: на трассах в Монако, Бельгии и Франции. А под занавес сезона в Монце Джеки одержал свою первую победу в «Королевских гонках», тем самым став одним из немногих гонщиков, кому удавалось отпраздновать викторию в дебютном сезоне Формулы-1.

По итогам сезона-1965 Джеки Стюарт мог похвастать пятью финишами в топ-3 при семи завершённых гонках – для новичка просто превосходный результат. Свой первый чемпионат в Формуле-1 шотландец завершил на третьей строчке личного зачёта. А уже через четыре года он будет праздновать первое чемпионство, завоёванное в синих цветах «Матры».

Клей Регаццони («Феррари») – 1970 год

Так уж получилось, что в первых трёх гонках сезона-1970 «Скудерия» участвовала только одной машиной: лидер команды Жаки Икс в одиночку защищал честь команды. Начиная с четвёртого этапа в Бельгии у итальянцев появилась возможность выставить на старт второй болид: пришлось заняться поиском нового гонщика. Боссы «Феррари» выбирали между итальянцем Иньяцио Джунти и тридцатилетним швейцарцем Клеем Регацонни, который на тот момент выступал в чемпионате Формулы-2. Каждому из кандидатов поочерёдно дали проехать по два Гран-при, по результатам которых убедительнее оказался Регаццони. Так швейцарец получил место второго пилота «Феррари».

После двух четвёртых мест в дебютных гонках Регаццони провёл блестящую квалификацию на «Хоккенхаймринге», показав третий результат, но конвертировать выгодную стартовую позицию в очки помешал сгоревший мотор. На следующем этапе в Австрии Клей добился первых значимых успехов: одержал квалификационную победу над Жаки Иксом, а на следующий день поднялся на вторую ступень пьедестала почёта.

Далее пилоты и команды отправились в Италию – на родину «Феррари». В том году гонка на «Монце» проходила в траурной атмосфере: во время тренировки погиб лидер сезона Йохен Риндт. После столь трагических событий команда «Лотус» в полном составе снялась с Гран-при, а победу в воскресном заезде одержал Клей Регаццони.

Регаццони после победы на Гран-при Италии — 1970 Фото: Keystone/Getty Images

В оставшихся трёх гонках швейцарец ещё дважды поднимался на подиум. Итогом дебютного сезона для новичка «Феррари» стало третье место в личном зачёте. Также стоит отметить, что отстал Регаццони от Икса всего лишь на семь очков — при том, что провёл на пять гонок меньше, нежели бельгиец. По показателю «среднее количество очков за Гран-при» швейцарец так вообще превзошёл Жаки Икса.

Айртон Сенна («Тоулман») – 1984 год

Для многих поклонников Формулы-1 Айртон Сенна ассоциируется, прежде всего, с цветами «Лотуса» и «Макларена», однако не стоит забывать и про команду «Тоулман», где Волшебник начинал свою формульную карьеру. Проведя всего лишь один год в «Тоулмане», Сенна подарил британской конюшне самый яркий отрезок в её недолгой истории.

Для начала Айртон дважды подряд финишировал в топ-6 на старте сезона, а после провёл героическую гонку в Монако. Его погоня за Аленом Простом в условиях сильного дождя навсегда вошла в историю Ф-1. На мокрой трассе Монте-Карло Сенна был наголову выше любого другого пилота. Взяв бешеный темп, Сенна почти достал лидирующего француза и наверняка мог выиграть тот Гран-при, если бы дирекция гонки не остановила заезд, сославшись на тяжёлые погодные условия. По итогам гонки бразилец довольствовался лишь вторым местом, но зато показал всему миру, кто здесь суперзвезда.

В оставшихся гонках того сезона Сенна в основном сходил с дистанции (не по своей вине), а в тех трёх заездах, когда ему всё же удавалось добраться до финиша, он завоевал два подиума. Проведя лишь один год в «Тоулмане», Айртон заработал ровно половину всех очков в истории этой команды.

Жак Вильнёв («Уильямс») – 1996 год

В 1996-м Жак Вильнёв проводил свой первый сезон в Формуле-1, однако назвать его новичком просто язык не поворачивался. За плечами у канадца были приличный опыт выступлений в американских гоночных сериях и даже титул в конкурентном чемпионате CART. Продолжить победную поступь в Ф-1 у Вильнёва были все шансы: в его распоряжении оказался «Уильямс» FW18 – с отрывом быстрейшая машина пелотона. Кроме того, весь 1995 год Жак активно проводил тесты на разных трассах чемпионата мира.

Доказывать свою состоятельность в «Королевских гонках» канадец начал с первого же Гран-при – поул в дебютной квалификации в «Альберт Парке». В самой гонке Вильнёв также был очень близок к успеху, но из-за утечки масла упустил полностью заслуженную победу – финиш на втором месте. Со времен Джанкарло Багетти никто не был так близок к триумфу в дебютном Гран-при.

Что касается первой победы, то её Жак добыл уже через полтора месяца на «Нюрбургринге». Всего в сезоне-1996 канадец 11 раз поднимется на подиум, а четыре раза — и вовсе на первую ступень пьедестала. Подобные результаты позволили Вильнёву вплоть до последнего Гран-при сражаться за титул с Деймоном Хиллом. Чемпионом в тот год новобранец «Уильямса» так и не стал, но ярчайший дебютный перформанс в истории Ф-1 всё же выдал.

Хуан Пабло Монтойя («Уильямс») – 2001 год

На момент дебюта за «Уильямс» в послужном списке Монтойи было немало звучных достижений – чемпионства в серии CART и Формуле-3000, а также победа в «Инди-500». Конечно, в команде из Гроува понимали, насколько способный пилот к ним приезжает, однако колумбийцу всё равно удалось превзойти даже самые смелые ожидания.

Уже в третьей гонке сезона на «Интерлагосе» Монтойя во всеуслышание заявил о себе на весь мир. На третьем круге он эффектно обогнал самого Михаэля Шумахера, после чего возглавил пелотон – это была первая из многих последующих дуэлей Шумахера и Монтойи. Захватив лидерство, колумбиец уверенно шёл к дебютной победе, но на экваторе гонки отстававший на круг Йос Ферстаппен пренебрёг социальной дистанцией, вследствие чего протаранил заднюю часть «Уильямса» Монтойи – сход с дистанции.

Первая победа Хуана Пабло Монтойи в Монце Фото: Clive Mason/Getty Images

В последующих гонках Хуан Пабло неприлично часто завершал борьбу раньше времени из-за разного рода механических проблем. И что самое обидное, техника подводила Монтойю даже в тех гонках, когда он стартовал с первого места, как это было на «Хоккенхайме» и «Спа-Франкоршам».

Но всё же под конец сезона удача улыбнулась колумбийцу во все тридцать два зуба: стартовав с поула в Монце, Монтойя не испытал никаких проблем с машиной, что позволило ему одержать дебютную победу в Ф-1. В сезоне-2001 Хуан Пабло смог добраться до финиша только в пяти гонках, в четырёх из которых он поднимался на пьедестал.

Кими Райкконен («Заубер») – 2001 год

К 2001 году в активе Райкконена был минимальный, хоть и очень успешный опыт выступлений в младших формулах. Петер Заубер сразу же понял, что Кими – гонщик с бешеным потенциалом. Ради того, чтобы посадить финна в кокпит «Заубера» уже в сезоне-2001, руководитель команды даже поссорился с титульным спонсором в лице «Ред Булл» (австрийцы хотели видеть в «Заубере» Энрике Бернольди), а также проделал серьёзную работу, чтобы убедить ФИА выдать юному Райкконену суперлицензию.

Хлопоты босса швейцарской команды полностью себя оправдали: 10 очков, набранных финским дебютантом, помогли «Зауберу» закончить чемпионат на высочайшем четвёртом месте – лучший результат в истории конюшни. В том сезоне Райкконен был настолько убедителен, что на него обратил внимание «Макларен»: в следующем году он выступал уже за команду из Уокинга. Как видите, блестящий дебютный сезон – это не обязательно регулярная борьба за подиумы и победы.

Льюис Хэмилтон («Макларен») – 2007 год

Думаю, здесь не стоит особо разглагольствовать, ведь история феноменального дебюта Льюиса изучена вдоль и поперёк. В 2006-м Рон Деннис принял очень смелое решение: позвать на место боевого пилота новоиспечённого чемпиона юниорской серии GP2. То, что было дальше – уже история. Хэмилтон выдал шокирующую серию из девяти подряд подиумов со старта сезона, включая две победы в Монреале и Индианаполисе.

После столь успешного начала стало понятно, что Льюис – не зелёный новичок при лидере команды Алонсо, а вполне реальный претендент на титул. Бóльшую часть сезона британец возглавлял личный зачёт и за два этапа до окончания чемпионата виделся явным фаворитом в споре за титул. Однако в решающий момент молодой пилот не совладал с нервами, допустив досадные ошибки: за гонки в Китае и Бразилии он набрал всего лишь два очка и упустил почти оформленное чемпионство. А ведь мог стать первым пилотом в истории Ф-1, кому покорился чемпионат с первой попытки (Фарина не в счёт).