В Ф-1 новая супердуэль и сильная «Феррари». 4 вещи, которые нам подарили новые правила

В минувшие выходные состоялся только лишь первый этап сезона-2022, а новый технический регламент уже подарил нам несколько занятных сюжетов. Пытаемся разобраться, чем так интересна новая техническая эра Формулы-1 с точки зрения обычных зрителей.

Гонки стали зрелищнее

Одной из причин перехода на новый технический регламент стало стремление повысить уровень зрелищности гонок. За последние годы зрителям несколько наскучило смотреть за бесконечными «паровозиками», а атаки наблюдать в основном на длинных прямых (да и то благодаря системе DRS). Аэродинамика болидов предыдущего поколения создавала слишком много турбуленции, из-за чего преследование впереди идущей машины становилось слишком затруднительным занятием. Во имя решения этой проблемы новые болиды получили заметно более упрощённую аэродинамику – и это правда помогло.

Невооружённым глазом видно, что пилотам стало значительно проще как преследовать впереди идущих соперников, так и контратаковать. Чего только стоит красочная дуэль Леклера и Ферстаппена, которую мы лицезрели в прошлое воскресенье. На протяжении двух кругов Макс опережал монегаска в первом повороте, а гонщик «Феррари», в свою очередь, контратаковал через пару поворотов, возвращая себе лидерство.

Стоит сказать, что в прошлом году ничего подобного мы бы и близко не увидели: скорее всего, голландец бы попросту утонул в «грязном» воздухе и не смог удержаться за Шарлем. Но в эпоху нового технического регламента Ферстаппен раз за разом возвращался в борьбу, а выпал из неё только из-за собственной ошибки: во время третьей атаки действующий чемпион промахнулся с торможением и серьёзно оквадратил резину.

Возрождение «Феррари» – перспектива тройного сражения за титул

Судя по тому, что мы увидели в Бахрейне, «Феррари» наконец-таки созрела для реальной борьбы за титул. В 2017 и 2018 годах «Скудерия», скорее, пыталась огрызаться «Мерседесу», а вот в этом году итальянцы реально выглядят фаворитами сезона. Возвращение «Феррари» в лидирующую группу – неоспоримый плюс для всей Формулы-1.

Во-первых, у «Скудерии» огромное количество болельщиков по всему миру (в том числе и в России), которые изрядно настрадались за последние годы и точно заслужили вновь увидеть свою любимую команду на вершине.

Во-вторых, возрождение «Феррари» может подарить нам сражение за титул между тремя командами. Ведь «Ред Булл» если и проигрывает «красным» в скорости, то совсем немного: Ферстаппен уступил Леклеру в квалификации всего 0,1 секунды, да и в гонке оказывал серьёзное сопротивление вплоть до того момента, как оквадратил резину.

Также нельзя списывать со счетов и «Мерседес». Да, немецкая команда серьёзно сдала по сравнению с прошлым сезоном: оригинальное решение по боковым понтонам оказалось не очень эффективным, да и с дельфинированием они справляются пока что хуже всех. Но в то же время не стоит забывать, что каждая из команд по ходу этого сезона ещё будет дорабатывать свои машины, и «Мерседес» в этом деле точно знает толк – вспомните, как команда прибавила в середине прошлого чемпионата.

Просто напомним, что последнее сражение за титул между представителями трёх разных команд датируется далёким 2010 годом. Стоит ли напоминать, насколько захватывающим выдался тот сезон?

Уплотнилась середина пелотона. Больше нет безнадёжных аутсайдеров

Также стоит отметить, что в эпоху нового регламента выровнялась ситуация и в середине пелотона. Впереди нас ожидает увлекательнейшая борьба за четвёртое место командного зачёта, в которой пока что трудно выделить фаворита. В теории сражение за столь высокую позицию может развернуться сразу между четырьмя командами – «Альпин», «Альфа Таури», «Хаасом» и «Альфа Ромео». Последним двум коллективам, конечно, будет непросто удержать заданный на прошлом этапе темп, но увиденное в Бахрейне не может не внушать оптимизма.

Главная тенденция хвоста пелотона – отсутствие ярко выраженного аутсайдера. За последние годы мы успели привыкнуть, что среди всех команд чемпионата обязательно найдётся абсолютно безнадёжная конюшня неспособная бороться даже с соседями по турнирной таблице. На данный момент главными аутсайдерами чемпионата видятся «Уильямс», «Макларен» и «Астон Мартин», но ни на одну из них нельзя повесить статус безоговорочного аутсайдера. Даже на своём невысоком уровне три британских коллектива способны почти на равных сражаться друг с другом. К тому же вполне возможно, что с первыми обновлениями тот же «Макларен» или «Астон Мартин» сможет подтянуться к середнякам и вклиниться в борьбу за очки.

Рождение нового противостояния: Ферстаппен – Леклер

От команд перейдём к персоналиям. В этом сезоне мы как никогда близки к тому, чтобы увидеть долгожданное противостояние Леклера и Ферстаппена. Почему оно долгожданное? Ну, во-первых, это будет первая дуэль между представителями нового поколения. В прошлом сезоне мы наблюдали за сражением опыта против молодости, а в этом году сможем посмотреть на битву двух молодых гонщиков, которые на долгие годы вперёд станут главными лицами Формулы-1. То есть, вполне вероятно, Ферстаппен и Леклер сталкиваются интересами далеко не в последний раз, и в сезоне-2022 только начинается эпохальное в будущем соперничество.

Во-вторых, битва голландца и монегаска интересна ещё и своей предысторией. Ведь оба пилота являются воспитанниками гоночных академий своих команд. Да, к Ферстаппену данная характеристика формально не подходит: уж очень мало времени он провёл в системе «Ред Булл» до подписания контракта с «Торо Россо». Однако назвать Макса непричастным к гоночной академии «быков» просто язык не повернётся, ведь именно «тауриновые» в своё время поверили в шестнадцатилетнего юниора и открыли ему путь в Формулу-1.

Таким образом, дуэль Ферстаппена и Леклера рискует выйти за рамки противостояния двух пилотов, ведь данное сражение развернётся ещё и между селекционными отделами, а соответственно и гоночными академиями двух великих команд.

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Каким получится революционный сезон, как и новая техническая эра в целом, мы, конечно же, не знаем. Однако некоторые тенденции прослеживаются уже сейчас, и они не могут не радовать. Рождение нового противостояния, возвращение великой команды на вершину, а также повышенная зрелищность отдельно взятых гонок – всё это ожидает нас в нынешнем сезоне. Судя по всему, переход на новый технический регламент пока что принёс больше плюсов, чем минусов.