7 лучших пилотов, ни разу не побеждавших в Формуле-1

В сентябре прошлого года, когда Ландо Норрис обидным образом упустил победу на сочинском автодроме, могло показаться, что для молодого британца это только первая из многих последующих возможностей выиграть гонку. Однако реалии нынешнего сезона заставляют на этот счёт серьёзно задуматься: при переходе на новый технический регламент «Макларен» регрессировал больше всех в пелотоне. В новых реалиях ближайшие перспективы Норриса уже не столь радужны, коими виделись ещё пару месяцев назад. Впрочем, у Ландо будет ещё много времени, чтобы выиграть гонку, а то и не одну. Но некоторым другим способным пилотам повезло куда меньше, и свою победу в Формуле-1 они так и не одержали. Представляем вашему вниманию семёрку лучших гонщиков «Королевских гонок», на счёту которых нет ни одной победы на этапах Гран-при.

Примечание: в данную подборку мы не включаем действующих пилотов, так как у них ещё есть шанс навсегда откреститься от подобных рейтингов, поэтому Сайнса и Расселла здесь не будет.

Ник Хайдфельд

Уроженца Мёнхенгладбаха с уверенностью можно назвать одним из самых способных пилотов своего поколения. И тем обиднее, что он так и не смог побороться за победы в Формуле-1. На раннем этапе карьеры Хайдфельд блистал в скромном «Заубере», позже он провёл один сезон в статусном, но уже угасающем «Уильямсе», а затем оказался в близком к статусу топ-конюшни «БМВ-Заубер». Но в то время пока представители более боеспособных команд выясняли отношения в споре за первое место, Хайдфельд спокойно выполнял свою работу, находясь где-то на подступах к лидирующей группе.

Последний подиум Ника Хайдфельда в Формуле-1 Фото: Paul Gilham/Getty Images

За свою двенадцатилетнюю формульную карьеру немецкий пилот завоевал 13 подиумов (наивысший показатель среди не побеждавших гонщиков) в составе четырёх разных команд, а свой единственный по-настоящему реальный шанс выиграть гонку упустил во внутрикомандном сражении с Робертом Кубицей в Монреале. Наверное, Хайдфельду можно присвоить неофициальный статус идеального пилота для команды, которой не хватает приставки «топ».

Крис Эймон

Крис Эймон – один из самых невезучих гонщиков в истории Ф-1. Обладая природной скоростью и быстрым болидом «Феррари», новозеландец так и не смог подняться на высшую ступень пьедестала. Как нельзя лучше неблагосклонность фортуны к Эймону демонстрирует сезон-1968: пилот «Скудерии» трижды стартовал с поула, но каждый раз ему что-то мешало побороться за победу, а на «Хараме» он вообще сошёл с дистанции, будучи лидером гонки.

После «Феррари» в карьере Криса появились «Марч» и «Матра», где он также продолжил клепать подиумы и иногда показывать быстрейшее время в квалификации, но до побед он так и не дотянулся. А после 1972 года и вовсе потерял место в боеспособных командах, продолжив выступать за аутсайдеров (была, правда, одна неудачная гонка за «Тиррелл»).

Сегодня новозеландец занимает первую строчку в рейтинге пилотов с наибольшим количеством поулов (5) без побед. А лучше всего карьеру Эймона характеризует цитата Рона Денниса: «Крис участвовал в 96 Гран-при, но не выиграл ни одного из них – и можно с уверенностью сказать, что он был величайшим гонщиком, никогда не выигрывавшим гонку на самом высоком уровне».

Жан Бера

Эпоха 1950-х в Формуле-1 ассоциируется, прежде всего, с такими фамилиями, как Фанхио, Аскари, Мосс, Фарина. Но в тоже время не стоит забывать и про одного из самых недооценённых пилотов того времени – Жана Бера. Французский гонщик заявил о себе в самом начале формульного пути: первый подиум он завоевал уже во второй гонке в Ф-1, причём, в отличие от многих гонщиков тех лет, он не имел соревновательного опыта в довоенные годы.

После трёх сезонов за родную «Гордини», в которых Бера по большей части сходил с дистанции, француз пополнил ряды «Мазерати», где провёл лучшие годы карьеры. Так, например, в семи гонках сезона-1956 он пять раз финишировал в топ-3, а по итогам чемпионата уступил только великому Фанхио, Моссу и Коллинзу.

В 1959-м Бера и вовсе присоединился к «Феррари». Правда, продержался в итальянской команде совсем недолго: вспылив во время ссоры, Жан ударил менеджера «Скудерии», после чего был изгнан из конюшни. А спустя всего месяц после скандальных событий Бера, участвуя в гонке поддержки, разбился на автодроме «АФУС».

Всего же за годы, проведённые в Ф-1, французский пилот успел завоевать 9 подиумов. Учитывая относительно небольшое количество официальных этапов Формулы-1 в те времена, достижение Жана Бера становится ещё более весомым.

Луиджи Вилорези

Ещё один видный пилот из 1950-х, которому так и не довелось выиграть официальный Гран-при Формулы-1. В своё время Вилорези повезло застать первую волну величия «Феррари»: в составе «красных» он провёл первые четыре года своей формульной карьеры. Луиджи был прекрасным дополнением к невероятно звёздному пилотскому составу «Скудерии» тех лет. И в то время пока такие мастодонты, как Аскари, Фарина и Хоторн боролись за победы, Вилорези спокойно себе собирал подиумы. Период, проведённый в стане «Феррари», принёс итальянскому пилоту восемь финишей в топ-3. Учитывая, какие монстры выступали в то время, результаты Вилорези можно признать вполне достойными.

Жюль Бьянки, Штефан Беллоф, Том Прайс

Самый трагичный пункт нашей подборки. Здесь мы расскажем о трёх пилотах, которые просто не успели выиграть свою гонку из-за слишком раннего ухода из жизни. Учитывая огромный потенциал каждого из этих пилотов, практически нет никаких сомнений, что в будущем они обязательно стали бы реальными претендентами на победы.

Жюль Бьянки с самого начала карьеры считался невероятным талантом, а в 2009-м он стал первым пилотом, зачисленным в юниорскую программу «Феррари». В дальнейшем продвижением француза занималась именно «Скудерия», и в 2013-м Бьянки получил место в дружественной итальянцам «Марусе». В составе безнадёжного аутсайдера Жюль демонстрировал вполне неплохую скорость (ровно настолько, насколько это было возможно), а в сезоне-2014 так вообще набрал ценнейшие для команды очки на городской трассе Монте-Карло. Почти нет сомнений, что в будущем Бьянки стал бы боевым пилотом «Феррари». Но страшная авария на «Сузуке» оборвала жизнь молодого пилота.

Жюль Бьянки на Гран-при Монако — 2014 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Штефану Беллофу ещё в начале его гоночного пути прочили стать первым немецким чемпионом Формулы-1. Гоночную общественность Беллоф начал восхищать ещё до участия в «Королевских гонках» – сначала скоростью в юниорских сериях, а затем и результатами в гонках на прототипах, в частности, он в 1983-м установил рекорд круга на легендарном «Нордшляйфе».

На пути к участию в Формуле-1 он провёл тесты с командой «Тиррелл», в рамках которых восхитил основателя великой гоночной конюшни: Кен Тиррелл даже назвал Беллофа быстрейшим немецким пилотом со времён фон Трипса. Свой первый сезон в «Королевских гонках» Штефан провёл в 1984 году. За рулём не самого быстрого болида талантливому дебютанту удавалось пару раз приехать в очки, а также побывать на подиуме после знаменитой дождевой гонки, прошедшей на улицах Монте-Карло. Жаль только, что результаты пилотов «Тиррелла» в том сезоне были аннулированы из-за нарушения командой технического регламента. Уже в следующем году поползли слухи об интересе к Беллофу со стороны «Феррари», но до подписания контракта дело так и не дошло. 1 сентября 1985 года Штефан разбился в страшной аварии, участвуя в гонке «1000 километров Спа».

Том Прайс считается одной из самых знаковых фигур валлийского спорта XX века. Свою дебютную гонку в Формуле-1 Прайс провёл за рулём болида «Токен Рейсинг», после чего сразу же пополнил ряды «Шэдоу». Уже в следующем сезоне валлийский пилот начал показывать потрясающие результаты: пять финишей в очковой зоне, один подиум, а также полное уничтожение более опытного напарника Жан-Пьера Жарье. Уже тогда про Тома говорили исключительно в восторженном ключе, предрекая ему большую карьеру в Ф-1.

В следующем году Прайс снова заскакивает на подиум и ещё более уверенно громит Жарье во внутрикомандном сражении. Казалось бы, приглашение Прайса в боеспособную команду – вопрос времени. Но, к сожалению, позитивному прогнозу не было суждено сбыться: в третьей гонке сезона-1977, проходившей на автодроме «Кьялами», Прайс не успел среагировать на маршала, который выбежал на трассу тушить загоревшийся болид нового напарника валлийца Ренцо Дзорзи. В итоге Прайс насмерть сбил маршала, в результате чего огнетушитель, выпавший из его рук, угодил прямо в голову пилота: Том Прайс погиб на месте.