Этап Формулы-1 на грани отмены после ракетного обстрела. LIVE

Чрезвычайные события во время Гран-при Саудовской Аравии. Хуситы из Йемена подвергли обстрелу нефтяную базу компании Aramco в Джидде — именно этот город принимает на своей уличной трассе второй этап сезона-2022 Формулы-1. Реально ли продолжать гоняться в таких условиях? Все последние новости — в онлайне «Чемпионата».
Известный автоспортивный журналист Иэн Паркс сообщает, что в Формуле-1 намерены продолжать уик-энд. «Мы чувствуем себя в безопасности», — приводит Паркс слова исполнительного директора чемпионата Стефано Доменикали.
Инцидент был, к слову, очень серьёзным — после удара вспыхнул мощный пожар (сообщают, что это объект энергетической инфраструктуры).
Фото: twitter.com/nicoaugustin
В Формуле-1 ждут информации от властей Саудовской Аравии
Тем временем издание The Race сообщает, что в ФИА ждут дополнительной информации от властей Саудовской Аравии. Видимо, именно она будет обсуждаться на совещании после тренировки.
По данным Sky Deutschland, по окончании второй тренировки команды соберутся ещё на одно экстренное собрание! Идёт ли речь об отмене этапа? Сложно такое представить, учитывая, что пилоты всё же выехали на трассу.
Напомним, инцидент произошёл по ходу первой сессии тренировок — удар, по сообщениям различных СМИ, произошёл всего в десяти километрах от трассы. В то же время квалификация Формулы-2 прошла без проблем и стартовала вовремя…
А вот так последствия удара выглядели с трассы.
Тем временем на фоне экстренного собрания в паддоке вторую сессию всё же хотят провести — старт отложен до 20:15 по местному времени, а пилоты занимают места в кокпитах.
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