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Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 могут отменить после обстрела Джидды ракетами

Этап Формулы-1 на грани отмены после ракетного обстрела. LIVE
Дмитрий Захарченко
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Ракеты поразили цель всего в нескольких километрах от уличной трассы. Что вообще происходит?

Чрезвычайные события во время Гран-при Саудовской Аравии. Хуситы из Йемена подвергли обстрелу нефтяную базу компании Aramco в Джидде — именно этот город принимает на своей уличной трассе второй этап сезона-2022 Формулы-1. Реально ли продолжать гоняться в таких условиях? Все последние новости — в онлайне «Чемпионата».

В Формуле-1 ждут информации от властей Саудовской Аравии
Live Дмитрий Захарченко

Известный автоспортивный журналист Иэн Паркс сообщает, что в Формуле-1 намерены продолжать уик-энд. «Мы чувствуем себя в безопасности», — приводит Паркс слова исполнительного директора чемпионата Стефано Доменикали.

20:25 Дмитрий Захарченко

Инцидент был, к слову, очень серьёзным — после удара вспыхнул мощный пожар (сообщают, что это объект энергетической инфраструктуры).

Фото: twitter.com/nicoaugustin

20:18 Дмитрий Захарченко

В Формуле-1 ждут информации от властей Саудовской Аравии

Тем временем издание The Race сообщает, что в ФИА ждут дополнительной информации от властей Саудовской Аравии. Видимо, именно она будет обсуждаться на совещании после тренировки.

20:15 Дмитрий Захарченко

По данным Sky Deutschland, по окончании второй тренировки команды соберутся ещё на одно экстренное собрание! Идёт ли речь об отмене этапа? Сложно такое представить, учитывая, что пилоты всё же выехали на трассу.

20:13 Дмитрий Захарченко

Напомним, инцидент произошёл по ходу первой сессии тренировок — удар, по сообщениям различных СМИ, произошёл всего в десяти километрах от трассы. В то же время квалификация Формулы-2 прошла без проблем и стартовала вовремя…

А вот так последствия удара выглядели с трассы.

20:12 Дмитрий Захарченко

Тем временем на фоне экстренного собрания в паддоке вторую сессию всё же хотят провести — старт отложен до 20:15 по местному времени, а пилоты занимают места в кокпитах.

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