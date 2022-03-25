Этап Формулы-1 на грани отмены после ракетного обстрела. LIVE

Напомним, инцидент произошёл по ходу первой сессии тренировок — удар, по сообщениям различных СМИ, произошёл всего в десяти километрах от трассы. В то же время квалификация Формулы-2 прошла без проблем и стартовала вовремя…

А вот так последствия удара выглядели с трассы.