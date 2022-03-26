Формула-1 решила продолжать Гран-при на фоне взрывов. Это позор

В минувшую пятницу самая обычная сессия свободных заездов резко превратилась в мощнейший инфоповод: повстанческая организация хуситов нанесла ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco – титульного спонсора Ф-1 – и всё это происходило в каких-то 10 километрах от трассы! Дым, исходящий от горящего нефтехранилища, даже попал в телетрансляцию. Казалось бы, проводить Гран-при в таких условиях просто не представляется возможным. Однако боссы гоночной серии посчитали иначе – гонке быть. Пытаемся разобраться, что произошло и почему гонка на трассе «Джидда» рискует стать самой позорной страницей в истории Формулы-1.

Саудовская Аравия и раньше была не очень безопасной страной, но сейчас ситуация окончательно вышла из-под контроля

Появление этапа, проходящего на трассе «Джидда», в календаре сезона Ф-1, как нельзя лучше характеризует всю недальновидность боссов гоночной серии. С самого начала идея проведения гонки в Саудовской Аравии выглядела несколько сомнительной. Страна уже не первый год находится в состоянии войны с соседним государством. Любые гарантии безопасности в подобной ситуации могут существовать только лишь на словах. И то, чем это всё чревато, весь мир воочию увидел в минувшую пятницу.

К тому же ещё в феврале прошлого года, прямо во время гонки Формулы-Е в Эр-Рияде, неподалёку от столицы саудовскими ПВО была сбита ракета хуситов. Предполагалось, что целью повстанцев была именно гонка Формулы-Е! То есть, окажись оборонительные силы Саудовской Аравии не столь эффективными, быть трагедии международного масштаба. Ещё раз напомним, всё это происходило ещё до первого в истории Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. И как отреагировали на эту ситуацию боссы серии? Никак – об отмене этапа в Джидде ни шло и речи.

Также нельзя не вспомнить, мягко говоря, не совсем гуманные процессы, происходящие в загадочном для простого европейца государстве. Речь идёт прежде всего о нарушениях базовых прав человека представителей различных социальных меньшинств. Но руководство Формулы-1 снова ничего не смутило, поэтому они не просто прописали этап в Джидде в календаре сезона, но ещё и заключили спонсорское соглашение с саудовской нефтяной компанией Aramco. Так в «Королевских гонках» деньги оказались важнее репутации и даже банальной безопасности.

Во многом именно контракт со столь влиятельным спонсором помешал Формуле-1 моментально покинуть страну после первого взрыва. Легко предположить, что саудовцы неслабо давят на боссов гоночной серии финансовыми рычагами, что у них имеются. К тому же, по информации BBC, руководство Саудовской Аравии аккуратно намекнуло пилотам, что в случае отказа выходить на старт гоночных заездов у них могут возникнуть серьёзные проблемы при выезде из страны. Можно сказать, главные действующие лица в прямом смысле оказались в заложниках ситуации.

Данную версию косвенно подтверждают слова Валттери Боттаса: «Похоже, что у нас нет выбора, где участвовать в гонках. Если бы мы могли выбирать, возможно, мы немного изменили бы календарь».

Ряд западных СМИ также не поддерживает решение продолжить гоночный уик-энд. Например, не побоялось рубить правду-матку немецкое издание Sport1: «Автократические страны вливают миллионы в Формулу-1, чтобы обелить свой имидж с помощью спорта. Говорят, что сумма, которую Саудовская Аравия платит за свой 10-летний контракт, составляет $ 900 млн».

Но если отдельные пилоты и независимые СМИ ещё выражают сомнения по поводу целесообразности проведения гонки в нынешних реалиях, то боссы команд настроены куда более оптимистично. Ситуацию прокомментировал руководитель «Макларена» Андреас Зайдль: «Нам сказали, что нашей безопасности ничего не угрожает». Согласился с коллегой и Тото Вольф: «Мы, руководители команд, были уверены, что здесь мы защищены».

Впрочем, несмотря на позитивный образ мышления некоторых персон, нужно оставаться реалистами и понимать, что в условиях настоящей войны никто не может дать стопроцентные гарантии безопасности. Тем более что вчера местные ПВО один раз уже не справились с ракетным ударом, который поразил цель всего в 10 километрах от трассы. А если повстанцы решат заявить о себе на весь мир и провести атаку прямо во время гонки? Сценарий апокалиптический, но во имя безопасности нужно прорабатывать различные версии. Поэтому безволие руководства Формулы-1 в нынешней ситуации не просто позорно, но ещё и потенциально преступно. По факту они не могут дать никаких гарантий безопасности ни пилотам, ни командам, ни зрителям, но при этом гонят участников на стартовое поле. В любой момент ситуация может выйти из-под контроля и привести к поистине кошмарному развитию событий.

У Формулы-1 уже был опыт отмены этапов по политическим причинам

Оглядываясь назад в прошлое, мы легко найдём несколько примеров, как этапы Формулы-1 отменялись по причинам, прямо или косвенно связанным с политикой. Вспомнить хотя бы, как пилоты, команды и спонсоры протестовали против проведения Гран-при Южной Африки в 1985 году. И тогда речь шла не столько о безопасности участников, сколько о крайне сомнительных процессах, протекающих внутри страны: в те годы в ЮАР проходила нещадно критикуемая всем миром политика апартеида. Конкретно в 1985-м гонку на «Кьялами» проигнорировали только французские команды и австралиец Алан Джонс, в то время как остальные хоть и покритиковали идею проведения этапа в ЮАР, но всё же вышли на старт. А уже в следующем году Формула-1 отказалась приезжать на автодром «Кьялами».

Также нельзя не вспомнить, по какой причине в своё время Гран-при Аргентины потерял место в календаре сезона Ф-1. В апреле 1982 года началась Фолклендская война – конфликт, развернувшийся между Аргентиной и Великобританией. Учитывая, что большинство команд пелотона в то время имели британскую гоночную лицензию, проведение гонки в Аргентине виделось чем-то нереальным. Плюс ко всему от этого военного конфликта пострадала карьера Карлоса Ройтеманна. В сезоне-1982 аргентинец успел провести за «Уильямс» только две гонки, после чего был вынужден покинуть английскую команду.

События, развернувшиеся в 2011 году незадолго до Гран-при Бахрейна, имеют несколько схожих черт с тем, что происходит сейчас в Саудовской Аравии. Тогда, как и сейчас, была серьёзная угроза безопасности участников: массовые протесты захватили большую часть страны, а позже и вовсе переросли в беспорядки. В Бахрейне гонка так и не состоялась, причём за отмену этапа ратовал сам король государства, в то время как Берни Экклстоун был полон решимости привезти Формулу-1 в страну, охваченную внутренними проблемами. Наверное, это был первый тревожный звоночек.

Как вы видите, ранее руководство Ф-1 без особых проблем отменяло этапы, когда уровень опасности и близко не достигал саудовских показателей. Да, те Гран-при вычёркивались из календаря сезона заблаговременно, а не прямо по ходу гоночного уик-энда. Но давайте вспомним первый этап сезона-2020 в Австралии: команды в полной боевой готовности приехали в «Альберт Парк» и, не проведя ни одной гоночной сессии, разъехались по домам. В тот раз причиной отмены Гран-при послужила разбушевавшаяся во всём мире пандемия коронавируса. И тогда на решение руководства Ф-1 не повлияли ни спонсоры, ни контрактные обязательства, ни что-либо другое. Так и получается, что в современной Формуле-1 к угрозе распространения вируса относятся куда внимательнее, нежели к потенциальной ракетной атаке.