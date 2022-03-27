Шикарное сражение Ферстаппена и Леклера на втором этапе Ф-1! Неужели так будет весь сезон?

Первая в карьере поул-позишен Серхио Переса, «Феррари» и «Ред Булл» в полном составе на двух первых линиях стартового поля, Льюис Хэмилтон лишь 16-й — всё сулило нам интереснейший Гран-при Саудовской Аравии в Джидде…

Две потери ещё до старта

Формула-1 начала терять гонщиков ещё до старта гонки. Ещё накануне «Хаас» объявил, что не выпустит на старт Мика Шумахера после его жесточайшей аварии в квалификации. Сам немец никак не пострадал, а вот восстановить его машину было трудно, если вообще возможно. В «Хаасе» решили не рисковать тем, что в спешке сделают что-то не так и спровоцируют ещё одну аварию, так что поберегли Мика и его болид до Мельбурна.

Вторая потеря состоялась во время установочных кругов: что-то произошло с силовой установкой на болиде Юки Цуноды. Японец и накануне не сумел толком принять участия в квалификации, и в воскресенье не доехал даже до старта — обидно. Мог состояться и ещё один досрочный сход: в «Феррари» обнаружили проблему с электрикой в топливной системе машины Карлоса Сайнса, однако успели всё починить.

В общем, на старт Сайнс попал, но вот на нём самом одну позицию всё же потерял. Испанец стартовал хорошо, но упёрся в болид Леклера и позволил Ферстаппену объехать себя по внешнему радиусу — это было единственное изменение внутри первой восьмёрки. А далее пару позиций проиграл Гасли, который сначала уступил в упорной борьбе Магнуссену, а затем не сумел сдержать и Норриса.

Очень жёсткий Окон

Начальная стадия гонки не дарила интересной борьбы в группе лидеров. Напряжённо — да, но не более. Леклер держался в паре секунд от Переса, схожие разрывы были между ними и Ферстаппеном, а также Максом и Сайнсом. Очевидно, все ждали пит-стопов и того, у кого раньше начнут уходить шины.

А вот дальше было интереснее. В отличие от Бахрейна, Фернандо Алонсо на сей раз смотрелся быстрее Эстебана Окона и поэтому пошёл в атаку на напарника в споре за шестое место. Казалось бы, зачем французу отчаянно сопротивляться? Однако Эстебан чуть не устроил «Альпин» аварию сродни той, что была у Ферстаппена и Риккардо в Баку в 2018 году. Алонсо, однако, сумел вовремя затормозить. С третьей попытки Фернандо всё же прошёл Эстебана. Затем Окон попробовал контратаковать, но в итоге лишь срезал трассу, чуть отстал — и тут же пропустил Боттаса, который воспользовался ситуацией и догнал обоих гонщиков «Альпин».

Латифи вредит Пересу

Далее пошла первая волна пит-стопов. Леклер и «Феррари» решили по радио, что поедут в боксы, если этого не сделает Перес. В итоге «Ред Булл» решили не дарить «Скудерии» подрезку и зазвали лидера на пит-стоп. Оказалось, это была ошибка: стоило Серхио вернуться на трассу, как свою машину разбил злой гений фаворитов Николас Латифи. Виртуальный сейфти-кар, затем реальный — и остальные лидеры сумели заменить шины, потратив на это меньше времени, чем экс-лидер.

В итоге Перес пропустил и Леклера, и Ферстаппена, да и Сайнса оставил позади грязновато: выдавив «Феррари» с траектории в режиме сейфти-кара. После некоторых раздумий в «Ред Булл» решили не рисковать штрафом и попросили Чеко пропустить Карлоса после рестарта. Вот так обладатель поул-позишен и лидер стартового отрезка вдруг оказался лишь четвёртым.

Расселл сохранял пятое место, дальше оказались не менявшие свой «хард» Магнуссен и Хэмилтон, а замыкали десятку Алонсо, Хюлькенберг (тоже без пит-стопа) и Боттас. При этом счастье Нико не длилось: на изношенных шинах и слабом болиде он довольно стремительно откатился после рестарта на 14-е место. Чудес не бывает.

Ферстаппен vs Леклер: блестящие шахматы и победа Макса!

В группе лидеров про главное изменение после рестарта мы сказали: Перес добровольно пропустил Леклера. Что же до пары Леклер-Ферстаппен, то Шарлю удалось создать отрыв более чем в секунду и не подпускать Макса в зону DRS – разрыв гулял примерно в районе полутора секунд. Всё шло довольно скучно, пока не случился… тройной сход! И если Боттас просто сошёл в боксах, то Алонсо и Риккардо из-за проблем с машинами остановились на въезде на пит-лейн. Это вызвало появление виртуального сейфти-кара, после которого, похоже, Макс прогрел шины быстрее и благодаря этому наконец сумел сесть на хвост «Феррари».

Сначала Ферстаппен выбрал не совсем верную тактику, атаковав Леклера перед финальным поворотом. Шарль тут же воспользовался DSR и вернул лидерство. Дальше оба пилота начали играть в шахматы, пытаясь пропустить друг друга вперёд перед отсечкой. И всё-таки Максу удалось заполучить желанную активацию крыла на стартовой прямой и опередить «Феррари» — есть обгон!

Уехать от соперника гонщик «Ред Булл» не сумел, однако более высокая максималка помогла действующему чемпиону на оставшихся кругах, пусть даже Леклер продолжал прессинговать. Есть первая победа в сезоне для Макса! Шарль признал поражение и стал вторым, Сайнс замкнул топ-3, не подпустив к себе несчастного Переса.

Расселл одиноко финишировал на пятом месте, а вот Хэмилтон, не сумевший провести пит-стоп во время виртуального сейфти-кара, в итоге еле-еле пробился на 10-е место, не сразу пройдя Стролла. Интереснейшую борьбу за шестое место подарили Окон и Норрис: Эстебан опередил пилота «Макларена» в начале финального круга, британец пошёл в контратаку на финишной прямой, но проиграл гонку к флагу. Гасли и Магнуссен — на восьмом и девятом местах.

Ну и чуть раньше времени закончили гонку Стролл и Албон: пилот «Уильямса» атаковал канадца в первом повороте, но Лэнс решил не оставлять места — авария, повреждения обеих машин и обоюдный сход с разбирательствами уже после финиша.

Уф, переводим дух. Третий Гран-при — через две недели в Мельбурне!