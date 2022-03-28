Чушь, которая портит Формулу-1. Две гонки сезона-2022 подтверждают вред DRS

Судьба первого места Гран-при Саудовской Аравии решилась за три круга до финиша, когда Ферстаппен намеренно не стал лезть в последнем повороте в атаку на Леклера, чтобы на стартовой прямой воспользоваться DRS. Притом парадокс в том, что без этой системы Ферстаппен прошёл бы «Феррари» раньше. И наверняка прошёл бы её в Бахрейне.

Уже второй раз подряд DRS и манипуляции с отсечкой становятся решающими в борьбе за победу. Совпадение? Нет, плохое правило.

Поддавки на отсечке

Ещё до того обгона, который в итоге стал решающим, Ферстаппен сумел опередить Леклера в последнем повороте — однако Шарль в том эпизоде намеренно затормозил раньше, чтобы оказаться позади соперника на отсечке и на стартовой прямой воспользоваться DRS. Преимущество, которая эта система давала на прямой, позволило, например, Магнуссену легко объехать Хэмилтона после «пропущенной» (точно так же намеренно) атаки в последнем повороте.

Причём дело здесь не в особенностях трассы в Джидде: в Бахрейне было ровно то же самое, и после гонки Леклер с гордостью рассказывал о том, что при каждой атаке Ферстаппена тормозил раньше, чтобы получить право открыть крыло после третьего поворота.

Борьба Ферстаппена и Леклера в Бахрейне Фото: Peter van Egmond/Getty Images

С одной стороны, такая борьба — это совсем неплохо, для разнообразия, но что это за гонки, если лидерам приходится играть в поддавки? В Саудовской Аравии такая «борьба» дошла до того, что оба лидера перед последним поворотом блокируют колёса, чтобы оказаться позади (!) соперника. Разве это не противоречит смыслу слова «гонки»?

В теории автоспорт самого высокого уровня — гонки на пределе, риск при обгоне. И догоняющим (в описанных выше случаях — Ферстаппену и Хэмилтону) действительно приходится рисковать, чтобы провести манёвр, в то время как пилоту впереди отбиваться легче (по крайней мере, если речь идёт о Леклере).

DRS сломалась

Изначально DRS появилась в Формуле-1, чтобы помогать пилотам с обгонами — в паддоке считали, что дела с ними настолько плохи, что без подобного костыля гонки станут совсем никому не интересны. Однако в последних двух гонках DRS парадоксальным образом помогала тому, кто защищался — за счёт конфигурации отсечки, находящейся перед поворотом, который выводит в зону активации системы.

Леклер блестяще распорядился теми возможностями, которые ему оставили правила — в каком-то смысле тактическая борьба на отсечке стала одним из дополнительных компонентов борьбы, но разве таким должно быть сражение за победу в главных гонках планеты? Чемпионату уже более семидесяти лет, и всегда это была борьба на пределе возможностей человека и машины — и лишь в последние годы добавились игры с отсечками и открывающимися крыльями.

Леклер и Ферстаппен после гонки в Джидде Фото: Eric Alonso/Getty Images

Разве не была бы борьба ещё более захватывающей, если бы обоим пилотам приходилось тормозить предельно поздно, рискуя не вписаться в пределы трассы? Леклер, защищаясь от Макса, наоборот — тормозил раньше, и, скажем честно, рисковал куда меньше, чем ему пришлось бы в отсутствие DRS. Если бы в Джидде в финальном повороте Макс с Шарлем по-настоящему боролись за позицию (а не за отсечку), блокировали колёса, уничтожая резину, битва получилась бы куда более яркой, эмоциональной и непредсказуемой.

Появление DRS уничтожило обгоны в Формуле-1: вместо того, чтобы искать место для атаки и несколько поворотов готовить её, пилоты дожидаются прямой и просто проезжают мимо соперника. Чтобы не изнашивать шины, не рисковать столкновением. Это логично, и, разумеется, пилоты совершенно правы в том, что используют все возможности для достижения результата. Но гонки от таких объездов и поддавков зрелищнее не становятся.