Худшие сезоны в карьерах чемпионов Формулы-1 — от Шумахера до Лауды

В минувшие выходные Льюис Хэмилтон пережил один из самых тяжёлых гоночных уик-эндов в своей карьере. В субботу семикратный чемпион не смог преодолеть первый сегмент квалификации, а в самой гонке финишировал лишь 10-м. Если «Мерседес» не сможет серьёзно прибавить по ходу этого сезона, Льюис наверняка проведёт свой худший сезон если не в карьере, то с 2009 года точно. В честь не самых радужных перспектив Хэмилтона предлагаем вспомнить самые неудачные сезоны в исполнении великих пилотов Формулы-1.

Примечание: в данную подборку попали только те гонщики, которые провели свои неудачные сезоны, будучи уже звёздами мирового автоспорта. Поэтому те выдающиеся пилоты, чьи провальные сезоны пришлись на дебют или годы выступлений за не самые статусные команды, в этот материал не попадают.

Себастьян Феттель. Сезон-2020

Ещё до начала чемпионата 2020 года Себастьян Феттель узнал, что предстоящий сезон станет для него последним в стане «Скудерии». К сожалению, вместо того чтобы громко хлопнуть дверью на прощанье, Себастьян провёл худший сезон в своей карьере. Да, в том году «Феррари», мягко говоря, не блистала: со времён «Торо Россо» в распоряжении Феттеля не было болида хуже, чем SF-1000. Однако недостаточно боеспособная машина не может оправдать разгромное поражение немца во внутрикомандном сражении с менее опытным Леклером.

В квалификационной дуэли Себастьян был просто сметён монегаском – 13-4 в пользу Леклера. Что касается гоночного темпа, то и здесь четырёхкратный чемпион был откровенно плох: за весь сезон-2020 Феттель набрал всего лишь 33 очка, в то время как Шарль – 98 – почти в три раза больше! По итогам чемпионата немец расположился на 13-й строчке личного зачёта – худший результат Феттеля со времён его первого сезона за «Торо Россо».

Михаэль Шумахер. Сезон-2005

Ещё в первой половине 2000-х Красный Барон закрепился в статусе величайшего пилота своей эпохи. С 2000 по 2004 год Михаэль при помощи «Феррари» брал один титул за другим, попутно переписывая книгу рекордов Формулы-1, а затем наступил шокирующий сезон-2005. Шинная реформа (запрет на смену резины по ходу гонки) сбросила с трона многолетних триумфаторов: вместо того чтобы бороться за победы, Михаэль был вынужден сражаться за очки и редкие подиумы.

Особенно неудачным в том году у Шумахера выдалось начало сезона: после первых семи этапов Красный Барон не входил даже в топ-5 личного зачёта. Потом, правда, лидер «Феррари» выдал удачную серию из трёх подиумов подряд, но это был лишь фрагментарный успех. Была в том сезоне у Шумахера ещё и победа, только вот одержал он ёё в скандальной гонке на «Индианаполисе», когда на стартовую решётку выехало только 6 машин – тандем «Феррари» плюс четвёрка аутсайдеров. Как вы понимаете, подобную викторию нельзя приравнивать к серьёзным достижениям. По итогам сезона-2005 Михаэль очутился на третьей строчке личного зачёта – результат вполне неплохой, но не для пилота, который доминировал последние пять лет.

Деймон Хилл. Сезон-1999

После выигранного титула за «Уильямс» Деймон Хилл шокировал общественность, когда оказался в скромном «Эрроузе». Тем не менее и в команде Тома Уокиншоу он выдал перформанс года на «Хунгароринге», а после отправился в «Джордан». И если первый сезон на жёлтом болиде он провёл в целом неплохо и даже выиграл гонку на «Спа-Франкоршам», то вот на второй год Деймон откровенно сдал.

В сезоне-1999 команда Эдди Джордана дотянулась до статуса третьей силы пелотона. Для Хилла это был отличный шанс вернуться в борьбу за высокие позиции, но, к сожалению, он им так и не воспользовался. За весь сезон британец только лишь четыре раза финишировал в очковой зоне и ни разу не поднялся выше 4-го места. В то же время его напарник Френтцен одержал две победы и вплоть до предпоследнего этапа имел математические шансы на титул.

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Лучше всего тот сезон в исполнении Хилла характеризует финальная гонка на «Сузуке», когда британец просто завернул в боксы без видимых на то причин и сошёл с дистанции. Деймон решил, что с него хватит. Так он провёл свой последний заезд в Формуле-1.

Ален Прост. Сезон-1991

Ален Прост входит в плеяду великих пилотов, которым так и не удалось взять титул в составе «Феррари». И если в 1990-м француз хотя бы на равных боролся с Сенной за чемпионство, то вот сезон-1991 обернулся для него настоящим кошмаром. Новый болид «Феррари» заметно уступал своему предшественнику в конкурентоспособности, да и к тому же частенько страдал от различных технических неполадок. За весь чемпионат французский пилот всего лишь пять раз поднимался на пьедестал почёта – переходя в «Феррари», Прост явно рассчитывал на другие результаты.

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В конце концов Ален не выдержал и за один этап до финиша сезона публично раскритиковал творение инженеров «Скудерии», бросив фразу: «Грузовиком легче управлять, чем этой машиной». На этой скандальной ноте сотрудничество француза и «Феррари» подошло к концу.

На фоне прошлогодней погони за титулом результаты Проста за сезон-1991 смотрятся катастрофически блёкло. Впервые с 1981 года и во второй раз в карьере Ален завершил чемпионат без единой победы – именно так выглядит худший сезон великого чемпиона.

Найджел Мэнселл. Сезон-1988

В 1986-м Найджел Мэнселл был в шаге от заветного титула и упустил победу только из-за обидного прокола на финальном Гран-при. В 1987-м он вновь проиграл чемпионскую дуэль, несмотря на шесть одержанных побед. А вот следующий сезон британец завершил на девятой строчке личного зачёта. Как такое вообще возможно? Всё очень просто: «Хонда» прекратила сотрудничество с «Уильямсом», после чего команде сэра Фрэнка пришлось перейти на двигатели «Джадд», которые не шли ни в какое сравнение с продукцией японского моториста.

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Столкнувшись с нехваткой максимальной скорости (моторы «Джадд» уступали «Хонде» около 25 км/ч), Мэнселл естественным образом оказался отрезан от борьбы за высокие места. Впрочем, ему иногда удавалось блистать в отдельных квалификациях, однако субботние подвиги британца зачастую умножал на ноль ужасно ненадёжный двигатель.

В 14 проведённых гонках (два этапа пришлось пропустить из-за болезни) Большой Найдж смог финишировать только дважды, причём оба раза он заканчивал заезд на втором месте. С точки зрения собственных возможностей Мэнселл провёл просто отличный сезон, а вот с точки зрения результата это был самый настоящий провал – особенно для столь звёздного пилота.

Джоди Шектер. Сезон-1980

В 1980 году Джоди Шектер провёл, возможно, самый «похмельный» сезон в истории Формулы-1. Ещё в 1979-м он праздновал завоёванный титул, а уже в следующем сезоне смог занести в свой актив только 2 очка – 19-е место личного зачёта! Причиной столь удручающих результатов стал слишком габаритный двигатель «Феррари», который серьёзно ухудшал аэродинамику болидов «Сукдерии». У пилотов итальянской команды банально не было возможности вести сражения за приличные очки.

Финишировать в топ-6 Шектеру удалось только один раз за сезон – на городской трассе «Лонг-Бич». А на этапе в Канаде действующий чемпион и вовсе не смог преодолеть квалификационный барьер, получив в протоколе невиданные для гонщика такого уровня три буквы – «DNQ». Для Джоди Шектера сезон-1980 стал последним в его гоночной карьере.

Ники Лауда. Сезон-1979

После того как сотрудничество Лауды и «Феррари» подошло к концу, австриец принял предложение Берни Экклстоуна, присоединившись к команде «Брэбем». Первый год в новом для себя коллективе Лауда провёл относительно неплохо – 7 подиумов и 2 победы. А вот второй сезон в стане команды Экклстоуна принёс Ники куда меньше поводов для радости.

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По чистой скорости болид BT48 был относительно конкурентоспособен, но вот с надёжностью дела у него обстояли совсем уж плохо – 11 сходов в 13 гонках. А в тех двух гонках, что Лауде удалось добраться до финиша, он смог набрать только 4 очка. По итогам сезона-1979 австриец занял 14-ю строчку личного зачёта – худший результат со времён выступлений за «БРМ».

Трёхкратный чемпион был настолько разочарован состоянием своего болида, что решил закончить формульную карьеру прямо во время тренировки в преддверии Гран-при Канады. Больше за руль «Брэбема» он не садился и тем самым передал роль лидера команды юному Нельсону Пике – будущему трёхкратному чемпиону мира.