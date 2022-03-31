Сезон «Мерседеса» уже провален? Нет, немцы ещё могут включиться в борьбу за титул Ф-1

В сражении «Феррари» и «Ред Булл» всё ещё может появиться третий не лишний.

«Мерседес» — главное разочарование на старте новой эры Формулы-1. Инженерам действующего обладателя Кубка конструкторов не удалось подготовиться ко всем трудностям нового регламента, и в итоге у Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла пока нет ни единого шанса побороться за победы. Более того, семикратный чемпион мира даже опозорился 16-м местом в квалификации. Так что же, «Мерседесу» пора списывать сезон в утиль и готовиться к контратаке в 2023-м? Не всё так очевидно…

Сколько «Мерседес» проигрывает сейчас

Первые две гонки позволили установить: со своими нынешними проблемами немецкая команда уступает фаворитам сезона чуть меньше секунды на круге. Отставание варьируется от трассы к трассе и между квалификацией и гонкой. Например, в Бахрейне лучший пилот «Мерседеса» уступил времени поула менее семи десятых, а в Саудовской Аравии разрыв вырос до вести.

Что касается гоночных условий, то в Сахире отставание Льюиса Хэмилтона к 43-му кругу гонки составило 38 секунд (потом выехал сейфти-кар), а в Джидде после возвращения машины безопасности в боксы Джордж Расселл за 30 кругов проиграл паре Леклер-Ферстаппен 32,7 секунды – то есть даже больше секунды на круге.

Отставание от «Ред Булл» и «Феррари» куётся в разных местах трассы. Как подметили авторы Auto Motor und Sport, болидам «Ред Булл» немецкие машины уступают до 11 км/ч на прямых, а автомобили «Феррари» «везли» действующим чемпионам 15-20 км/ч в медленных поворотах Джидды.

В чём проблема «Мерседеса»

Ответ на этот вопрос очевиден и неочевиден одновременно. Наверное, уже все в курсе такого явления, как «дельфинирование»: процесса, когда машина вдруг начинает продольно раскачиваться на прямых, из-за чего ею становится фактически невозможно управлять на максимальной скорости (по крайней мере, в долгосрочной перспективе, поскольку пилот начнёт ошибаться и в конечном счёте сойдёт с ума от качки).

Это самое «дельфинирование» – главная проблема нового болида «Мерседеса». Но вот насчёт причин такого явления не всё так очевидно: появилась свежая теория, что дело вовсе не в срыве воздушного потока под днищем, а в своеобразной работе задней подвески W13 – мол, именно из-за неё машину шатает куда сильнее, чем у конкурентов. И если виновата подвеска, то устранить проблему вырезанием дополнительных отверстий в днище или ужесточением конструкции вряд ли удастся.

Что самое плохое, в «Мерседесе» и сами до конца не понимают, в чём дело. Команда надеялась, что на гладком асфальте Джидды проблем с «дельфинированием» станет меньше, но выяснилось, что неровности трассы не слишком влияют на серьёзность проблемы – нужно копать дальше.

Ещё одно следствие нынешних проблем с машиной – трудности с созданием новинок. Невозможно предугадать, сработает ли обновление, если ты не можешь совладать с автомобилем в его нынешнем виде.

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А как насчёт мотора?

Все заметили, что на старте сезона сбавила не только заводская команда «Мерседеса», но и все её клиенты. Логично предположить: может, дело во многом в силовой установке, просто Тото Вольф не хочет открыто критиковать своих мотористов, чтобы их не демотивировать?

«В течение многих лет неудачные уик-энды могли быть замаскированы превосходным двигателем, — считает экс-чемпион мира Жак Вильнёв. — Теперь это уже не так. У Льюиса всегда была идеальная машина. Ему никогда не приходилось так усердно бороться с другими пилотами, потому что у них всегда была более быстрая машина».

Спецы, однако, говорят: валить всех собак на движки не стоит. Так уж вышло, что и «Мерседес», и все его клиенты столкнулись с серьёзными проблемами с автомобилями и не могут реализовать потенциал техники. Есть даже теория, что те же «серебряные стрелы» в сложившейся ситуации осознанно берегут моторы и не используют их в экстремальном режиме, чтобы задействовать движки на полную после «лечения» шасси. Тогда менее изношенные двигатели и пригодятся по-настоящему.

«На долю мотора приходится не больше одной-двух десятых отставания», — уверен Тото Вольф, чьи слова приводит Auto Motor und Sport.

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Почему всё ещё можно исправить

Ну и теперь переходим к аргументам, почему сезон для «Мерседеса» ещё не потерян. Для начала закрепим историю с мотором: он не так плох, чтобы лишить команду всех шансов. С отставанием в пару десятых вполне можно брать титулы, отыгравшись за счёт шасси. К тому же у немцев ещё есть шансы доработать часть узлов до окончательного замораживания силовых установок ближе к концу сезона.

Второй и главный аргумент: если «Мерседес» поборет «дельфинирование», то это способно принести команде колоссальную прибавку в скорости. Например, в «Астон Мартин» считают, что из-за необходимости предотвращать раскачивание болида теряют где-то три четверти секунды. Отнимите такой же гандикап от результатов «Мерседеса» — и он будет если не на уровне топов, то совсем рядом с ними. К тому же только после избавления от «дельфинирования» инженеры наконец смогут оптимально настроить машину, что тоже даст прибавку в темпе.

«Если мы решим проблему «дельфинирования», то это устранит, я бы сказал, 99% сложностей с машиной, — уверен Джордж Расселл. — На проблему влияет так много всего: механическая жёсткость машины, жёсткость днища, дизайн днища, давление в шинах… Даже режим работы мотора: чем быстрее ты едешь, тем хуже становится, из-за чего нам приходится нелегко в квалификации, где мы едем с максимальной мощностью».

Хватит считать W13 глобально провальным: мы ещё не видели реального потенциала автомобиля. Настоящая проблема возникнет лишь в том случае, если выяснится, что «дельфинирование» зашито в самой концепции машины и от него нельзя избавиться с помощью, скажем, переработанной подвески или нового днища. Если же всё решаемо, то главный вопрос – как быстро. По разным слухам, в «Мерседесе» готовят очередные обновления к Австралии, Имоле и Барселоне. Испания – это шестой этап сезона. К нему Хэмилтон и Расселл ещё физически не успеют растерять шансы на титул.

Но вот если и апдейт к гонке на «Каталунье» ничего не даст, боимся, «Мерседесу» и правда придётся делать непростой выбор. В условиях ограничения на бюджеты действительно появится смысл вообще забросить развитие машины и сосредоточиться на создании W14. Но пока мы не увидим темпа «Мерседеса» в ближайших гонках, списывать немцев со счетов точно не стоит.