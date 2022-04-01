Антироссийские санкции поставили на грань срыва этап MotoGP. Под угрозой пара Гран-при Ф-1

Третий этап сезона-2022 чемпионата мира по мотогонкам MotoGP неожиданно оказался на грани срыва: даже в пятницу, когда уже должны были пройти первые тренировки, некоторые участники всё ещё не получили свои мотоциклы, из-за чего расписание гоночного уик-энда пришлось срочно сокращать и перекраивать. Объясняем, при чём здесь Россия и почему введённые против неё санкции ещё могут аукнуться международному автоспорту.

Что с багажом MotoGP

Составители календаря чемпионата мира 2022 года изначально поставили серию в непростое положение, когда решили провести подряд этапы в Индонезии и Аргентине — странах, которые, мягко говоря, далеки друг от друга. Получается, после воскресных заездов в Мандалике команды и весь персонал MotoGP должен был быстренько собраться, загрузить вещи в грузовые самолёты и затем встретить их уже в Аргентине.

Казалось бы, всё предусмотрено: для перевозки мотоциклов и оборудования арендовали пять самолётов. Но внезапно начались проблемы: у одного из пяти самолётов возникли технические проблемы, из-за чего он застрял на полпути в Южную Америку – в Кении. Потребовались запасные части для одного из четырёх двигателей. Чтобы перестраховаться и не ждать ремонта, организаторы решили перебросить обратно из Аргентины один из бортов, который уже перевёз свой груз, но и тут возникла проблема: сломался и этот борт!



В итоге пришлось ждать запчастей (их на всякий случай тоже повезли сразу из двух стран). Сейчас борт, тьфу-тьфу, отремонтировали, и он всё-таки взял курс на Аргентину. Ожидается, что самолёт прибудет в аэропорт Тукумана поздно вечером в пятницу по местному времени (все любители мотогонок отслеживают полёт с помощью сервиса FlightRadar24). По приземлении ещё будет необходимо оформить всё привезённое через таможню и лишь затем отправить на трассу, где механики будут всю ночь готовиться к субботним тренировкам и квалификации.



Одним командам повезло больше: они уже обслужили мотоциклы и ждут дополнительного оборудования. У других — в королевском классе это «Грезини» и «ВР46» – нет практически ничего, включая мотоциклы и экипировку гонщиков. При этом в MotoGP подчеркнули, что даже если проблемы сохранятся лишь у одного гонщика, то перекройка расписания продолжится: все должны быть в равных условиях. Тревожное ожидание продолжается…

При чём здесь Россия?

Изначально у «Дорны», компании-промоутера MotoGP, был заключён контракт с российской авиагруппой «Волга-Днепр» — одним из крупнейших грузоперевозчиков мира. После начала спецоперации на Украине компания практически прекратила полёты из-за санкций: ей, как и другим авиакомпаниям из России, запрещены полёты над территорией Евросоюза и некоторых других стран, плюс возникли проблемы с обслуживанием самолётов и действием сертификатов лётной годности. В общем, продолжать работу с россиянами «Дорна» никак не могла.

Между тем у авиагруппы «Волги-Днепр» порядка 50 грузовых самолётов «Боинг», «Ан» и «Ил» — их резкая пропажа с рынка привела к дефициту предложения, тем более что большинство перелётов планируется за долгое время.

Пустые боксы на трассе «Термас де Рио Ондо» Фото: Пустые боксы на трассе «Термас де Рио Ондо»

«Многие грузовые авиаперевозки выполняют российские компании, и теперь все эти полёты запрещены, — констатировал глава «Дорны» Карпело Эспелета. – Мы потеряли почти 20% доступных перелётов в мире, и теперь самая главная проблема, что нет рейсов, которые можно было бы с кем-то разделить».



«Дорне» пришлось в спешке искать хоть какой-то вариант — как оказалось, злополучный пятый борт принадлежит киргизской компании «Аэростан». Более того, и посланный на замену и также сломавшийся самолёт — тоже их. Обоим «Боингам-747» уже 35 лет — да, это не препятствие для полётов, но всё-таки техника не самая свежая, вот иногда и требует внепланового обслуживания.

Что будет дальше?

Очевидно, антироссийские санкции никуда не денутся, а остальные авиакомпании не смогут резко компенсировать вышедшие из обращения самолёты — значит, дефицит сохранится. К тому же Россия, в свою очередь, тоже закрыла воздушное пространство для многих стран, из-за чего перелёты стали длиннее. Это сулит MotoGP, Формуле-1 и всем остальным гоночным чемпионатам серьёзные проблемы, особенно в ситуациях, когда этапы идут один из другим и по сути любой сбой может поставить Гран-при на грань срыва.



«У MotoGP 21 гонка в году, из которых 12 проходят в Европе, а оборудования меньше, чем у Формулы-1, — отмечает известный обозреватель Ф-1 Джо Сейвуд. — Так что раз даже у мотоциклетного спорта проблемы, то Ф-1 нужно следить, чтобы не попасть в беду. У Формулы-1 23 гонки, из которых 11 в Европе, поэтому вызов серьёзнее.



На протяжении года Ф-1 нужно примерно 160 грузовых рейсов. Умным шагом могло бы стать подписание контракта с одной компанией, а не постоянный выход на рынок. Тогда Формула-1 станет ценным клиентом, а не разовым. Я слышал, что в прошлом году в какой-то момент заходил разговор о сделке с Qatar Airlines в рамках контракта на проведение Гран-при Катара. У них есть огромный грузовой флот в виде 83 «Боингов 777». Похоже, сейчас уже у всех команд есть контейнеры, которые спроектированы под эти самолёты».

Можно сказать, сейчас Формуле-1 повезло, что под ударом оказались коллеги из мотогонок, а сама Ф-1 может спешно изучить все варианты и, если есть возможность, подготовить резервные. Сейвуд при этом добавил, что особенно сложно будет найти самолёты для рейсов, например, в Австралию и Бразилию, потому что авиаперевозчики не любят отправлять свои борта так далеко, не имея заказов на обратный рейс. А стоять в аэропорту целую неделю в ожидании, пока самолёты вновь понадобятся Ф-1, экономически невыгодно.



Если говорить о календаре, то по идее вот главные логистические испытания:



— двойник Азербайджан — Канада в середине июня;

— тройник с участием страны, которая заменит в календаре Сочи и займёт слот в конце сентября перед Сингапуром и Японией;

— двойник Бразилия — Абу-Даби в середине ноября.



Только представьте, если придётся в спешке перекраивать расписание финального этапа сезона… Впрочем, кто-то ещё может верить, что к тому моменту хотя бы «воздушная» часть санкций уйдёт в прошлое и проблема решится сама собой.