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«Фольксваген» приведёт «Ауди» и «Порше» в Формулу-1: среди клиентов — «Ред Булл» и «Альфа Ромео»

Формулу-1 ждёт новый «золотой» век? «Порше» и «Ауди» уже стучатся в дверь
Дмитрий Захарченко
«Фольксваген» приведёт «Ауди» и «Порше»
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Шесть поставщиков моторов, новые бюджеты и более острая борьба в середине пелотона — чемпионату явно не хватает «Фольксвагена».

В концерне «Фольксваген» подтвердили, что всерьёз рассматривают возможность прийти в Формулу-1 — по неофициальной информации речь идёт сразу о двух марках: «Порше» и «Ауди». Слухи о появлении этих марок в чемпионате мира ходят давно, и, похоже, в Берлине как никогда близки к принятию положительного решения.

Мы же пока разберёмся, как может выглядеть долгожданный приход «Порше» и «Ауди», а также — как появление «Фольксвагена» изменит ландшафт чемпионата.

«Альфа» для «Ауди»

В «Фольксвагене» в данный момент обсуждают сразу два сценария прихода в чемпионат. Так, в «Порше» намерены ограничиться ролью поставщика двигателей — и главным кандидатом на роль клиента с заводской поддержкой сейчас выглядит «Ред Булл», в то время как в «Ауди» хотят полноценную команду. По данным издания Auto Motor und Sport, в «Ауди» планировали договориться с «Маклареном», однако переговоры с Уокингом зашли в тупик, и теперь приоритетное направление — «Альфа Ромео».

С одной стороны, это логичный шаг — команда из Хинвиля в этом году явно прогрессирует, но не сможет продолжать в том же духе без поддержки титульного спонсора. На данный момент им является «Альфа Ромео», но в команде отказались от ряда компонентов и не стали продлевать контракт с Антонио Джовинацци, ставленником «Феррари», и понемногу дрейфуют в сторону от Маранелло.

В «Ауди», помимо «Альфа Ромео», рассматривают сотрудничество с «Маклареном» и «Астон Мартин»

В «Ауди», помимо «Альфа Ромео», рассматривают сотрудничество с «Маклареном» и «Астон Мартин»

Фото: Lars Baron/Getty Images

В то же время Хинвиль — это Швейцария, и расположение базы команды — один из её недостатков. Лучшие гоночные инженеры работают и живут в Великобритании, здесь автоспортивная индустрия развита как нигде в Европе, и переманить хорошего специалиста в Хинвиль всегда было сложной задачей.

Возможно, «Альфа Ромео» нужна «Ауди» лишь для того, чтобы избежать уплаты взноса как новой команде, а после немцы будут пользоваться собственной инфраструктурой в Германии. При таком сценарии «Заубер», который выжил после расставания с БМВ и до сих пор сохраняет некоторую независимость, исчезнет как самостоятельная организация.

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«Порше»: за «Ред Булл» придётся побороться

«Порше» в последние годы неоднократно связывали с «Ред Булл» — слухи об этом усилились, когда стало известно, что «Хонда» закроет свою заводскую программу. Однако соглашение между немцами и австрийцами далеко не решённое дело: по данным всё той же AMuS, японцы на фоне прошлогодней победы Ферстаппена решили возобновить свою заводскую программу!

Да, формально разрыв между «Ред Булл» и «Хондой» состоялся, однако де-факто в Милтон-Кинсе работают с японской силовой установкой, а обслуживать её помогают всё те же японские инженеры. Для «Хонды», если их возвращение действительно состоится, было бы логично сохранить связи с австрийцами и к 2026 году, когда в Формуле-1 появится новый регламент на двигатели, взяться за проект заводскими силами. Возвращаться раньше бессмысленно — моторы заморожены, так что до этого момента любые связи с «Ред Булл» — исключительно рекламные инвестиции.

Партнёр «Ред Булл» будет поставлять моторы сразу двум командам

Партнёр «Ред Булл» будет поставлять моторы сразу двум командам

Фото: Peter Fox/Getty Images

В данный момент договориться с Милтон-Кинсом проще «Порше»: немцы могут выступить в качестве спонсора и технического партнёра (переименование двигателей «Хонды» из «Ред Булл» в «Порше» не станет большой проблемой), а уже к сезону-2026 разрабатывать собственный двигатель. И в таком случае «Хонде» придётся искать нового клиента или создавать новую команду.

Впрочем, пока это всё лишь теоретические построения — приход «Ауди» с «Порше» и возвращение «Хонды» намечены лишь на 2026 год, так что у Милтон-Кинса есть время на поиск технического партнёра, а у «Фольксвагена» — на поиск других команд.

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«Фольксваген» только на пользу Формуле-1

На данный момент в чемпионате только четыре поставщика моторов, и, если учесть, что двигатели «Рено» использует только «Альпин», а силовые установки «Хонды» «Ред Булл» собирает для себя и «Альфа Таури», у независимой команды остаётся лишь два варианта: стать клиентом «Мерседеса» или клиентом «Феррари». Появление ещё двух (или даже трёх — если «Хонда» и «Ред Булл» будут строить двигатели параллельно) даст командам больше возможностей.

Кроме того, «Фольксваген», приходя в чемпионат сразу двумя марками, явно будет выстраивать долгосрочную стратегию и вкладываться в свои команды, а это значит, что те, кого принято считать середняками, смогут свободнее чувствовать себя при доработке машины и выбирать пилотов по чистой скорости, не обращая внимания на наличие или отсутствие спонсоров.

В то же время в Формуле-1 уже был период, когда большинство команд были заводскими или пользовались поддержкой завода, но многие из них покинули чемпионат во время экономического кризиса 2008-2009 годов — одним «Фольксвагеном» будущее «Больших призов» не обеспечить.

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