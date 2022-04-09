Аварийная квалификация Ф-1 в Мельбурне: «Феррари» на поуле, канадцы и испанцы провалились

Q1: максимально странная авария двух канадцев

Главной интригой первого сегмента квалификации было, смогут ли выехать на трассу оба гонщика «Астон Мартин»: как Феттель, так и Стролл разбили свои машины в ходе третьей практики. Повреждения на автомобиле немца оказались несколько серьёзнее, однако, как выяснится в ходе сессии, Себастьяну и его механикам поможет напарник, чью машину выпустили из боксов за четыре минуты до конца сессии.

Тот самый случай, когда не было бы счастья, но друг друга нашли на трассе два представителя Канады. Николас Латифи посторонился, чтобы пропустить вперёд Стролла, однако тут же понял, что и сам Лэнс не находится на быстром круге. После этого Латифи решил опередить пилота «Астон Мартин» обратно и поравнялся с ним в правом повороте. Однако Стролл решил не смотреть в зеркала и тоже повернул направо — туда, где уже был «Уильямс». После аварии обе машины уже не могли вернуться в боксы, при этом болид Латифи был повреждён гораздо сильнее.

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Красные флаги позволили механикам «Астон Мартин» всё-таки завершить ремонт машины Феттеля. Правда, совсем уж чуда не вышло: благодаря своему единственному быстрому кругу Себ показал 18-е время, опередив только двух участников аварии. Также дальше не прошли Александер Албон (у «Уильямса» опять всё плохо, к тому же таиландец потеряет три места на старте за аварию с тем же Строллом в Джидде), а также Кевин Магнуссен. Датчанин проиграл внутрикомандную дуэль Мику Шумахеру, пусть даже и сам немец еле пробился в Q2. Но всё-таки пробился.

Q2: серия Боттаса закончилась

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и серия Валттери Боттаса по прохождению в третий сегмент квалификации была обречена на завершение, несмотря на достойную скорость «Альфа Ромео» на старте сезона. Справившись с задачей в двух первых Гран-при и доведя серию до 103 этапов, Боттас всё-таки вылетел в Австралии в Q2. На счету финна 12-й результат, пусть и на восемь десятых быстрее ставшего 14-м Гуаньюя Чжоу. Последним в Q2 предсказуемо стал Мик Шумахер: «Хаас» в Мельбурне внезапно перестал ехать.

Также дальше в полном составе не прошли представители «Альфа Таури»: Пьер Гасли стал 11-м, Юки Цунода — 13-м. Пьеру не хватило одной десятой секунды, Юки — трёх. При этом японец еле-еле собрал круг после вылета на первой попытке.

Ещё одним важным событием сегмента стал вылет Джорджа Расселла, а вернее, отсутствие реакции на него со стороны Серхио Переса. Стюарды обещали расследовать после сессии, замедлился пилот «Ред Булл» в месте жёлтых флагов или нет. Если телеметрия покажет, что было нарушение, Чеко грозит жёсткий штраф в виде потери трёх позиций…

Q3: новый поул Леклера и обиднейшая авария Алонсо

Блестящая квалификация Фернандо Алонсо, показавшего пятый результат в первом и втором сегменте, прервалась досрочно. Испанец находился на отличном круге (второй сектор вообще был быстрейшим), но всё испортила проблема с гидравликой: пилот «Альпин» не сумел понизить передачу и замедлиться, после чего его болид соскользнул в гравий и врезался в отбойник. Как же обидно!



Не менее обидно должно было быть Карлосу Сайнсу: если Шарль Леклер завершил свой круг за пару секунд до красного флага, то испанцу, наоборот, не хватило нескольких мгновений, чтобы пересечь финишную черту до остановки сессии. Оказалось, что этот круг очень пригодился бы испанцу: на второй попытке Сайнс допустил ошибку и в итоге показал лишь девятое время — просто провал!



А вот Леклер в субботу вновь оказался быстрее всех. Стоило Максу Ферстаппену показать быстрейший результат, как монегаск перебил время пилота «Ред Булл» почти на три десятые секунды. Перес проиграл напарнику меньше десятой и показал третье время. Соперником Серхио на второй линии станет Ландо Норрис: «Макларен» в Мельбурне существенно прибавил и усилиями Ландо даже опередил обоих пилотов «Мерседеса». А вот Даниэль Риккардо седьмой — позади Хэмилтона и Расселла. Семикратный чемпион опередил Джорджа на одну десятую.

Эстебан Окон, в отличие от Алонсо, на чудеса в субботу был неспособен и занял восьмое место. Француз опередил лишь допустившего ошибку Сайнса и своего несчастного напарника.



Теперь ждём любопытного воскресенья. Оторвётся ли Леклер от «Ред Булл» или максималка «быков» поможет Ферстаппену? Смогут ли прорваться Сайнс и Алонсо? Наконец, позволит ли обновлённая конфигурация «Альберт-парка» проводить больше обгонов, чем обычно? Старт воскресной гонки — в 8:00 мск.