«Феррари» непобедима? И команда, и Леклер как никогда готовы к чемпионству

Борьба за титул может превратиться в игру в одну калитку. «Ред Булл» и «Мерседес» не впечатляют.

После победы в Австралии Шарль Леклер довёл свой отрыв в общем зачёте до 34 очков, а это значит, что монегаск продолжит лидировать в чемпионате независимо от исхода Гран-при Эмилии-Романьи через две недели. Шансы Леклера на титул выглядят как никогда высокими — и кажется, что борьбы за первое место в этом году уже не будет.

Разбираемся, за счёт чего «Феррари» вырвалась вперёд и остались ли какие-нибудь шансы у её соперников.

F1-75 очень быстра — и будет ещё быстрее!

В Мельбурне у Леклера было подавляющее преимущество в скорости над Ферстаппеном. За 11 кругов, которые прошли между рестартом на седьмом круге и пит-стопом Макса на 18-м, голландец проиграл лидеру гонки 7,7 секунды, то есть на «медиуме» «Ред Булл» в среднем проигрывал «Феррари» по 0,7 секунды с круга.

На «харде» дела у Ферстаппена обстояли лучше, но в общей картине это ничего не меняло: после вылета Феттеля Макс продолжал отставать от Леклера в среднем на 0,4 секунды с круга.

Ферстаппен прессингует Леклера Фото: Mark Thompson/Getty Images

В первых двух гонках у «Феррари» такого преимущества не было: Леклеру приходилось хитрить с отсечкой DRS, чтобы удержать позади Ферстаппена (и в Джидде сделать этого не удалось). Из этого можно сделать вывод, что машина «Феррари» универсальнее «Ред Булл» и одинаково эффективна на разных трассах — об RB18 пока такого не скажешь. При этом и резину машины из Маранелло изнашивают медленнее соперников.

В Австралии также можно было заметить, что «Феррари» сильно дельфинирует на максимальных скоростях — и в квалификации, и в гонке машина раскачивалась на подходе к связке девятого и десятого поворотов. Парадоксальным образом даже это не мешало Леклеру отрываться от Ферстаппена — без дельфинирования шасси Шарль был бы ещё быстрее. И рано или поздно эту проблему в Маранелло решат.

Леклер готов стать чемпионом

В этом году прибавила не только «Феррари», но и сам Леклер: Шарль хладнокровен, быстр и не допускает ошибок, которые время от времени проскакивали у него раньше. Разумеется, полностью избежать ошибок невозможно, помарки порой будут случаться, но у монегаска уже мощный запас в чемпионате и (пока) лучшая машина в пелотоне.

Леклер в начале сезона выглядит невероятно спокойным. В двух гонках подряд соперник прессинговал его, пытаясь отобрать победу, но почти во всех случаях Шарль был готов к атаке и всегда действовал предельно чётко в эпизодах борьбы колесо в колесо.

Леклер после квалификации в Мельбурне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Невозможно заранее предсказать, как поведёт себя монегаск в ситуации, когда «Феррари» окажется позади «Ред Булл», а Ферстаппен будет постоянно маячить впереди. Тем не менее представить, что Леклер потеряет голову и начнёт чудить, очень трудно.

Шарлю 24 года, в Формуле-1 он считается представителем нового поколения, но в то же время это уже его пятый сезон в чемпионате. У него достаточно опыта, чтобы достойно представлять «Феррари» в сражении за титул.

Соперники не знают, как решить проблемы

На данный момент всё складывается таким образом, что сезон-2022 станет для Леклера лёгкой прогулкой за титулом. «Мерседес» уже третий уик-энд подряд не может решить проблемы с дельфинированием — Хэмилтон с Расселлом признались, что никакие настройки не помогают избавиться от раскачивания или хотя бы его уменьшить.

У «Ред Булл» другие проблемы — в трёх гонках на машинах австрийской команды трижды отказывала топливная система. В Бахрейне проблема была в кавитации — воздушной подушке, которая не позволяла закачивать горючее, и из гонки выбыли оба пилота, а в Австралии на автомобиле Ферстаппена возникла утечка топлива.

Сход Ферстаппена в Австралии Фото: Clive Mason/Getty Images

В Милтон-Кинсе готовят обновления — они позволят снизить вес машины, что само по себе должно сделать её быстрее, однако никакая скорость не поможет, если «Ред Булл» продолжат ломаться через раз. Впрочем, если обновления сработают, а топливная система будет в порядке, Ферстаппен успеет включиться в борьбу за титул.

То же самое можно сказать и про «Мерседес». В Австралии инженеры всё-таки нашли более или менее удачные настройки — до «Феррари» и «Ред Булл» по-прежнему далеко, но «Серебряные стрелы» уверенно опережали группу середняков во главе с «Маклареном». Если к Имоле или хотя бы к Барселоне W13 удастся заставить ехать прямо, то и у Расселла с Хэмилтоном появится шанс. В конце концов, сейчас именно Джордж ближе всех к Леклеру.