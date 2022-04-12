Что будет с российским гонщиком, сделавшим нацистский жест? Его уже убрали из топ-команды

15-летний российский картингист Артём Северюхин, сам того не желая, прославился на весь мир. После победы на первом этапе чемпионата Европы в португальском Портимане Северюхин сделал, мягко говоря, странный жест на подиуме и тем самым, не исключено, завершил собственную гоночную карьеру. Что случилось, как уже наказали гонщика и что его ждёт дальше?

Что сделал Северюхин?

Артём Северюхин выступает в категории ОК – для многих картингистов она является последней перед переходом в «формулы», то есть своего рода выпускной класс. Северюхин отлично выступил в Портимане, став лучшим в своём классе, и поднялся на верхнюю ступеньку подиума. При этом в честь Артёма был поднят не российский, а итальянский флаг: как и многие другие россияне, Северюхин получил гоночную лицензию от итальянской федерации, чтобы тем самым обойти антироссийские санкции и запреты на выступления.

Исполнение в его честь гимна Италии, а не России, видимо, и стало спусковым крючком к ужасному поступку Северюхина. Услышав мелодию, которую поклонники Формулы-1 прекрасно знают благодаря победам «Феррари» в Формуле-1, Северюхин решил исполнить так называемый римский салют, ударив кулаком правой руки по сердцу и затем вытянув её вперёд. Сразу после этого Артём рассмеялся, посчитав собственную шутку удачной. Судя по видео, Северюхин адресовал свой жест кому-то под подиумом – говорят, там стояли друзья-гонщики, а Артём решил отправить им приветствие, словно он римский воин.

Фото: FIA

Оговоримся: изначально римский салют действительно использовали отнюдь не нацисты, а императоры и военачальники Древнего Рима. Затем, в XX веке, позабытый жест вновь вспомнили в Италии, и он стал особенно распространён после прихода к власти Бенито Муссолини. Ну а затем схожее приветствие начали применять и в Третьем Рейхе. Соответственно, исторически нейтральный жест приобрёл строго определённое значение. После Второй мировой войны он запрещён во многих странах, хотя та же Италия к ним не относится: есть свои нюансы, связанные как раз с тем, что салют применялся во времена, когда никаких фашистов и близко не было.

Как гонщик объяснил свои действия?

В защиту Северюхина говорят, что Артём — такой уж он необразованный — вообще не представлял, что сделанный им жест мог кого-то оскорбить. Мол, Северюхин просто вообразил себя римским легионером – не более того.

Позднее, осознав чудовищность содеянного и суровость будущих санкций, Северюхин записал видеообращение, в котором принёс извинения и признался, что сам не понимает, как у него получилась вторая часть жеста (в ударе кулаком по груди никакой проблемы ведь не было).

«Я хотел бы извиниться за произошедшее на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло всё остальное, я объяснить не могу.

Я знаю, что виноват, знаю, что глуп, и готов понести наказание. Прошу понять меня в том, что я не поддерживал нацизм или фашизм этим жестом. У меня не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду или зрителей трансляции. Извините меня, пожалуйста», — заявил Северюхин.

Что сказали команда Северюхина и автоспортивные власти?

Международная автомобильная федерация ФИА не сразу поняла, что на подиуме произошёл какой-то скандал. Вечером в воскресенье на сайте ФИА как ни в чём не бывало появился пресс-релиз о победах Северюхина и ещё одного россиянина Дмитрия Матвеева. Он был удалён утром в понедельник, а чуть позже ФИА выпустила официальное заявление.

«Международная автомобильная федерация подтверждает, что начала незамедлительное расследование по поводу неприемлемого поведения Артёма Северюхина во время подиумной церемонии категории ОК на первом этапе чемпионата Европы по картингу на международном картодроме «Алгарве» в Портимане. ФИА в ближайшее время проинформирует о дальнейших шагах по данной ситуации», — заявила ФИА.

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Ну а пока федерация разбирается, команда Артёма Ward Racing (один из топовых коллективов в мировом картинге) оперативно заявила, что расторгает контракт с россиянином.

«Действия Артёма Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года были исключительно его личными и не отражают взгляды и ценности команды.

Ward Racing максимально осуждает действия Артёма и считает их демонстрацией неспортивного поведения, неприемлемого нарушения этического и морального спортивного кодекса. На базе всего этого Ward Racing не видит возможности продолжать сотрудничество с Артёмом Северюхиным и прибегнет к расторжению контракта», — заявили в шведском коллективе.

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Что ждёт Северюхина дальше?

На данный момент Артём уже в любом случае остался без команды и ждёт, какое решение на его счёт примет ФИА. Более того, Северюхин остался без спортивной лицензии: Автомобильный клуб Италии на своём экстренном заседании абсолютно предсказуемо отобрал у Артёма право выступать под итальянским флагом. Кроме того, сейчас спортивный совет ACI обсуждает, какие ещё санкции наложить на пилота – например, запретить ему выступления в соревнованиях на территории страны.

Можно предположить, что как минимум нынешний соревновательный сезон для Северюхина завершён: с трудом можно поверить, что какая-то другая страна выдаст ему лицензию, а команда – согласится предоставить карт.

В такой ситуации вероятная тактика для Артёма – просто дать всем успокоиться и продемонстрировать собственным поведением, что он сделал выводы. Надо заняться благотворительностью, посетить музеи, где подробно рассказывается об ужасных нацистских преступлениях, ну и так далее. Тогда, возможно, в 2023-м Северюхин ещё сумеет вернуться за руль. По слухам, Артёму грозит дисквалификация вплоть до пожизненной, но понятно, что такое жесточайшее решение через время могут пересмотреть – если сам россиянин докажет, что это был разовый инцидент и что он в полной мере осознаёт, какой ужасный поступок совершил. Но всё это будет потом. А прямо сейчас судьба пилота незавидна, но винить в этом некого, кроме самого Северюхина.