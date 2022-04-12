Главные «крашеры» в истории Формулы-1 — от чемпиона «Феррари» до Мальдонадо

С каждым новым этапом Николас Латифи всё больше и больше утверждается в статусе главного крашера современности: за последние два этапа пилот «Уильямса» трижды разбивал собственный болид. Также к подобному статусу семимильными шагами движется соотечественник Латифи Лэнс Стролл, который за минувший гоночный уик-энд целых два раза умудрился поучаствовать в авариях. Пока что два канадца только на пути к статусу самых аварийных пилотов эпохи. Ну а мы, в свою очередь, вспомним главных крашеров за всю историю Формулы-1.

Пастор Мальдонадо

На репутацию жутко аварийного пилота Пастор Мальдонадо начал работать практически с самого начала своей гоночной карьеры. В 2005 году, выступая в чемпионате Мировой серии «Рено», венесуэлец дважды поучаствовал в авариях, каждая из которых едва не закончилась трагедией. Сначала в гонке на трассе «Зольдер» Пастор не смог увернуться от оставленной на трассе машины, в результате чего неуправляемый болид венесуэльца направился прямиком в сторону работавших на треке маршалов. К счастью, работники автодрома сумели спастись, перепрыгнув металлическое ограждение. Казалось бы, подобный эпизод должен был сделать Пастора более аккуратным, но нет.

Уже на следующем этапе в Монако во время тренировочных заездов Мальдонадо проигнорировал жёлтые флаги, что привело к ужасным последствиям – на сей раз уйти от столкновения с маршалом не удалось. Большая удача, что служитель трассы смог обойтись без серьёзных травм. После столь шокирующего происшествия Мальдонадо публично раскаялся, но избежать санкций ему не удалось: дисквалификация на последующие четыре этапа, а также пожизненный запрет на участие в гонках на городской трассе Монте-Карло (последнее наказание вскоре было отменено).

Перейдя в Формулу-1, Пастор продолжил коллекционировать аварии, продлевая своим механикам и без того бесконечный рабочий день. Причём иногда Мальдонадо разбивал болид совсем уж в безобидных ситуациях. Дважды Пастор терял контроль над машиной при заезде на пит-лейн, причём на китайском автодроме он сделал это в культовом месте – там, где Хэмилтон потерял титул в 2007-м.

Среди многих аварий венесуэльца стоит выделить две самые досадные – обе случились в 2012 году. Первую гонку сезона на «Альберт-парк» Мальдонадо проводил просто блестяще – последний круг дистанции он начинал на 6-й позиции. К сожалению, набрать очки в тот день ему не удалось: прессингуя Алонсо, Пастор потерял контроль над машиной, отправив свой «Уильямс» в стену. Следующий обидный эпизод – столкновение с Хэмилтоном в Валенсии. Сражаясь за подиум, Пастор и Льюис не поделили трассу, в результате чего венесуэлец упустил возможность завоевать второй подиум в сезоне.

За 5 лет, проведённых в Формуле-1, Мальдонадо достаточно часто становился участником аварий, тем самым завоевав себе статус одного из главных крашеров современности. Но в то же время Пастору удалось то, что не смогли сделать многие способные пилоты – выиграть гонку.

Ромен Грожан

На первых порах своей гоночной карьеры Ромен Грожан считался едва ли не главной восходящей звездой французского автоспорта. В том, что Грожан – способный пилот, нет никаких сомнений, но всё же фанатам Ф-1 он запомнился именно как склонный к авариям гонщик. В трёх из шести первых гонок сезона-2012 француз не смог финишировать из-за собственных вылетов и аварий. А спустя ещё пару месяцев случился Гран-при Бельгии, который во многом и закрепил за Роменом статус крашера.

В первом повороте Грожан вынес четырёх соперников, среди которых был сражающийся за чемпионство Алонсо. Как выяснится в конце сезона, страйк француза стоил Фернандо третьего титула. Своими действиями на «Спа-Франкоршам» Грожан заслужил наказание в виде дисквалификации на один этап, создав тем самым интересный прецедент. Кстати, именно излишняя аварийность Ромена поспособствовала появлению в Формуле-1 системы штрафных баллов.

Авария Ромена Грожана на Гран-при России Фото: Mark Thompson/Getty Images

После Бельгии Грожан не стал реже попадать в аварии. Например, в следующем сезоне на улицах Монте-Карло он в безобидной ситуации протаранил «Торо Россо» Даниэля Риккардо. А в 2018-м на Гран-при Азербайджана Грожан вообще потерял управление, следуя за машиной безопасности. Спустя ещё два года в Бахрейне он стал участником самой жуткой аварии последних лет – вспыхнувший болид француза поверг в шок миллионы зрителей. К счастью, Ромен остался жив и здоров, что позволило ему продолжить свой гоночный путь. Сегодня Грожан радует своих персональных фанатов выступлениями в IndyCar.

Ральф Шумахер

Ральф Шумахер относится к тому типу гонщиков, которые сочетают в себе природную скорость и не совсем аккуратный пилотаж. Уже с первого сезона Ральф начал демонстрировать вполне неплохие результаты, которые соседствовали с частыми авариями. Притом что Шумахер-младший не просто вылетал с трассы, но ещё и подвергал опасности своих соперников. Так, например, на длинной прямой автодрома «Монца» Ральф зачем-то начал смещаться на траекторию шедшего параллельно Джонни Херберта, в результате чего произошёл контакт и «Заубер» британца на бешеной скорости отправился в ограждение из покрышек.

В том же 1997-м своим неаккуратным пилотажем Ральф подпортил жизнь и собственному брату Михаэлю. На старте Гран-при Люксембурга (проходил на «Нюрбургринге») Шумахер-младший не поделил трассу с Физикеллой, после чего болид Ральфа отскочил прямиком в «Феррари» старшего брата. Проехав ещё один круг, Красный Барон сошёл с дистанции – катастрофа в контексте борьбы за титул.

После перехода в «Уильямс» немецкий пилот продолжил колотить болиды. В 2002-м на старте гонки в Австралии Ральф очень эффектно пролетел над болидом Рубенса Баррикелло, будто бы не заметив впереди идущего бразильца. А в 2004 и 2005 годах Шумахер попадал в достаточно серьёзные аварии с последствиями для здоровья. Причём оба раза в одном и том же месте – на выходе из бэнкинга «Индианаполиса». Справедливости ради стоит отметить, что в этих авариях виноват был не пилот, а лопнувшая левая задняя покрышка.

Укио Катаяма

В отличие от Ральфа Шумахера или того же Грожана, Катаяма не обладал особым гоночным талантом. В 1990-х он выступал за аутсайдеров («Лярусс», «Тиррелл», «Минарди») и запомнился только своими многочисленными авариями. Так, например, в 17 гонках сезона-1995 он восемь раз сходил с дистанции по причине вылетов, аварий и столкновений. В том же году на страте Гран-при Португалии он попал в свою самую страшную аварию за период выступлений в Формуле-1: в результате контакта с «Минарди» Бадоера болид японца встал на бок, после чего совершил несколько оборотов вокруг собственной оси. Последствием ужасного столкновения стала госпитализация Катаямы – японцу даже пришлось пропустить следующий этап в Германии.

В последующих сезонах Катаяма продолжил ковать себе репутацию главного крашера пелотона, угождая в аварии по несколько раз за сезон. История Ф-1 помнит много японцев, но Укио, пожалуй, стал первым, кого общественность наградила устрашающим прозвищем Камикадзе.

Андреа де Чезарис

Де Чезарис носит негласный титул самого аварийного пилота Формулы-1. В истории «Королевских гонок» не нашлось гонщика, который сходил бы с дистанции чаще, чем это делал итальянец. Конечно, большая часть его сходов была продиктована механическими проблемами, но и по причине различных дорожных происшествий он завершал борьбу раньше времени целых 37 раз!

Разбитый «Джордан» Андреа де Чезариса Фото: Darrell Ingham/Getty Images

Несмотря на огромное количество аварий, де Чезариса ни в коем случае нельзя назвать плохим пилотом. Всё-таки, в отличие от других менее талантливых гонщиков, у него было целых 15 лет, чтобы занести в свой пассив 37 сходов по нетехническим причинам. Хотя иногда Андреа всё же позволял себе немного безрассудные поступки. Например, во время гонки в Имоле итальянец слишком неохотно пропускал опережавшего его на круг Найджела Мэнселла, чем едва не спровоцировал столкновение. Своими действиями де Чезарис возмутил комментировавшего ту гонку Джеймса Ханта – да так, что чемпион 1976 года в прямом эфире назвал итальянца идиотом.

Витторио Брамбилла

В какой-то степени Витторио Брамбилла – уникальный пилот. Кто ещё смог угодить в аварию спустя пару секунд после одержанной победы? Вскинув руки от радости при пересечении финишной черты, Брамбилла на мгновение потерял контроль над машиной, после чего «Марч» итальянца проследовал до ближайшего отбойника. Серьёзных повреждений болид не получил, но круг почёта Витторио пришлось делать на слегка потрёпанной машине.

Впрочем, отнюдь не этот эпизод сформировал вокруг итальянца образ крашера. За сезоны 1976 и 1977 года Брамбилла 10 раз сходил с дистанции по причине собственных аварий. А в 1978-м он стал участником стартового завала в Монце, который унёс жизнь Ронни Петерсона.

В результате аварии Витторио получил многочисленные травмы головы, от которых он восстанавливался на протяжении целого года. Следующая гонка в Монце проходила уже при непосредственном участии Витторио Брамбиллы.

Джоди Шектер

Самый титулованный представитель нашей подборки. Сегодня мы знаем Шектера как чемпиона 1979 года, хотя ещё в начале своей гоночной карьеры Шектер слыл самым настоящим крашером (пусть даже такого термина тогда ещё и не существовало). В 1973 году, проводя свою третью гонку в Ф-1, Шектер сражался за победу с Эмерсоном Фиттипальди. При входе в поворот пилот «Макларена» «захлопнул калитку» прямо перед «Лотусом» бразильца. Далее последовал контакт и как итог сход обоих пилотов.

После гонки Фиттипальди рвал и метал, обвиняя Шектера во всех смертных грехах: «Этот сумасшедший представляет угрозу для себя и для всех остальных, ему не место в Формуле-1».

В следующей гонке на «Сильверстоуне» южноафриканец вновь оказался в центре внимания: на сей раз он стал зачинщиком завала с участием девяти машин! После подобного происшествия «Макларену» даже пришлось отстранить своего пилота на последующие четыре этапа. Отбыв импровизированное наказание, Шектер принял участие в Гран-при Канады и… снова столкнулся с соперником – в этот раз с Франсуа Севером.

Через две недели во время квалификации Гран-при США разбился насмерть вышеупомянутый Север, который в следующем сезоне должен был стать напарником Шектера в «Тиррелле». На Джоди эта трагедия произвела настолько сильное впечатление, что он полностью пересмотрел свой подход к гонкам.

Со временем от былого крашера не осталось и следа. Шектер стал более расчётливым и хладнокровным пилотом, что позволило ему регулярно сражаться за победы и наконец выиграть чемпионат в 1979 году. Так что и Стролл с Латифи пусть не унывают.