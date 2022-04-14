Чемпион-легенда или суперюниор? Сложнейший выбор «Альпин» на 2023 год

В дни Гран-при Австралии в Мельбурне Алонсо заявил, что намерен гоняться в Формуле-1 ещё два-три года. «Если я останусь в «Альпин», будет здорово, но если и какая-то другая команда — тоже неплохо», — сказал Фернандо, добавив, что переговоры о продолжении карьеры начнёт летом. На фоне того, что у Эстебана Окона подписанный до 2024 года контракт, это не слишком радостные новости для Оскара Пиастри — резервиста «Альпин», которого называют одним из самых талантливых пилотов своего поколения.

Попробуем разобраться в кадровом ребусе Энстоуна.

Трое из «Альпин»

Оскар Пиастри — воспитанник «Альпин», в академию французской команды он был зачислен после победы в Еврокубке Формулы «Рено», а уже при поддержке Энстоуна за два года выиграл чемпионаты Формулы-3 и Формулы-2 — с такой скоростью прорваться через молодёжные серии в последние годы удавалось разве что Шарлю Леклеру да Джорджу Расселлу. Однако, в отличие от них, получить место на стартовой решётке Формулы-1 ему не удалось.

Австралийцу в «Альпин» предпочли Фернандо Алонсо и Эстебана Окона — последний выступает за Энстоун с 2020 года и в прошлом году принёс команде победу на Гран-при Венгрии. Причём ещё до той гонки в «Альпин» продлили контракт с соотечественником до 2024 года. У Алонсо контракта на следующий год нет. Впрочем, нет и сомнений, что французы хотели бы продолжить сотрудничество с Фернандо, ведь именно с ним связаны их главные успехи в Ф-1.

Фернандо Алонсо Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Испанец находится в отличной форме, и если в Бахрейне он уступил напарнику, то в Джидде превзошёл его в очном сражении, а в Мельбурне и вовсе блистал: если бы не отказ гидравлики на быстром круге, в квалификации Алонсо мог бы оказаться в первой тройке. Да и в гонке Алонсо шёл в высоком темпе, пока автомобиль безопасности не испортил тактику с оттянутым пит-стопом.

Окон в Австралии смотрелся намного скромнее, объяснив это в итоге тем, что использовал отличные от напарника настройки и не был уверен в балансе автомобиля. При этом в целом уик-энд закончился для француза удачно — шестью очками. Ну а если взглянуть на таблицу общего зачёта, то у Эстебана вообще всё в порядке — он набрал 20 очков против двух баллов у невезучего напарника.

Фактор Зафнауэра

Если считать не слишком удачную гонку Окона в Мельбурне исключением, то пока у «Альпин» нет повода предъявлять Эстебану претензии и тем более разрывать с ним долгосрочный контракт. Но такая перспектива возникнет, если француз регулярно будет медленнее Алонсо — в таком случае юристам не составит труда найти пункт, позволяющий расстаться с гонщиком: подобный ход Отмар Зафнауэр, новый руководитель «Альпин», проделал с Серхио Пересом ещё во время своей работы в «Рейсинг Пойнт» (она же — «Астон Мартин»).

В то же время окажись Окон сильнее или по крайней мере на уровне Алонсо в этом году — и Зафнауэр, который работал с французом ещё в «Форс Индия», едва ли захочет расставаться с гонщиком. Более того, в таком случае куда менее прочны окажутся позиции Алонсо в Энстоуне: он приходил в команду на роль опытного лидера, который поведёт её за собой, но какой же он лидер, если парень на 15 лет моложе приносит такие же результаты?

Эстебан Окон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Терять Пиастри «Альпин» не хочет — именно поэтому из программы французов в конце прошлого года вышел Гуаньюй Чжоу, который в итоге сел за руль «Альфа Ромео», а австралиец остался в запасных. А держать на скамейке молодого пилота два года подряд равносильно его потере.

Впрочем, есть и третий вариант: сохранить нынешних призовых пилотов на следующий сезон, а Оскара арендовать в другую команду. Так, появились слухи о том, что в «Хаасе» недовольны результатами Шумахера на фоне Магнуссена — датчанин после года вне Формулы-1 ещё даже не вышел на пик формы, но уже опережает молодого немца. Возможен также вариант с «Астон Мартин», если Феттель, разочарованный результатами команды Стролла, решит её покинуть.

До сезона трансферов ещё далеко

Так или иначе, у «Альпин» есть время, чтобы принять решение. Зафнауэр в дни Гран-при Австралии дал понять, что кадровыми вопросами команда будет заниматься летом — тогда станет более понятна и форма нынешних пилотов, и Пиастри проведёт некоторое время за рулём нынешней машины в рамках свободных заездов. Ну а до этого момента каждому из гонщиков необходимо выдавать максимум возможного — как, впрочем, и всегда.