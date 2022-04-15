8 пилотов, которые провалились в Формуле-1, но стали легендами в других гоночных сериях

Формула-1 – самая престижная гоночная серия мира. Победители и чемпионы «Королевских гонок» навсегда вписывают своё имя в историю мирового автоспорта. Но можно ли попасть в пантеон величайших пилотов, потерпев неудачу в Формуле-1? Конечно, можно. Именно о таких гонщиках и пойдёт наш рассказ. Представляем вашему вниманию восьмёрку пилотов, у которых не сложились отношения с «Королевой автоспорта», но им всё равно удалось достичь величия – хоть и в других гоночных дисциплинах.

Оливье Жандебьен – четырёхкратный победитель «24 часа Ле-Мана», трёхкратный победитель «12 часов Себринга»

Свою гоночную карьеру Оливье Жандебьен начал относительно поздно – в 28 лет. Впрочем, запоздалый дебют ничуть не помешал бельгийскому аристократу привлечь внимание самого Энцо Феррари: в 1956 году Комендаторе предложил Жандебьену машину для выступлений в Формуле-1. К сожалению, основным пилотом «Феррари» Оливье так и не стал, лишь изредка выходя на старт Гран-при: за 4 года он принял участие лишь в семи официальных гонках.

Энцо Феррари и Оливье Жандебьен Фото: Keystone/Getty Images

Свой единственный более-менее полноценный сезон в «Королевских гонках» Жандебьен провёл в 1960 году за частную команду Yeoman Credit Racing Team, которая пользовалась клиентским шасси «Купера». В том сезоне он дважды поднимался на пьедестал почёта. Можно сказать, два финиша в топ-3 – весьма неплохое достижение. Но не для пилота такого уровня.

Всё-таки в своё время Жандебьен был самой настоящей легендой гонок на выносливость – и это в эпоху, когда пилоты Ф-1 частенько участвовали в гоночных марафонах. В период с 1958-го по 1962-й бельгиец за рулём «Феррари» одержал четыре победы в гонке «24 часа Ле-Мана», три из которых в партнёрстве с Филом Хиллом. Помимо успехов на трассе «Сарта», в послужном списке Жандебьена имеются ещё и три победы в 12-часовом марафоне на «Себринге». Однозначно лучший «марафонец» своей эпохи.

Анри Пескароло – четырёхкратный победитель «24 часа Ле-Мана», победитель «24 часа Дайтоны»

Самый яркий отрезок формульной карьеры Пескароло был связан с командой «Матра Спортс» (не путать с «Матрой Интернешнл» – будущим «Тирреллом»). В составе французского коллектива он провёл первый полноценный сезон в 1970 году, а также завоевал свой единственный подиум в Формуле-1. За последующие несколько лет Пескароло сменит несколько не самых боеспособных команд и в 1976 году завершит выступления в Формуле-1. Казалось бы, у француза была самая обычная гоночная карьера. Однако его успехи в гонках на выносливость говорят об обратном.

В марафоне на трассе «Сарта» Пескароло впервые принял участие в 1966 году – ещё до дебюта в Ф-1. Поначалу французу не очень-то везло на домашнем автодроме: ни одну из первых пяти гонок он не смог завершить. Зато потом удача наконец-то подмигнула нашему герою: на протяжении трёх лет начиная с 1972 года Анри раз за разом поднимался на первую ступень пьедестала по итогам суточного марафона. А спустя 10 лет после третьей победы на «Ле-Мане» Пескароло вновь покорилась легендарная гонка на выносливость. Всего за свою долгую гоночную карьеру француз выходил на старт суточного марафона «24 часа Ле-Мана» целых 33 раза – абсолютный рекорд!

Как и Жандебьен, Пескароло стал магистром всевозможных гонок на выносливость. Помимо марафона на трассе «Сарта», Анри побеждал ещё и в таких заездах, как «24 часа Дайтоны», «1000 километров Спа», «1000 километров Буэнос-Айреса» и ещё в 12 различных гоночных марафонах!

Дерек Белл — пятикратный победитель «24 часа Ле-Мана», трёхкратный победитель «24 часа Дайтоны», двукратный победитель чемпионата мира спорткаров

Дерек Белл входит в почётный круг пилотов, выступавших за две величайшие конюшни Формулы-1 – «Феррари» и «Макларен». За легендарные команды Белл провёл всего лишь три этапа, да и в целом не выступал в «Королевских гонках» на постоянной основе: на протяжении тех семи лет, что британец мелькал в Ф-1, он принял участие лишь в девяти гонках и ещё пять раз его останавливал квалификационный барьер.

А вот где Дерек стал настоящей легендой, так это в кузовных сериях. В гонках спорткаров британец дебютировал в 1970-м за рулём «Феррари» 512S на «1000 километров Спа». В том же году он впервые вышел на старт гонки «24 часа Ле-Мана», разделив машину с Ронни Петерсоном. Первый блин вышел комом: механические проблемы не позволили экипажу «Феррари» преодолеть даже половину дистанции.

Дерек Белл на «24 часах Ле-Мана» 1987 года Фото: Simon Bruty/Getty Images

После пяти неудачных попыток Белл при участии Жаки Икса наконец-таки выигрывает гонку «24 часа Ле-Мана». Ещё 4 победы на «Сарте» британец одержит в 1980-х в составе команды «Порше». То десятилетие вообще стало самым удачным отрезком в карьере Белла, ведь, помимо подвигов на французском автодроме, он записал в свой актив ещё и три победы в гонке «24 часа Дайтоны», а также два раза брал титул в мировом первенстве спорткаров (тогдашний аналог WEC).

По сей день Дерек Белл является самым успешным британцем в истории гоночного марафона «24 часа Ле-Мана».

Эмануэле Пирро — пятикратный победитель «24 часа Ле-Мана», двукратный победитель «12 часов Себринга», победитель «24 часа Нюрбургринга»

На юниорском уровне Эмануэле Пирро подавал вполне неплохие надежды: в 1985-м и 1986-м он забирал бронзу по итогам сезона Международной Формулы-3000. Своими результатами Пирро заинтересовал «Макларен», и вскоре с итальянцем был подписан контракт тест-пилота. А уже в 1989 году он получил шанс проявить себя в качестве боевого гонщика: «Бенеттон» искал временную замену восстанавливающемуся от травмы Джонни Херберту. Своим шансом Пирро воспользовался не очень-то здорово: два очка в 10 проведённых гонках, в то время как его напарник Алессандро Наннини за этот же отрезок по разу побывал на каждой ступени пьедестала почёта.

Эмануэле Пирро в составе «Бенеттона» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Следующие два года Пирро без особых успехов провёл в составе аутсайдера «Скудерия Италия». В 1991-м итальянец прощается с Формулой-1, после чего целиком и полностью уходит в кузовные серии. Сначала он заявил о себе в классе «Туринг»: в 1994 и 1995 годах Эмануэле брал титулы в итальянском первенстве, а в 1996-м стал победителем немецкого кузовного чемпионата Super Tourenwagen Cup.

Все вышеперечисленные победы Пирро одержал в составе «Ауди» – команды всей его жизни. Именно под знаменем немецкого концерна Эмануэле войдёт в число величайших марафонцев в истории автоспорта: в период с 2000-го по 2007-й он пять раз выиграет гонку «24 часа Ле-Мана».

Помимо престижнейшего суточного марафона, Пирро дважды выигрывал в 12-часовой гонке на «Себринге», а свою единственную значимую победу не в составе «Ауди» он одержал в далёком 1989-м, когда отпраздновал триумф по итогам «24 часов Нюрбургринга», проведённых за рулём «БМВ» М3.

Янник Дальма — четырёхкратный победитель «24 часа Ле-Мана», победитель чемпионата мира спорткаров

Янник Дальма – во многом уникальный пилот. Ведь, в отличие от тех же Пирро или Жандебьена, свою гоночную славу он ковал под знамёнами нескольких разных производителей. За восьмилетний период французский гонщик четырежды выигрывал суточный марафон на трассе «Сарта», причём каждый раз он делал это в составе новой команды. Но обо всём по порядку.

Как и предыдущие герои нашей подборки, Дальма на первых порах своей гоночной карьеры пытался закрепиться в Формуле-1. В 1986-м Янник берёт титул в домашнем первенстве Формулы-3, опередив по итогам сезона самого Жана Алези. Уже в следующем году он дебютирует в «Королевских гонках», проведя три заключительные этапа чемпионата за скромный «Ляррусс». В этой же команде он продолжит выступать и в следующем сезоне – всё также ноль набранных очков.

Дальма в составе «Лярусса» в 1987 году Фото: Simon Bruty/Getty Images

Дальнейшее выступление в Ф-1 превратится для Дальма в сущий кошмар. В сезоне-1989 француз принял участие в 15 этапах сезона, но выходил на старт гонки лишь один раз – в остальных случаях не удавалось пройти квалификацию. Следующий чемпионат он провёл примерно в том же ключе, после чего решил попробовать свои силы в гонках на выносливость.

В 1991-м Дальма присоединился к проекту «Пежо», а уже в следующем году отпраздновал первую победу на «Ле-Мане». Спустя два года он повторит свой успех на трассе «Сарта» – на сей раз за рулём Dauer 962 (модификация «Порше» 962). По итогам следующей гонки «24 часа Ле-Мана» Янник также поднимет кубок за победу – и снова в составе новой команды: марафон 1995 года он выиграл на легендарном McLaren F1. Наконец в 1999-м Дальма приведёт к победе «БМВ», тем самым собрав каре из четырёх побед на «Ле-Мане» в составе четырёх разных команд.

Бернд Шнайдер — пятикратный чемпион DTM, чемпион первенства FIA GT

Сегодня многие знают Бернда Шнайдера как легенду чемпионата DTM, хотя в начале своей гоночной карьеры он активно штурмовал открытые колёса. В 1987-м Шнайдер побеждает в немецком первенстве Формулы-3 и уже в следующем году попадает в Ф-1. Два года, проведённых Шнайдером в «Закспид», – это бесконечные и зачастую неудачные попытки пройти квалификацию. За два сезона немецкий пилот выходил на старт гонки только лишь восемь раз. В 1990-м он проведёт ещё два этапа за «Футуорк», после чего окончательно попрощается с миром Формулы-1.

Бернд Шнайдер в составе «Закспида» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Далее Шнайдер переходит в кузовные гонки, где и одержит свои главные победы. В 1992-м он проводит свой первый полноценный сезон в DTM, а уже через три года становится чемпионом. Во второй половине 1990-х немецкий чемпионат переживёт лёгкий кризис и на несколько лет прекратит своё существование. Образовавшимся «окном» Шнайдер воспользовался очень эффективно, одержав победу в чемпионате FIA GT в сезоне-1997. А после того как DTM вернулся в мировую гоночную семью, Бернд окончательно закрепился в статусе короля немецких кольцевых гонок. За семилетний период он выиграет 4 чемпионских титула, тем самым взлетев на первую строчку в рейтинге самых успешных пилотов в истории DTM.

Алан Макниш — трёхкратный победитель «24 часа Ле-Мана», четырёхкратный победитель «12 часов Себринга», чемпион первенства FIA WEC

Очередное пособие, как после провала в открытых колёсах можно сделать потрясающую карьеру в кузовах. В начале 1990-х шотландец пытался блеснуть в Международной Формуле-3000, но за четыре полноценных сезона не показал ничего сверхвыдающегося. После неудач в молодёжном первенстве Макниш присоединился к команде «Порше» для участия в чемпионате FIA GT. С этим же немецким концерном Алан выиграет свой первый «Ле-Ман» в 1997 году.

Далее в его карьере появится «Ауди», в составе которой он с ходу выиграет Американскую серию «Ле-Ман». А в 2002 году уже 32-летний Макниш получает шанс проявить себя в Формуле-1 – «Тойоте» требовались опытные пилоты для дебюта в Ф-1. Единственный сезон в «Королевских гонках» Макниш провёл достаточно посредственно, по всем статьям проиграв своему напарнику Мике Сало.

Алан Макниш отмечает победу на «24 часах Ле-Мана» Фото: Ker Robertson/Getty Images

После «Тойоты» шотландец один год поработает с «Рено», выполняя обязанности тест-пилота, после чего вернётся в гонки прототипов. В 2004-м Алан впервые выиграет 12-часовой марафон в Себринге. С того же года и вплоть до 2013-го он регулярно принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана» в составе команды «Ауди». За эти девять лет он добавил в свой актив ещё две победы на «Сарте», а также чемпионство в серии FIA WEC, после чего со спокойной душой повесил на гвоздь свой гоночный шлем.

Алессандро Дзанарди — двукратный чемпион серии CART, четырёхкратный паралимпийский чемпион

В юниорских гоночных сериях Алессандро Дзанарди подавал вполне неплохие надежды – два вице-чемпионства в итальянской Ф-3 и Международной Ф-3000 тому подтверждение. К 1991 году он добрался до «Королевских гонок», приняв участие в трёх заключительных этапах сезона в составе «Джордана». Далее итальянец проведёт ещё пару невзрачных сезонов в Ф-1, после чего отправится перезапускать карьеру за океан.

В американской серии CART Дзанарди с ходу взял бронзу по итогам чемпионата. В следующем году Алессандро в упорной борьбе выигрывает чемпионат, а спустя ещё сезон в доминирующем стиле делает дубль. После двух титулов, завоёванных в конкурентной серии CART, итальянец с высоко поднятой головой возвращается в Ф-1. Жаль только, блеснуть в «Королевских гонках» ему так и не удалось: выступая за боеспособный «Уильямс», Дзанарди не набрал ни одного очка.

Алессандро Дзанарди в серии CART Фото: David Taylor/Getty Images

Через два года после провала в Ф-1 Алессандро возвращается в серию CART. 15-й этап сезона на немецком автодроме «Лаузицринг» разделил жизнь Дзанарди на «до» и «после»: в результате страшной аварии Алессандро потерял обе ноги. То, что происходило дальше, характеризует итальянца как человека с железной силой воли: спустя всего два года после ужасающей аварии Дзанарди вернулся за руль гоночной машины. Следующие несколько лет он провёл в чемпионате мира по турингу, периодически выигрывая гонки.

Помимо автоспорта, Алессандро занимался ещё и гонками на ручном велосипеде. В 2012-м он принял участие в лондонской паралимпиаде и сразу же завоевал две золотые и одну серебряную медали! Точно таких же результатов он добился и на следующей паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Великий, просто великий!