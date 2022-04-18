«Проходит Петров Шумахера!» Как россиянин впервые набрал очки в Формуле-1

В 2022 году Россия была близка к выполнению правила «строго один боевой пилот Формулы-1», но после расторжения контракта между «Хаасом» и Никитой Мазепиным в итоге осталась без своего представителя в чемпионате мира. В такой ситуации просто будем вспоминать яркие выступления россиян прошлых лет и надеяться на изменение обстановки в будущем. Сегодня вспоминаем Гран-при Китая 2010 года — ровно 12 лет назад он принёс Виталию Петрову первые очки в Формуле-1.

Чжоу, только из России

Пожалуй, Петрова образца 2010 года можно сравнить с Гуаньюем Чжоу: сходств ну очень много. Оба стали первыми представителями своих стран в Ф-1 и сумели пробиться не без поддержки спонсоров после трёх сезонов в Формуле-2 (GP2). В младшей серии они так и не стали чемпионами, но зарекомендовали себя как крепкие гонщики, попавшие в топ-3 общего зачёта и выигравшие отдельные гонки в доминирующем стиле. Причём чемпионами в их финальных сезонах становились яркие новички: Нико Хюлькенберг в 2009-м и Оскар Пиастри в 2021-м соответственно.

Как и Петров, Чжоу получил возможность дебютировать в достойной команде. Темп «Альфа Ромео» на старте нынешнего сезона Ф-1 очень похож на показатели «Рено» на старте 2010 года. И в обоих случаях в напарниках оказались опытнейшие гонщики — Роберт Кубица и Валттери Боттас соответственно. И Петрову, и Чжоу на первых порах практически невозможно соответствовать уровню пилотов, которые проводят в чемпионате не первый год. Да, Гуаньюй, в отличие от россиянина, сразу набрал очки, но во многом это было везение, а по чистой скорости Чжоу уступает примерно так же, как это делал Петров в 2010-м.

И всё же у обоих пилотов бывают яркие выступления. Виталий к Гран-при Китая уже запомнился умопомрачительным стартом в Мельбурне, но финишировать в топ-10 до приезда на родину Чжоу не получалось: подводила ненадёжная техника. Казалось, что и в Шанхае уик-энд идёт не по сценарию Петрова. В третьей практике Виталий разбил машину, испортив себе подготовку к квалификации — хорошо ещё, что механики успели восстановить болид. Петров показал 14-й результат — не так плохо, но и не волшебно на фоне восьмой позиции Кубицы. Впрочем, воскресная погода сделала стартовые места пилотов не слишком принципиальными.

С 14-го места на 4-е

Петров вновь здорово стартовал и отыграл две позиции, а дальше пилот и его команда отлично сориентировались в непонятных погодных условиях. Когда начал моросить дождь, большинство соперников свернуло на пит-лейн, однако Кубица и Петров рискнули и остались на трассе. Решение оказалось блестящим: конкурентам вскоре пришлось вновь переходить на слики, а пилоты «Рено» вышли на третье и четвёртое места, причём с отрывом от соперников.

Кубица и Петров на третьем и четвёртом местах Фото: PAUL GILHAM/GETTY IMAGES

Правда, этот самый отрыв вскоре свёл на нет Хайме Альгерсуари: после его аварии на трассу выехал сейфти-кар. Когда машина безопасности вновь освободила пелотон, Петров откатился на восьмую позицию: сначала россиянина прошёл Льюис Хэмилтон, а ошибка и разворот Виталия стоили ему мест относительно Феттеля и Алонсо (хорошенькая компания, не правда ли?).

Не удалось Петрову удержать и седьмую позицию, но тут его вины уже не было: конкуренты раньше россиянина провели очередные пит-стопы, так что после визита в боксы Виталий оказался уже 10-м, позади Шумахера, Уэббера и Альгерсуари. Позже выяснилось, что более ранний визит в боксы позволил пилотам «Мерседеса», «Ред Булл» и «Торо Россо» лишь временно опередить пилота «Рено».

Шумахер не сопротивлялся, Уэббер помог

Справившись с прессингом Фелипе Массы на «Феррари», Петров начал наращивать темп и обнаружил, что едет значительно быстрее конкурентов: более свежая резина и традиционное умение Виталия хорошо ехать по мокрой трассе начали давать свои плоды.

Обгон Альгерсуари в памяти народной особо не живёт: обогнал и обогнал. А вот дальше — один из самых памятных моментов в формульной карьере Петрова. Виталий накатил на Шумахера и подъехал к «Мерседесу» на задней прямой. Отдадим семикратному чемпиону должное: он не увидел смысла отчаянно сопротивляться атаке конкурента, который гораздо быстрее. И под радостное восклицание Алексея Попова «Проходит, проходит Шумахера!» Виталий, собственно говоря, это и сделал.

«Я не сделал свою работу хорошо. В конце гонки мои шины практически превратились в слики, я не мог нормально защищаться», — признался Михаэль после финиша.

Дальше на очереди был Уэббер. Тут борьбы не вышло: Марк тоже был в курсе, что конкурент гораздо шустрее, занервничал и допустил ошибку. Пока австралиец отлавливал «Ред Булл», Петров спокойно нырнул на апекс и вернул себе седьмую позицию. На ней Петров и финишировал: догнать Феттеля уже просто не хватало времени, хотя потенциал для этого имелся. От Уэббера на такой же машине Виталий всего за несколько кругов успел уехать на четыре секунды.

«Когда я получил второй комплект промежуточных шин, то знал, что очень важно аккуратно обращаться с покрышками. Но мы не знали, продолжится ли дождь или трасса подсохнет. Я продолжал атаковать, инженеры говорили, что у меня хороший темп, и на последних кругах я совершил несколько хороших обгонных манёвров, особенно когда сражался с Шумахером и Уэббером, и отыграл ещё несколько мест», — сказал Петров после финиша.

«Здорово видеть в очках Виталия, который показал столь зрелый пилотаж. В конце гонки он проделал восхитительную работу, сумев сберечь промежуточные шины, что затем здорово помогло ему опередить более опытных пилотов», — добавил главный инженер «Рено» Алан Пермейн.

До конца сезона-2010 Петров попадёт в очки ещё четыре раза, включая блестящий прорыв на Гран-при Бельгии и легендарную оборону от Фернандо Алонсо в Абу-Даби. Но это уже две совсем другие истории.