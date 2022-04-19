Не бойтесь будущего: почему электромоторы-«пылесосы» не убьют Формулу-1

Исполнительный директор концерна «Стеллантис» Карлос Таварес заявил, что в некоторый момент обозримого будущего Формула-1 перейдёт на электродвигатели и тем самым Формула-Е станет конкурентом «Большим призам». Неожиданно его слова спровоцировали дискуссию, хотя ничего особенного Таварес не сказал. И даже более того — он прав: если в мире гражданской автомобильной промышленности доминирующим направлением станет электричество, Формуле-1 придётся стать электрической. Однако он ошибается, что считает это хорошей для Формулы-Е новостью.

В то же время среди ряда болельщиков слова Тавареса понимания не нашли — эти petrolheads уверены, что настоящие гонки должны быть на чём-то горючем. Попробуем их разубедить.



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Современная машина Формулы-1 — это произведение искусства, и в сердце у каждой из них — турбогибридный двигатель V6 — вершина инженерной мысли, воплощённая фантастика. Силовая установка с турбиной, генераторами тепловой и кинетической энергий стоимостью миллионы долларов выдаёт тепловой КПД более 50% и при этом расходует лишь сотню килограммов горючего за 300 с лишним километров гонки. Существует ли на планете более совершенный двигатель?

Но при этом такие моторы никому, кроме Формулы-1, не нужны. Они слишком дороги в производстве, чтобы окупилось их серийное производство для той же Формулы-2 — притом что даже нынешние моторы там регулярно ломаются. Они никогда не окажутся на гражданской машине — потребительский рынок сейчас смотрит в другую сторону, да и спорткарам стоимостью десятки миллионов долларов такие ни к чему.



Сегодня в Формуле-1 говорят о стремлении к экологичности и нулевым выбросам — эти заявления активно поддерживает компания Aramco. И на пути к этому в сезоне-2022 стали использовать — вы не поверите — 10-процентное биотопливо. Как однажды заметил Феттель, такое вы можете купить на любой заправке. Разумеется, в его «Астон Мартин» заливается более продуманное и эффективное горючее, чем доступно его болельщикам, но это лишь подтверждает, что нигде прорывные решения Формулы-1 не пользуются успехом — кроме её самой.

В то же время именно в этом кроется суть чемпионата — в том, что одержимые скоростью и состязанием фанатики строят машины, превосходящие ожидания. Если бы Эдриан Ньюи по каким-нибудь причинам не влюбился в автоспорт, то работал бы в NASA и создавал бы космические аппараты — в его лице аэрокосмическая отрасль потеряла очень многое. Но именно в нём — в коллективном Ньюи, а не в типе двигателя — весь смысл Формулы-1.

Если в ФИА решат, что с 2026 года чемпионат переходит на электромоторы, в нём ничего не изменится: и в Маранелло, и в Брэкли, и в Энстоуне, и в целом ряде мест Сильверстоуна, и много где ещё 10-12 команд, как и каждый год, продолжат создавать удивительные произведения искусства. Почти наверняка их пилотировать будут Макс Ферстаппен и Шарль Леклер (Льюис Хэмилтон, вероятно, спорт покинет) — и именно за этим будут следить болельщики. Разве без рёва двигателя внутреннего сгорания, с силовыми установками даже со звуком пылесоса или газонокосилки их сражение будет каким-то иным?



В Формуле-Е отличный состав пилотов, но подавляющее большинство из них поменялось бы кокпитом с любым из гонщиков Формулы-1 (спросите у Албона). К тому же это моносерия. И набор трасс у неё однообразный не только на фоне «Больших призов», но и даже IndyCar с NASCAR. Зрители не смотрят Формулу-Е совсем не из-за двигателя, а из-за того, что сам по себе чемпионат на фоне Формулы-1 вторичен. Ну а самой «королеве автоспорта» нечего бояться электромоторов.