«Получил визу 20 февраля». Россиянин гоняется в Ф-3, летая с 4 пересадками и без карточек

Гонщик Формулы-3 Александр Смоляр – один из немногих российских гонщиков, выступающих в международных гонках в 2022 году. Любопытно, что при этом изначально программа «СМП Рейсинг» и сам пилот объявили, что Смоляр пропустит сезон, но в итоге Александр всё-таки участвует в сезоне Ф-3. На стриме в «Твитче» россиянин по понятным причинам не раскрыл все нюансы, но рассказал много интересного – в том числе с максимальным сарказмом прокомментировал два спорных штрафа в основной гонке этапа Формулы-3 в Бахрейне. Тогда в борьбе с соперниками Смоляр дважды проколол им колёса, но как минимум в первом случае явно не был инициатором контакта, но тем не менее стюарды выписали россиянину сразу два 10-секундных наказания, лишивших его финиша в очковой зоне. Ниже – ответы Александра на самые интересные и важные вопросы болельщиков.

«Обстановка менялась каждый день»

«Время прям адское, — начал стрим Смоляр. — Столько всего рассказать можно… Я в «Инстаграме» ничего не размещаю, потому что запрещено. Люди пишут: «Саня, куда ты пропал, где узнать о тебе?» А Смоляр сидит и не рассказывает. Поэтому расскажу.

В общем, я объявил, что не еду сезон. Думаю, много кто это видел, потому что пост набрал рекорд лайков в моём профиле, я получил кучу сообщений с сожалениями. И потом – бам, сообщения: Смоляр едет, Смоляр приехал в Бахрейн, Смоляр на подиуме в первой гонке – как же так, он же объявил, что не едет, а потом ещё взял и удалил пост в «Инстаграме»?

Естественно, я не могу вам сказать, почему, из-за чего, что на это повлияло. Сейчас уже попроще, а тогда обстановка менялась каждый день. Думаю, вы понимаете, из-за чего, и не будете задавать вопросов по этому поводу. Сейчас уже гораздо проще.

В итоге я поехал в Бахрейн, поменялась раскраска болида – думаю, всем понятно почему. Изначально машина должна была быть с триколором. Уже не тестах она была без него, а потом вообще чёрная, без каких-либо логотипов. Сейчас уже логотипы появились, сама машина оранжево-красная. Хорошо выглядит.

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— Почему именно лицензия Андорры?

— Раз и навсегда запомните: я не пилот Андорры, я Authorized Neutral Driver. AND. Я не из Андорры. Я нейтральный. Вы же знаете, я всегда ко всему нейтрально отношусь: никого не осуждаю, не обижаю. Встаю в нейтральную позицию. Поэтому и здесь меня назвали нейтральным пилотом.



— Как дела в команде?

— В команде дела хорошо, ко мне отношение хорошее. Люди всё прекрасно понимают. Да и вообще честно скажу: с «МП» я буквально за первый этап сдружился так, так как не сдружился с «АРТ» за два года. Мне в команде все нравятся, сокомандники хорошие – всё прекрасно. Я просто получаю удовольствие. У нас вроде всё получается. На тестах в Барселоне мы были самыми быстрыми. Посмотрим.

— Где ты сейчас находишься?

— В Роттердаме, был на симуляторе. Завтра (20 апреля. – Прим. «Чемпионата») уже полечу в Италию на этап. В Москву полечу после Имолы – по крайней мере, должен. Сейчас, ребят, сложно: лететь в Европу – целая история. Перелёт занимает 24 часа, четыре пересадки. Не подумайте, что я ною: у некоторых людей всё гораздо хуже, чем у меня, но неудобно. Стараемся делать это нечасто, потому что дорого.



Поэтому приходится сидеть в Европе. Тут тоже не скажу, что мегаудобно. Я не буду ныть, что не работают карты: на этом жизнь не заканчивается. Но приходится закупаться наличкой в Москве и здесь её тратить. Иногда платить наличными нельзя – прошу напарников оплатить карточкой. Я такой чисто турист: говорю, что сейчас отдам наличкой, и начинаю отсчитывать им монеты, а они отвечают – не-не, отстань со своими монетами.

«Я должен резать максимальное количество покрышек»

— Когда будешь на подиуме?

— Надеюсь, на выходных. Я постараюсь. Там в пятницу дождь будет нереальный. Квала в дождь – кайф! Но Имола – единственная трасса, которую я не знаю. Понятно, что я ездил по ней на симуляторах, схему знаю, но уверен, что 90 процентов пилотов Ф-3 ездили по ней в реальности, а некоторые – даже за рулём болидов Формулы-3 на тестах. Очевидно, что я в роли догоняющего, мне нужно провести больше работы. Будет тяжело, но посмотрим.



— Специально занижаешь ожидания?

— Нет, у меня с 2019 года нет никаких ожиданий от уик-эндов. Зачем эти ожидания вообще нужны? Ведь если они не исполняются, то сразу портится мораль. Можно же и без ожиданий иметь отличное настроение, если хорошо выступил?



Если я уеду домой, не порезав как минимум одну заднюю покрышку сопернику, тогда у меня будет плохое настроение. Зачем я тогда вообще еду? Понятно, что в глубине души я всегда чувствую, что должен резать максимальное количество покрышек. Если я этого не делаю, то зачем спонсоры за меня платят, зачем люди за меня болеют, зачем всё это нужно?

Борьба Смоляра со Станеком перед контактом и проколом колеса Фото: Clive Mason/Getty Images

Если серьёзно, то тему судейства можно обсуждать часами. За три года выступлений в Ф-3 у меня складывается ощущение, что вообще вся эта система судейства иногда просто не работает. Нет такого, что кого-то судят лучше или хуже, нет. Просто вообще нет стабильности. Ты выезжаешь на трассу и не знаешь… Хочется бороться агрессивно, потому что если не хочется, то лучше дома сидеть. Нужно показывать себя агрессивным пилотом. Не пилотом без головы, но агрессивным. Чтобы догоняющий сзади пилот не думал: «А, это Смоляр, да он тряпка, ничего не сделает». Надо показывать в любом чемпионате, что с тобой так не прокатит. Но когда судейство нестабильное, ты не знаешь, что делать можно, а что – нельзя. Когда можно выдавливать пилота, когда – нет. Это всё настолько нестабильно…

Судьи меняются от этапа к этапу, и их взгляды далеко не одинаковые. ФИА ещё в Бахрейне говорила, что выдаст всем документ, где всё будет прописано: как надо бороться, что разрешено, что запрещено. Догадайтесь, где этот документ? Я прихожу к судьям, задаю вопросы, привожу примеры, когда в абсолютно таких же ситуациях принимались другие решения. Отвечают: «Ну, это же не мы принимали». И вот каждый из судей не может отвечать за решения других. Ты просто приходишь поговорить со стеной. Понятно, что никогда не нужно давать поводов, но иногда так случается.

«Не знаю, как поеду Англию»

— Все этапы поедешь?

— Я не знаю, как поеду Англию: визу сейчас получить нереально. Есть попытки, чтобы как-то поехать, но в некоторые места просто нереально попасть. Одно дело, если бы у меня была английская виза на два года или хотя бы на год. Но каждый раз мне дают визу в Англию на полгода. Соответственно, я прилетаю на этап, улетаю с него, и в конце года мне опять надо подавать на визу. Мне вообще повезло, что дали Шенген: я получил свою визу 20 февраля. За 4 дня до того, как всё это началось. Английскую визу я не успел получить, потому что закончился второй паспорт, его надо было получать… Поэтому я не знаю, как поеду в Англию.

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— Почему пропустил концовку тестов в Барселоне?

— Я немножко накосячил. Купил сыр, но забыл про него, и он три дня лежал на столе, а не в холодильнике. Я его засунул в холодильник, наутро встал – хочу позавтракать. Решил себе сделать бутерброд – ветчина с сыром. Понюхал – вроде пахнет нормально. Приезжаю на трассу, и мне становится плохо. Утреннюю сессию я доехать смог, но уже под конец у меня глаза болели, голова болела, тошнило… Я еле доехал и потом просто сказал – не, нереально. Тем более предстояла симуляция гонки.



— Как тебе форма Феттеля?

— Фанаты Феттеля, пожалуйста, не отписывайтесь от меня, но… У любого спортсмена наступает такой момент в его жизни, когда он уже неспособен выступать на нужном уровне. И у меня лично складывается такое ощущение, что он уже не может. Феттель в РСКГ? Да его там размажут, ты чего! Посадят в «Национальный» или S1600, как он там сейчас называется – и от него там мокрого места не останется.

— Я смотрю, ты следишь за РСКГ.

— Конечно, это ж моё будущее! В «Туринг Лайт» мне рано, надо сначала в «Национальный», освоиться.



— Кто в итоге станет чемпионом?

— Леклер станет, я думаю.



— Сколько тебе надо скинуть на сезон в Формуле-2? Единственное условие — моё лицо на болиде.

— Давай. Два с половиной миллиона евро. Я свой шлем сделаю в раскраске твоего лица!