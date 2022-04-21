Испанский Баррикелло? На что Карлос Сайнс подписался в «Феррари»

«Феррари» продлила контракт с Карлосом Сайнсом на два года — испанец продолжит выступать в паре с Шарлем Леклером вплоть до конца сезона-2024. Это соглашение станет поворотным в карьере гонщика и определит то, каким он войдёт в историю чемпионата.

С надеждой на титул

О продлении контракта сам Сайнс говорил ещё до начала сезона, которое для него сложилось не слишком удачно. Злые языки поговаривают, что ради места в «Феррари» Карлос даже не стал спорить с ролью второго пилота, эдакого нового Баррикелло, но это не так: когда проигрываешь напарнику три квалификации из трёх и почти 40 очков, других вариантов нет. С цифрами не поспоришь.

Да и к чему спорить, когда тебе предлагают лучшую машину в чемпионате? Соблазн в таком случае очень велик, и именно этот соблазн превратил перспективного финского юношу Валттери Боттаса в пилота команды-середняка, лучшие годы которого почти наверняка позади. Едва ли у финна в контракте был какой-то особый пункт, обязывавший его во всём и всегда помогать Хэмилтону, но какой ещё выбор, если напарник за чемпионат борется, а ты — нет?

Вылет Сайнса на Гран-при Австралии Фото: Clive Mason/Getty Images

Сайнс, подписав этот контракт, бросает своей карьере самый большой вызов: Леклера обожают тифози, он воспитанник «Феррари» и принёс ей единственную за последние 10 лет победу в Монце. Но самое сложное: в момент, когда в Маранелло построили лучшую за последние годы машину, Шарль с ходу оказался быстр, в то время как испанец оказался в положении догоняющего.

У Карлоса ещё будет шанс переломить ситуацию в свою пользу, но уже в следующем году. «Феррари» не запрещает пилотам бороться лишь до тех пор, пока Сайнс неспособен навязать соперничество Леклеру. С кем связаны все надежды Маранелло на титул в этом году, ясно и без контрактов, и в «Феррари» сделают всё необходимое, чтобы путь к победе был как можно более гладким.

Плохая новость для молодёжи

Двухлетний контракт Сайнса означает, что молодых пилотов в «Феррари» в ближайшие два с лишним года на ждут. Считалось, что напарником Леклера когда-нибудь станет Мик Шумахер, но у немца начало сезона-2022 тоже не задалось — он регулярно ошибается, уступает в темпе Магнуссену, который до этого год не пилотировал машин Формулы-1. Переход в «Скудерию» Мику не светил и без контракта с Сайнсом.

В то же время расставание Шумахера с Маранелло тоже выглядит не слишком вероятным — «Феррари» наверняка продолжит поддерживать немца в какой-нибудь из команд-сателлитов и в будущем, а это, в свою очередь, удар по остаткам перспектив Роберта Шварцмана. В теории именно он мог рассчитывать на место Мика, если тот ушёл бы на повышение.

Роберт Шварцман на подиуме гонки Формулы-2 в Монце Фото: Lars Baron/Getty Images

В контексте «Феррари» наиболее перспективным направлением для Шварцмана в данный момент выглядит программа Hypercar для гонок на выносливость. Предполагается, что эта машина дебютирует в топовом классе FIA WEC в 2023 году, но пока о ней больше ничего не слышно.

В то же время к этому проекту наверняка захочет присоединиться кто-то из других пилотов Академии «Феррари» — Артур Леклер, младший брат Шарля, и Оливер Берман, выступающие сейчас в Формуле-3, или восходящая звезда Формулы-4 бразилец Рафаэль Камара. Впрочем, у этих всё ещё впереди и года через два — при наличии достаточных успехов в молодёжных сериях — появится шанс и в Формуле-1.