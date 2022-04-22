Парад аварий и вылетов в квалификации Ф-1 в Имоле. В отбойнике «Феррари» и «Макларен»

Метеорологи не обманули: квалификация Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле проходила в непростых погодных условиях, которые заставили врасплох в том числе фаворитов Формулы-1. Теперь субботний спринт и воскресная гонка станут ещё интереснее.

Q1: эпичный пожар «Уильямса» и спасение Хэмилтона

Автором главного происшествия в первом сегменте квалификации стал Александер Албон, а вернее, его болид. Загорелись задние правые тормоза, при этом даже набегающий поток воздуха не мог погасить пламя, которое в итоге перекинулось на заднюю подвеску. Произошёл мощный взрыв, по сути разрушивший правую заднюю часть болида. «Хромающий» «Уильямс» всё-таки доехал до боксов, разбрасывая по пути горящие обломки, но было понятно, что Алекс займёт в квалификации последнее место, а его механикам найдётся немаленькая работа вечером в пятницу.

Горящий болид Александера Албона Фото: Getty Images

После возобновления квалификации гонщики получили достаточно времени, чтобы объективно выяснить, кто недостоин прохождения дальше. Но нашёлся ещё один пилот, которому не повезло: проблемы с коробкой передач помешали Эстебану Окону принять участие в заключительных минутах сессии, и француз остался 19-м. 18-е место предсказуемо занял Николас Латифи.

А вот обладатели 16-й и 17-й позиций сотворили неприятную сенсацию: в полном составе провалилась «Альфа Таури». Похоже, инженеры команды недооценили улучшение состояния трассы под занавес сессии, и, пока Цунода и Гасли стояли в боксах, соперники превзошли их результаты. Особенно обидно японцу, которому для прохождения в Q2 не хватило всего лишь четырёх тысячных секунды!

Ошибка «Альфа Таури» и проблема Окона спасли Льюиса Хэмилтона: на своём бедовом «Мерседесе» британец показал лишь 15-й результат, в то время как Расселл пробился дальше с чуть большим запасом – на 12-й позиции. Так или иначе, совсем уж позора «Мерседес» сумел избежать.

Q2: Сайнс «отметил» контракт и закончил мучения «Мерседеса»

Перед стартом второго сегмента квалификации пилотов предупредили, что вновь приближается дождь и, вероятно, у всех будет лишь по одному-двум кругам, чтобы показать необходимый результат для попадания в топ-10.

Карлос Сайнс с задачей вроде бы справился, но… Показав промежуточное второе время, испанец на следующем быстром круге не удержал машину в «Ривацце» — после разворота болид врезался боком в отбойник. Вот так Карлос отметил новый двухлетний контракт и получение свежей версии двигателя… Что ж, если коробка передач и мотор не пострадали, Сайнс всё-таки начнёт спринтерскую гонку 10-м и получит возможность отыграть побольше позиций перед основным заездом. Так что можно сказать, что выбрал для аварии удачный Гран-при.

Карлос Сайнс врезался боком в отбойник Фото: Getty Images

Вылет Сайнса досрочно прекратил мучения «Мерседеса»: пилоты немецкой команды лишились даже теоретического шанса побороться за Q3. На счету Джорджа Расселла 11-е место, Льюис Хэмилтон стал 13-м. Двух гонщиков разделил Мик Шумахер (Магнуссен успел показать гораздо более конкурентоспособный результат и пройти дальше), 13-м стал Гуаньюй Чжоу, 15-м – Лэнс Стролл. А вот Себ Феттель благодаря поддержке своего сменщика в «Феррари» внезапно вывел «Астон Мартин» в третий сегмент – достижение для нынешней формы машины!

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Q3: Жёлтые флаги не помешали Максу взять поул

Третий сегмент, начавшийся на вновь подсыхающей трассе, тоже не обошёлся без красных флагов. Сначала с трассы вылетел Кевин Магнуссен — его «Хаас» остановился в сантиметрах от отбойника и при этом не застрял в гравии, так что датчанину удалось выбраться из зоны безопасности и вернуться в борьбу. Следующая проблема уже была серьёзнее: из-за технических проблем машину на обочине припарковал Валттери Боттас.

В месте остановки «Альфа Ромео» сначала вывесили жёлтые флаги – как раз в момент, когда мимо проезжал Макс Ферстаппен. Голландец точно снизил скорость, но даже это не помешало Максу существенно прибавить и взять промежуточный поул впереди Леклера и Норриса. Оставалось посмотреть, стихнет ли дождь во время очередной паузы или пойдёт сильнее.

По ощущениям, трасса стала более влажной, но оценить скорость лидеров мы так и не сумели: на сей раз с трассы вылетел Ландо Норрис и уткнулся в отбойник. До конца квалификации оставалось 38 секунд, так что возобновлять её смысла уже не было — поул у Ферстаппена! Шарль попробует отыграться уже в спринте, ну а Норрис аварией заодно гарантировал самому себе старт с третьей позиции.

Кевин Магнуссен после вылета в Q3 блестяще квалифицировался четвёртым, Алонсо – несмотря на вылет на первом быстром круге – пятым. Шестое место у Даниэля Риккардо, а вот Серхио Перес из-за серии ошибок показал лишь седьмое время – печальный результат после успехов на старте сезона. Валттери Боттас, Себастьян Феттель и Карлос Сайнс замкнули десятку.

В субботу нас ждёт странная и почти бесполезная вторая тренировка, ну а в 17:30 мск – спринт. Напомним, с 2022 года короткая гонка станет важнее, поскольку победитель получит за неё уже не три очка, а целых восемь.