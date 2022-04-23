«Ред Булл» не по зубам «Феррари»? Ферстаппен переиграл Леклера в спринте Формулы-1

Леклер почти победил Ферстаппена в короткой гонке и отобрал у него первую позицию на стартовой решётке, но лишь в самом конце лидер «Ред Булл» выдал максимум — и отыграл-таки один балл в зачёте чемпионата!

Старт: бросок Леклера

Со стартовой решётки намного лучше победителя квалификации сорвался Шарль Леклер — лидер чемпионата ещё до поворота опередил «Ред Булл» Макса Ферстаппена на корпус и благополучно захватил первую позицию. На третьем месте удержался Ландо Норрис, а вот Кевину Магнуссену пришлось попотеть, чтобы удержать позади Серхио Переса. Чеко на стартовой решётке опередил замешкавшегося Фернандо Алонсо, а в первом повороте оставил позади Даниэля Риккардо — австралиец тоже атаковал «Хаас», но в итоге промахнулся мимо траектории и откатился на шестое место.



Тем временем в глубине пелотона не поместились в один ряд Гуаньюй Чжоу и Пьер Гасли — француз прорывался после неудачной квалификации и в 10-м повороте зацепил «Альфа Ромео». Гасли смог продолжить гонку, но после пит-стопа и замены повреждённого комплекта резины, в то время как для Чжоу всё закончилось в отбойнике — чтобы эвакуировать «Альфа Ромео», дирекция гонки нейтрализовала заезд автомобилем безопасности.

Шанс для Переса и Сайнса

Рестарт прошёл на пятом круге — топ-6 благополучно растянулась по трассе, а вот Фернандо Алонсо едва не вылетел в одном из поворотов — Карлос Сайнс протиснуться не успел, но принялся прессинговать пилота «Альпин» в поиске возможности для атаки — и на седьмом круге её нашёл. Перед первым поворотом «Феррари» прорвалась на седьмое место.



Отыгрывался после не самой лучше квалификации Серхио Перес — к девятому кругу мексиканец прошёл Магнуссена, а на 11-м прошёл Ландо Норриса и вышел на третье место. Тем временем Кевин стал явно терять темп и на 11-м круге пропустил неизбежную атаку от Риккардо, а на 12-м пропустил Сайнса.



Впереди же ситуацию уверенно контролировал Леклер — монегаск держал Ферстаппена на расстоянии полутора секунд и на каждый его быстрый круг отвечал своим — ещё быстрее.

Контратака Макса

Но за пять кругов до финиша ситуация изменилась: Ферстаппен за пару кругов отыграл у Леклера несколько десятых и теперь маячил в его зеркалах заднего вида. Несколько раз «Ред Булл» был близок к «Феррари», но лишь на предпоследнем круге Макс с открытой DRS прошёл Леклера на стартовой прямой и вернул себе первую позицию. Шарлю ответить было уже нечем — он в итоге финишировал вторым.

Третье место занял Серхио Перес, на четвёртое место прорвался Карлос Сайнс — испанец в итоге оставил позади оба «Макларена», а топ-8 замкнули Валттери Боттас и Кевин Магнуссен. Лучший из пилотов «Мерседеса» — Джордж Расселл — занял только 11-ю позицию, а Льюис Хэмилтон финишировал 14-м. Действующих обладателей Кубка конструкторов ждёт очень непростой сезон.



Гран-при Эмилии-Романьи — основная гонка четвёртого этапа — стартует в воскресенье, 24 апреля, в 16:00 по Москве.