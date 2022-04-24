«Феррари» наконец построила быструю машину, но пилоты всё портят. 2 этапа — 4 аварии

После уверенной победы в Мельбурне в паддоке многие назвали Шарля Леклера главным претендентом на чемпионство в этом году, однако вылет монегаска за 10 кругов напомнил, как быстро фаворит может превратиться в аутсайдера. Леклеру это пока не грозит: запаса первых двух побед хватает, а вот «Феррари» уже растеряла всё преимущество в Кубке конструкторов. Неудивительно — при таком-то количестве инцидентов!

Первая в сезоне ошибка Леклера

По части разбитых машин Карлосу Сайнсу последние два уик-энда «везёт» особенно — всё началось с обидного вылета на первых кругах в Мельбурне, когда испанец отчаянно пытался отыграться после неудачи в квалификации (ответственность за неё во многом на команде). Затем Сайнс убрался в пятничной квалификации в Имоле — гонщик говорит, что не рисковал и не может объяснить случившееся, но в финале сессии поучаствовать он так и не смог и был обречён на старт с 10-го места.

Вылет Сайнса в квалификации Фото: Mark Thompson/Getty Images

В спринте Сайнс прорвался на четвёртую позицию, однако от Даниэля Риккардо гонщика «Феррари» это не уберегло. Стартуй он третьим или вторым — и шансов закончить первый круг было бы больше. Впрочем, конкретно в этом инциденте вины Карлоса не было.

А вот вылет Шарля Леклера был вызван ничем не спровоцированной ошибкой гонщика. В Бахрейне и Саудовской Аравии монегаск боролся с Ферстаппеном исключительно хладнокровно, в Австралии какого-либо сопротивления голландец вовсе не оказывал, но на сырой и прохладной трассе, стремясь отыграться, Леклер всего на мгновение потерял бдительность и едва не закончил гонку в стене: будь удар хоть немного сильнее, и продолжить заезд «Феррари» не смогла бы.

Леклер проезжает место столкновения Сайнса и Риккардо Фото: Mark Thompson/Getty Images

По позициям Леклера этот разворот ударил не так сильно: Шарль по-прежнему имеет достаточный запас, чтобы в следующий уик-энд не беспокоиться за позицию в чемпионате. А вот «Феррари» была бы уже второй в Кубке конструкторов, если бы «Ред Булл» Макса в Мельбурне продержался бы до финиша. «Скудерия» всё ещё лидирует, но разрыв сократился до 11 очков.

«Феррари» ещё фаворит или уже нет?

Впрочем, даже потеря отрыва в Кубке конструкторов должна волновать Маттиа Бинотто не так сильно, как скорость его машин. До этого «Феррари» каждый раз либо боролась с «Ред Булл» примерно на равных, либо — как в Австралии — уверенно австрийцев опережала. Но в Имоле — на домашней трассе, названной в честь основателя «Скудерии», — красные машины в борьбе за победу были беспомощны.

Уже на старте Леклер, несмотря на хорошую реакцию на светофор, потерял две позиции, поскольку «Феррари» намного более туго набирала скорость, чем машины «Ред Булл». На дистанции навязать борьбу Шарлю тоже не удалось: даже Переса лидер чемпионата смог догнать лишь за счёт ошибки мексиканца — после неё Чеко уверенно уехал от преследователя.

Леклер преследует Переса Фото: Mark Thompson/Getty Images

Возможно, конкретно эта трасса не подошла «Феррари» или с промозглыми погодными условиями «Ред Булл» справляется лучше, однако прежде считалось, что главное преимущество Маранелло — в большей прижимной силе. В теории эта трасса ещё более требовательна к эффективной аэродинамике, чем предыдущие, да и на сыром асфальте дополнительный прижим только помогает. На деле же Леклеру нечего было противопоставить ни Ферстаппену, ни Пересу.

Одной гонки мало, чтобы забрать у «Феррари» статус фаворита, однако следующая гонка пройдёт на новой трассе в Майами — в паддоке не знают, чего от неё ждать, но за счёт длинной прямой она наверняка будет требовательна к максимальной скорости, а в этом смысле «Ред Булл» опережает «Скудерию».