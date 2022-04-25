Леклер исполнил Феттеля, а сам Себ неожиданно блеснул! Оценки за Гран-при в Имоле

Четвёртый этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Почти безупречный уикенд в исполнении голландца: уверенная победа в квалификации, первое место в спринте и доминирование в гонке. Разве что на старте в субботу Макс сработал не слишком чётко и пропустил Леклера, но под финиш контратаковал монегаска. Действующий чемпион возвращается в борьбу за титул!

Ландо Норрис — 9,5

Вылет в концовке квалификации лишь помог гонщику «Макларен» забетонировать третье место, и, хотя после спринта казалось, что подиум от Ландо бесконечно далёк, британец отлично стартовал, до последнего боролся с Леклером и прорвался-таки в первую тройку после ошибки Шарля. «Макларен» прогрессирует и, похоже, обретает своего лидера.

Джордж Расселл — 9

Вслед за Норрисом финишировал другой молодой британец — Расселл. Джордж впервые в сезоне не смог пройти в финал квалификации и всё равно оказался быстрее Хэмилтона (во второй раз в трёх последних этапах), а на старте гонки прорвался с 11-го места на шестое. Догнать «Макларен» гонщику «Мерседеса» оказалось не под силу, но проблемы Леклера позволили подняться на одну строчку выше.

Валттери Боттас — 9

Техника подвела финна в квалификации, но в итоге Валттери пробился на пятое место — это лучший результат «Альфа Ромео» в Формуле-1 после Бразилии-2019. В спринте Боттас прошёл Алонсо, в воскресенье опередил Магнуссена, ну а на финише Гран-при обезопасил себя от возможной контратаки Леклера.

Себастьян Феттель — 8,5

Себ тоже провёл отличный уикенд — и, кажется, превзошёл возможности своей машины. Немец впервые в сезоне протащил «Астон Мартин» в Q3, а в воскресенье на первом круге отыграл четыре позиции, закрепившись в топ-10, и принёс команде первые в этом году очки. Прорывной уикенд!

Юки Цунода — 8

В Имоле Цунода неожиданно оказался во всём сильнее Пьера Гасли. Юки опередил более опытного напарника в квалификации, в субботнем спринте отыграл четыре позиции, а в воскресной гонке обогнал Феттеля и Магнуссена. Итог — седьмое место в гонке и 12-е в чемпионате — на одну строчку выше напарника.

Для Цуноды этап в Имоле стал лучшим в сезоне-2022 Фото: Peter Fox/Getty Images

Кевин Магнуссен — 7,5

Несмотря на ошибку в квалификации, Магнуссен не потерял хладнокровия и занял в итоге четвёртое место, но удержать его «Хаасу» было не суждено. Потерянные в субботнем спринте четыре позиции Кевин компенсировал блестящим стартом в воскресенье (пятое место на первом круге!), однако темпа всё равно не хватало, и к финишу «Хаас» откатился на восьмую позицию — ту же, на которой закончил спринт.

Фернандо Алонсо — 7,5

Многообещающее пятое место в квалификации завершилось ничем — в спринте Фернандо не смог удержаться в топ-8, а в гонке уже на первом круге получил удар от Мика Шумахера. Боковой понтон нагрузки не выдержал и лопнул, а Алонсо в третий раз подряд остался без единого очка.

Три гонки подряд Алонсо не удаётся набрать очков Фото: Clive Mason/Getty Images

Александер Албон — 7,5

В квалификации у тайского пилота буквально взорвалось колесо — инженер с гонщиком забыли выставить правильный баланс тормозов, и в итоге диск попросту загорелся от нагрузок. Тем удивительнее прорыв Албона на 12-е место в воскресенье — позади остались в том числе Гасли и Хэмилтон.

Серхио Перес — 7

Уикенд в исполнении Чеко идеальным не получился: проблемы с трафиком в квалификации, срезка поворота в воскресной гонке, но в целом он добился максимально возможного результата и надёжно прикрыл Ферстаппена от потенциального прессинга «Феррари».

Эстебан Окон — 7

Сложный уикенд для француза начался с проблем с трансмиссией в квалификации и вылетом уже в первом сегменте, а завершился небезопасным выездом с пит-стопа и 5-секундным штрафом за ошибку механиков. В итоговой классификации Окон занял 14-е место — и это его худший результат в сезоне-2022.

Лэнс Стролл — 6,5

Стролл, который обычно хорошо смотрится на влажной трассе, в этот раз не смог собрать круг в квалификации и в воскресенье стартовал только 15-м. За счёт сильного старта Лэнс на первых кругах выбрался на десятую позицию, но подняться выше уже не смог.

Этап Чжоу в Имоле испортило столкновение с Гасли Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 6

В сложных погодных условиях в квалификации китайский дебютант вновь многом проиграл Боттасу, а в спринте Чжоу выбыл уже на первом круге — после удара от Пьера Гасли. При старте с пит-лейна шансов на очки у Гуаньюя не было, и в итоге он опередил лишь Латифи, дважды вылетавшего Шумахера и Риккардо, который уже на старте провалился в конец пелотона.

Шарль Леклер — 5

В Имоле «Феррари» оказалась неспособна бороться с «Ред Булл» и даже удержать позади Переса после неудачного старта Леклеру не удалось. Тем не менее 15 очков за третье место он должен был брать, а вместо этого улетел в отбойник и привёз команде лишь восемь баллов.

Карлос Сайнс — 5

Для второго пилота «Феррари» (а в том, что он именно второй, сомнений больше нет) уикенд завершился ещё хуже — второй подряд Гран-при без очков. Вины Сайнса в столкновении с Риккардо нет, но если бы не авария испанца во втором сегменте квалификации, то воскресную гонку на фоне проблем Переса Карлос начинал бы с третьего места — и от разящего «Макларена» наверняка уехал бы.

Льюис Хэмилтон — 5

7-кратный чемпион ни в каких инцидентах по ходу уикенда не участвовал, однако его результат не лучше, чем у Сайнса: 13-е место и первая в сезоне-2022 гонка без очков. В квалификации Льюис проиграл напарнику почти 0,4 секунды и, в отличие от него, на старте смог отыграть лишь пару позиций. В конце концов, Хэмилтон застрял позади Гасли и ничего не смог сделать с «Альфа Таури».

Второй раз за последние три гонки Хэмилтон оказывается медленнее напарника Фото: Clive Mason/Getty Images

Пьер Гасли — 4,5

Этап в Имоле стал для француза самым неудачным в этом году. Сначала Пьер столкнулся с Чжоу в спринте, и, хотя штрафов за агрессивную атаку он избежал, в воскресенье стартовал лишь 17-м и так и не смог пробиться выше 13-й позиции — «Уильямс» Албона оказался непроходимым препятствием.

Даниэль Риккардо — 4

В квалификации австралиец проиграл напарнику 0,6 секунды, а в гонке уже на первом круге откатился в конец пелотона после столкновения с Сайнсом. Третий Гран-при из четырёх прошедших Риккардо заканчивает вне топ-10, Даниэль всё дальше отстаёт от Норриса в таблице общего зачёта и четырежды проигрывал ему в четырёх квалификациях сезона.

Николас Латифи — 3,5

Впервые в сезоне Латифи оказался выше Албона в квалификации, но уже в спринте Николас пропустил напарника вперёд, а в гонке канадец опередил лишь Шумахера с Риккардо. После финиша Латифи признался, что на сырой трассе не чувствовал за рулём уверенности.

Мик Шумахер — 3

Злоключения немца продолжаются. В квалификации Мик ошибся в седьмом повороте — и только в этом эпизоде проиграл напарнику секунду и шанс пройти в Q3. В спринте немец смотрелся пободрее, зато в гонке излишняя уверенность его подвела: два вылета и финиш на предпоследнем месте.