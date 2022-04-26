А нужен ли Хэмилтон «Мерседесу»? Такими темпами расставание топ-дуэта уже не за горами

В преддверии сезона-2022 казалось, что главная задача Джорджа Расселла на стартовый отрезок чемпионата – не быть съеденным семикратным чемпионом во внутрикомандной дуэли. Но если сегодня мы посмотрим в личный зачёт, то обнаружим, что новичок «Мерседеса» опережает титулованного Хэмилтона на 21 очко, а самому Льюису наступает на пятки его прошлогодний напарник Вальтери Боттас, который ныне выступает за «Альфа Ромео». Судя по всему, Расселл сделал серьёзную заявку, чтобы стать лидером «Мерседеса» уже в этом году.

Расселл стабильно набирает очки, а Хэмилтон проваливается через гонку

Будет ли талантливый новичок Расселл помогать Хэмилтону в его борьбе за титул или же сам бросит вызов именитому напарнику – именно так была сформулирована одна из главных интриг нынешнего сезона. Впрочем, вопрос отпал сам собой: «Мерседес» в этом году банально не способен бороться за победы (по крайней мере, пока). При этом стоит признать, что в новой реальности именно Джордж выглядит потенциальным лидером команды.

У «Мерседеса» жуткие проблемы с прогревом резины, революционная конструкция боковых понтонов не принесла ровным счётом ничего, а от эффекта галопирования «Серебряные стрелы» страдают чуть ли не больше всех. Как показали первые четыре этапа сезона, в подобных условиях Льюис не способен выжимать из машины тот максимум, коим она обладает. И результаты Расселла как нельзя лучше подтверждают данный тезис.

Новичок «Мерседеса» на удивление стабилен. Да, в его пассиве имеется неудачная квалификация в Бахрейне, но субботние огрехи Джордж сполна компенсировал в гонке, финишировав сразу же позади Хэмилтона (4-е место) – вполне неплохой дебют за новую команду. На следующем этапе в Саудовской Аравии Расселл финишировал пятым, в то время как Льюис провалился по всем фронтам: Хэмилтон не смог пройти даже во второй сегмент квалификации, а единственный зачётный балл набрал только благодаря сходам с дистанции впереди идущих соперников. Наверное, это был первый тревожный звоночек для Тото Вольфа.

Далее последовала Австралия, где Льюис был в целом быстрее напарника, однако на подиум по итогам гонки поднялся именно Джордж – повезло с пит-стопом в режиме виртуального сейфти-кара. А вот в Имоле семикратный чемпион вновь провёл ужасающий уик-энд. И если не выход в третий сегмент квалификации ещё можно списать на невезение (пилоты «Мерседеса» потеряли возможность улучшить свои времена после аварии Сайнса), то произошедшее в гонке точно останется на совести Льюиса.

Стартовав с 11-го места, Джордж Расселл по ходу первого круга отыграл целых пять позиций (да, повезло со столкновением Сайнса и Риккардо). Что касается Хэмилтона, то 44-й номер «Мерседеса» проиграл на старте Лэнсу Строллу и поднялся на одну строчку повыше только благодаря инциденту между Сайнсом и Риккардо. То есть, по сути, Льюис вообще ничего не отыграл на старте, да ещё и пропустил вперёд пилота «Астон Мартин»!

Затем Хэмилтон застрял в группе середняков, очутившись на границе очковой зоны. А после небольшой заминки на пит-стопе он и вовсе оказался на 14-й позиции. Всю оставшуюся часть дистанции семикратный чемпион провёл за Пьером Гасли, предпринимая неудачные попытки обойти француза. Вишенкой на торте всего этого ужаса стали кадры, где Макс Ферстаппен проходит Хэмилтона на круг.

Для Льюиса итогом кошмарного уик-энда стала постыдная баранка в графе «набранные очки», в то время как Расселл вполне уверенно финишировал четвёртым, пусть и не без «помощи» Леклера. Факт остаётся фактом: Джордж регулярно приносит «Мерседесу» хорошие очки, чего не скажешь о Льюисе.

Для нынешнего «Мерседеса» Расселл подходит больше, чем Хэмилтон

И всё-таки — неужели нынешние перспективы Льюиса настолько печальны, что Расселл находится в шаге от статуса первого пилота «Мерседеса»? Наверное, да. Очевидно, что новичок «Серебряных стрел» куда лучше адаптировался к жутко неудобной машине, нежели его более опытный напарник. Расселл пока что производит впечатление лучшего из остальных – негласный лидер среди тех, кто не способен бороться за победы.

К тому же Расселл в сложившейся ситуации имеет неоспоримое психологическое преимущество. Всё-таки одно дело бороться за очки, будучи семикратным чемпионом, и совсем другое – делать то же самое после трёх сезонов, проведённых в составе команды-аутсайдера. С точки зрения ментальности Льюис вообще не привык сражаться за столь низкие позиции. Поэтому то, что для многих пилотов является вполне обычной работой, для Хэмилтона – настоящий кошмар.

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На данный момент Расселл выглядит сильнее Льюиса: Джордж стабильнее, местами быстрее и явно более психологически устойчив. Если так пойдёт и дальше, вполне вероятно, что уже по ходу этого сезона лидером команды станет именно Расселл. Подобную точку зрения высказал и эксперт по всем насущным вопросам Ральф Шумахер: «Он (Хэмилтон) должен задаться вопросом, почему Рассел намного быстрее него. Он должен признать, что Расселл сейчас лучше как пилот. Если в течение следующих нескольких недель они продолжат в том же духе, в команде возможны изменения в иерархии».

Чемпион 1997 года Жак Вильнёв высказался ещё более категорично: «На месте Тото Вольфа вы бы выбрали свою мегазвезду, лицо с плаката, чемпиона-рекордсмена с международным имиджем, который стоит вам огромную сумму денег? Или бы вы занялись разработкой машины для перспективных пилотов?»

Вильнёв как обычно зрит в корень проблемы. Сейчас руководству «Мерседеса» впору задуматься о целесообразности сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном. Да, звучит немного резковато, особенно по отношению к семикратному чемпиону и по совместительству мощнейшей медийной персоне. Однако если рассуждать с точки зрения бизнеса, нахождение такого Хэмилтона в таком «Мерседесе» действительно выглядит странным. Посудите сами: «Серебряные стрелы» держат на гигантском контракте (по разной информации, от $40 до $45 млн) пилота, который проигрывает более молодому и низкооплачиваемому напарнику.

Да и самому Хэмилтону не сказать, чтобы сильно нужен такой «Мерседес». Сегодня немецкая команда переживает, возможно, самый тяжёлый период в своей возрождённой формульной программе. Как скоро «Мерседесу» удастся выбраться из технического кризиса, пока что неясно. Нет никаких гарантий, что в следующем сезоне «Серебряные стрелы» вернуться к борьбе за победы. Нужна ли такая неопределённость человеку, который выиграл в Формуле-1 практически всё, что можно – большой вопрос.

Так что в теории уже не за горами логичное завершение эпохального союза Хэмилтона и «Мерседеса». Льюису необходим чемпионский болид, а Тото Вольфу нужен стабильный гонщик, готовый сражаться на не самой боеспособной технике. Перестроится ли семикратный чемпион под новую реальность или руководству «Серебряных стрел» придётся искать Расселлу нового напарника? Узнаем уже в конце сезона.