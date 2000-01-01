Раскрыты зарплаты гонщиков Формулы-1
Кто в Ф-1 зарабатывает неоправданно много?
Издание The Independent опубликовало свою версию зарплат пилотов Ф-1 в 2022 году. Данные неофициальные, и всё же можно оценить, чьи доходы выглядят завышенными.
Льюис Хэмилтон — € 47,5 млн
Спору нет: британец — великий гонщик. Но оправданы ли подобные траты, когда «Мерседес» рухнул вниз и не борется за победы?
Фернандо Алонсо — € 18 млн
Испанец всё ещё быстр, но его напарник Окон зарабатывает лишь € 5 млн, а в запасе есть «бесплатный» Оскар Пиастри. «Альпин» вправе потребовать скидки в новом соглашении.
Себастьян Феттель — € 13 млн
Ни скорость Себа, ни нынешний уровень «Астон Мартин» не оправдывают подобного соглашения. Феттель — отличный посол бренда, но не за такие деньги.
Даниэль Риккардо — € 13 млн
Когда «Макларен» выписывал Риккардо столь щедрое жалование, то явно не рассчитывал, что на фоне Норриса австралиец станет очевидным вторым номером.
Лэнс Стролл — € 8,5 млн
Безумная сумма, но одно оправдание для неё есть: деньги все равно перемещаются внутри семьи Стролл. А так ли важно, в чьём именно кармане они лежат?
Кто зарабатывает меньше всех?
На уверенном последнем месте — Юки Цунода из «Альфа Таури». Его зарплату оценили всего в € 434 тыс. Даже новичок Чжоу зарабатывает в два раза больше.
Раскрыты зарплаты гонщиков Ф-1. Вот пять слишком щедрых контрактов
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