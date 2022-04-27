Эстонский юниор «Ред Булл» провалился. А единственному русскому помешал Шумахер

В то время пока мы наблюдали за напряжённой дуэлью Леклера и Ферстаппена, провалом «Мерседеса» и возрождением «Хааса» в чемпионатах Формулы-2 и Формулы-3 успело пройти по два и три этапа – соответственно. Как дела у Смоляра, кто разочаровал больше всех и кого можно назвать главными фаворитами – дабы ответить на эти вопросы мы подвели первые итоги главных юниорских чемпионатов планеты.

Смоляр завоевал подиум в первой гонке сезона, но затем последовала череда неудач

Александр Смоляр – единственный россиянин, который в этом году принимает участие в ведущих мировых формульных чемпионатах, Ф-3 или Ф-2. Нынешний сезон Формулы-3 значится уже третьим в карьере двадцатилетнего россиянина. Откровенно говоря, Смоляра нельзя причислить к главным фаворитам чемпионата, однако блистать в отдельно взятых заездах нашему пилоту вполне по силам.

Первую гонку сезона в Бахрейне Смоляр начинал с пятого места. После не самого удачного старта Александр потерял одну позицию, но спустя пару кругов вырвался на 4-е место. А в конце гонки он выиграл дуэль у Зейна Малоуни в споре за 3-е место – отличное начало сезона.

К сожалению, в последующих заездах удача отвернулась от Александра. В основной гонке на трассе в Сахире россиянин поучаствовал сразу в двух столкновениях, в каждом из которых он невольно прокалывал сопернику колесо. Подобные происшествия не могли не сказаться на гоночном темпе Смоляра. Однако даже на слегка повреждённой машине Александру удалось финишировать в очковой зоне – 8-е место. Впрочем, зачётных баллов в тот день Смоляр так и не получил: за каждый инцидент с участием россиянина судьи выписали спорные 10-секундные штрафы, из-за чего он опустился на 23-е место в протоколе гонки.

Что касается следующего этапа, то квалификация в Имоле оказалась неудачной: после блокировки со стороны Давида Шумахера Александр занял лишь 15-е место. При этом наш пилот вновь выступил более удачно в спринте, нежели в основной гонке. В субботнем заезде Александру удалось набрать очки – на сей раз три за восьмое место. А вот в воскресной гонке Смоляру вновь крупно не повезло – серьёзный промах с выбором резины. Старт проходил на влажной, но уже подсыхающей трассе, а Смоляр был одним из немногих пилотов, кто решился начинать гонку на дождевой резине. Поначалу данная стратегия приносила свои плоды: Александр даже ворвался в лидирующую группу. Однако вскоре трасса начала стремительно подсыхать, и россиянин свернул в боксы за сликами. К сожалению, на этом борьба за высокие позиции для Александра и закончилась.

На данный момент Смоляр занимает двенадцатую строчку личного зачёта, а также является одним из девяти пилотов, кому довелось побывать на пьедестале почёта.

Леклер и Мартинс – главные фавориты сезона Ф-3. 16-летний юниор «Феррари» – главное открытие

Что касается основных претендентов на титул в Формуле-3, то здесь, пожалуй, стоит выделить «опытных» второгодников Виктора Мартинса и Артура Леклера, которые прямо сейчас возглавляют личный зачёт. В активе Виктора имеется победа и финиш на второй позиции, а его неудачные гонки были связанны с различными происшествиями.

В свою очередь Артур Леклер поражает своим гоночным темпом. Что в Бахрейне, что в Имоле он терпел неудачи в квалификациях, компенсируя пятничные провалы в гонках. В Сахире, стартуя с 14-й позиции, Леклер пришёл пятым в спринте, а в основной гонке и вовсе финишировал на 2-м месте, отыграв целых 12 позиций! На следующем этапе в Италии благодаря выносу со стороны Энцо Трулли монегаск квалифицировался ещё ниже (21-е место). А в воскресенье после старта из третьего десятка Артуру удалось финишировать на фантастическом 4-м месте. Если Леклеру удастся подтянуть квалификации, чемпионат получит безоговорочного фаворита.

В качестве теневых фаворитов можно выделить Романа Станека, который, несмотря на свой юный возраст (18 лет), проводит уже третий сезон в Ф-3. Главным достоинством чеха на данный момент видится квалификационный темп: что в Бахрейне, что в Италии он показывал второе время в пятничной сессии. А на этапе в Имоле Станеку удалось конвертировать удачную квалификацию в победу в основной гонке.

Оливер Берман Фото: Clive Mason/Getty Images

Главным открытием первых двух гонок стал 16-летний дебютант Оливер Берман, представляющий академию «Феррари». То, что британец, не обделён талантом, было понятно ещё до начала этого сезона. В прошлом году Берман выиграл сразу два чемпионата Формулы-4 – итальянский и немецкий. Поднявшись на ступень выше, британец продолжил впечатлять гоночную общественность: в своей дебютной гонке в Ф-3 он первым пересёк финишную черту! Правда, с учётом 5-секундного штрафа, в итоговом протоколе он переместился на 2-е место, что все равно является потрясающим результатом. На подиум Оливер претендовал и в воскресной гонке в Имоле, но, обороняя свою третью позицию, не смог удержать болид и выбыл из борьбы за высокие места, прихватив с собой ещё и Грегуара Соси.

В силу возраста британцу не хватает опыта и, как следствие, стабильности. Однако, учитывая потенциал Бермана и его быструю адаптацию к более мощной технике, не исключено, что уже по ходу этого сезона Берман станет регулярным претендентом на победы.

Юри Випс прощается с шансами на Ф-1. Другому юниору «Ред Булл» также катастрофически не везёт

Юри Випс – главное разочарование на старте чемпионата Формулы-2. С большой долей вероятности этот сезон – последний шанс эстонца доказать доктору Марко, что он достоин Формулы-1 – особенно учитывая, что на повышение претендуют также и Хаугер с Лоусоном. В таких условиях Юри просто обязан стать воплощением стабильности. И поначалу Випс был очень даже неплох: два подиума на первых двух этапах. Затем он и вовсе завоевал поул в Имоле, однако из-за собственных ошибок так и не смог конвертировать его во что-то большее, чем в два очка, полученные за быстрейшее время в квалификации. В субботней гонке с перевёрнутой решёткой эстонец после провального старта финишировал только 15-м, а в воскресенье допустил глупую ошибку, наехав на траву, после чего закончил гонку в гравии. Очень обидно, учитывая, что в тот день он реально мог побороться за победу. Если так пойдёт и дальше, эстонцу придётся попрощаться с мечтами о Формуле-1.

У Юри Випса сложное начало решающего сезона Фото: Clive Mason/Getty Images

Если Юри Випс по большей части портит себе гонки самостоятельно, то вот другой проспект «быков» Деннис Хаугер стал самым настоящим магнитом для неудач. Чёрная полоса началась для норвежца с самого первого этапа в Бахрейне: ошибка на решающей попытке не позволила Хаугеру квалифицироваться выше 15-го места. Субботний спринт Деннис закончил на 9-м месте, а на прогревочном круге в преддверии основной гонки и вовсе заглох, что означало для него старт с пит-лейна. Кстати, завершить тот заезд он так и не смог: сход с дистанции после потери колеса после пит-стопа.

На следующем этапе в Джидде Хаугер вполне мог выиграть субботний спринт. Однако из-за неверных указаний стюардов лидировавший норвежец проехал по пит-лейну в режиме машины безопасности. Поскольку въезд в боксы на тот момент был закрыт, Деннис не только потерял уйму позиций, но ещё и получил 10-секундный stop-and-go. Настоящая катастрофа.

На этапе в Имоле Хаугер наконец-таки завоевал свой дебютный подиум в Формуле-2, но на старте воскресной гонки выбыл из борьбы уже на первом круге: Джек Дуэн лёгким касанием отправил машину норвежца в стену. После трёх этапов действующий чемпион Формулы-3 занимает ужасающее 12-е место в личном зачёте.

Пуршер подтверждает статус фаворита. Другович – неожиданный претендент на титул

В преддверии этого сезона главными претендентами на титул виделись Тео Пуршер и многочисленные воспитанники «Ред Булл». И если у Випса с Хаугером дела идут не очень здорово, то Пуршер целиком и полностью подтверждает статус фаворита. На данный момент француз является единственным пилотом, имеющим в активе две победы, причём праздновал успех он исключительно в основных гонках.

После трёх этапов Тео возглавляет личный зачёт, на три очка опережая Фелипе Друговича – главное открытие этого чемпионата. После неудачного сезона в составе «Уни-Виртуози» бразилец перестал котироваться как претендент на высокие позиции, а зря. Вернувшись в «МП», Фелипе стал настоящим олицетворением стабильности: Другович – единственный пилот Ф-2, набиравший очки в каждой гонке этого сезона. Причём он не просто регулярно финиширует в очковой зоне: в его активе уже имеется победа и финиш на третьем месте.

Фелипе Другович лидирует на старте гонки Ф-2 в Джидде Фото: Lars Baron/Getty Images

Среди других претендентов на титул стоит отметить пилота системы «Ред Булл» Лиама Лоусона. В первых трёх гонках сезона ему довелось побывать на каждой ступени пьедестала почёта. Затем, правда, результаты Лоусона серьёзно просели (два схода и финиш на 8-м месте), но вычёркивать его из фаворитов сезона уж точно нельзя.

Также потрепать нервы вышеперечисленным пилотам способен гонщик команды «Према» Джехан Дарувала. Да, по чистой скорости он уступает и Пуршеру, и Лоусону, и ещё нескольким одарённым пилотам. Но в пользу индийца говорит его стабильность, близкая к той, что показывает Другович – пять финишей в очках при трёх подиумах. Поэтому списывать со счетов 23-летнего «ветерана» мы пока что не будем. Тем более он выступает за чемпионскую команду.

Сильнейшие юниоры планеты подарили нам неплохую завязку на дальнейшую борьбу. Что в Формуле-2, что в Формуле-3 нас ожидает интереснейшее сражение за титул. А как вы считаете, кто отпразднует чемпионство по окончании сезонов Ф-2 и Ф-3? Пишите в комментариях!