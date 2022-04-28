Жигацарь готова к новому сезону! На «Чемпионате» открылся блог знаменитого дрифтера

Любители дрифта, привет! На связи Фёдор Воробьев.



В преддверии старта сезона-2022 Российской Дрифт Серии (RDS GP) я решил завести свой блог. Зачем? Буду делиться своими мыслями, инсайдами из гаража и техническими особенностями автомобиля #жигацарь как перед этапами, так и после. Надеюсь, благодаря моим заметкам вам будет интереснее следить не только за всеми событиями, которые встретятся на моем пути, но и за дрифтом в целом. Сезон обещает быть классным — уверен в этом!

Итак, за неделю до старта первого этапа, который пройдет на подмосковной трассе Moscow Raceway, я со своей командой отправился на тесты и настройку автомобиля. Ставки высоки: нужно отрегулировать все параметры машины, поскольку с прошлого года она претерпела ряд изменений. Каких? Читайте до конца!



Родной город – Москва.

Род занятий – дрифт на ковре.

Автомобиль – ВАЗ 2105 12.5.1. (#Жигацарь).

Двигатель – 2JZ-GTE.

Мощность – 800 л.с.



#Жигацарь — легендарный автомобиль, построенный на базе отечественного ВАЗ-2105, который уже порядка 15 лет находится в авангарде российских соревнований по дрифту. Несмотря на краши и все видоизменения, он снова поедет в сезоне-2022 Имя – Воробьев Фёдор. https://vk.com/vorobyevdriftteam.Родной город – Москва.Род занятий – дрифт на ковре.Автомобиль – ВАЗ 2105 12.5.1. (#Жигацарь).Двигатель – 2JZ-GTE.Мощность – 800 л.с.#Жигацарь — легендарный автомобиль, построенный на базе отечественного ВАЗ-2105, который уже порядка 15 лет находится в авангарде российских соревнований по дрифту. Несмотря на краши и все видоизменения, он снова поедет в сезоне-2022 RDS GP.

Проанализировав выступления в прошлом сезоне, мы пришли к пониманию, что на заднюю ось автомобиля требуется довес. Начали заезды с дополнительных 40 кг, но в итоге остановились на 17 кг. Прямо как мужчина в тренажерном зале, если на него смотрит девушка, а потом отводит взгляд.

Далее выявили куда более значительные проблемы. Оказавшись в первый раз на трассе, я с удивлением заметил, что машина в плане управления ведёт себя совсем не так, как в прошлом году. Закрались сомнения, что дело во мне. Вдруг я что-то забыл за зиму? Но нет же: тут всё, как с велосипедом! Снова начал анализировать. Возможно, проблема в шинах? В прошлом году на переднюю ось #жигацарь мы ставили шины Westlake, а в новом сезоне решили перейти на более держаковую резину, т.е. ту, которая имеет лучшее сцепление с асфальтом. Хорошо, что у нас оказались предыдущие шины и мы смогли проверить. Эксперимент не принес нужного результата — дело не в резине. Но в чём же?

Начали работу с подвеской, поскольку зимой у #жигацарь меняли переднюю рейку. В итоге выяснили, что неправильно настроен развал-схождение. Да, оказалось так, что какой-то параметр мы упустили. Главное, что проблему выявили и исправили! А в конце тренировки поработали с жёсткостью передней и задней подвесок — в итоге получили необходимый баланс!

Также хочу вам рассказать, что в новом сезоне я буду ездить с рулём диаметром 350 мм (ранее был 320 мм). В ходе тестов отметил для себя, что управлять автомобилем стало гораздо проще. С прошлым рулём управление казалось слишком острым, резким. А вот больший диаметр отчасти компенсирует этот недостаток.

Фёдор Воробьёв

Результатом тестов я остался крайне доволен! За 1 час я стёр все 12 покрышек, которые брал с собой на автодром, и получил большой заряд уверенности перед первым этапом. Настройки автомобиля теперь в норме, а все системы работают чётко! Финальные корректировки буду вносить уже в день квалификации. Почему? Каждая гонка индивидуальна, поэтому стоит делать поправку на температуру асфальта и окружающей среды, а также учесть все особенности трассы.

Надеюсь, теперь не возникнет технических проблем и вы увидите в моем исполнении дымный и красивый дрифт! Основная цель на первый этап: как можно дальше продвинуться по турнирной сетке. А для этого у меня есть всё: отличная команда и надёжные партнеры. Что касается всего сезона, то стремлюсь проехать все семь этапов и работать на каждом, чтобы добиться наивысшего результата!

Жду вашей поддержки на трибунах! Увидимся на Moscow Raceway.