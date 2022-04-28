В Ф-1 анонсировали рокировку пилотов: кто получит машину получше, а кто — вылетит?

Испанский журналист Альберт Фабрега заявил, что уже по ходу текущего сезона две команды обменяются пилотами: «Имя того, кто уходит, меня не удивляет, но вот того, кто приходит — да», — сказал он. Фабрега — один из самых опытных журналистов в паддоке, именно он ещё в мае 2020-го рассказал о грядущем отказе от MGU-H, одним из первых сообщил о переходе Серхио Переса в «Ред Булл», а в феврале назвал имя одного из будущих гоночных директоров чемпионата.



Попробуем разобраться, что имел в виду испанец и в каких командах может произойти эта рокировка.

Пиастри наконец получит шанс?

Замена по ходу сезона — не слишком частое в последние годы явление в Формуле-1, а если не считать рокировок между «Ред Булл» и «Альфа Таури», то все они и вовсе были вызваны болезнью или травмой кого-то из основных пилотов. Здесь же, судя по словам Фабреги, речь идёт о замене продуманной и подготовленной. Соответственно, из этого мы делаем вывод, что в грядущей рокировке будет участвовать кто-то из пилотов, кто успел разочаровать в первых гонках сезона-2022.

Речь может идти, например, о Николасе Латифи, который даже с уходом Джорджа Расселла не смог стать лидером команды и теперь уступает в темпе пропустившему год Алексу Албону. Результаты и скорость канадца действительно оставляют желать лучшего, да и сам гонщик, кажется, теряет уверенность в своих силах.

Фото: Получив в сезоне-2022 нового напарника, Латифи так и не стал лидером команды

Спонсоры Николаса оказывают немалую поддержку «Уильямсу», однако в паддоке есть ещё один гонщик, который может принести деньги: Оскар Пиастри. Такая рокировка — чемпион Ф-2 становится призовым пилотом «Уильямса», а Латифи уходит в резервисты «Альпин» — выглядит логичной, но приходе Пиастри в Гроув говорят с начала сезона (речь, правда, о сезоне-2023), а потому не совсем ясно, чем контракт Оскара удивил бы Фабрегу.

Однако другого варианта на замену Латифи прямо по ходу сезона не вырисовывается — «Уильямс» снова откатился к аутсайдерам и не борется за очки, а потому сложно представить призового пилота другой команды, который согласится заменять Латифи. Ну а из числа резервистов именно Пиастри на данный момент наиболее перспективен.

У Шумахера в «Хаасе» тоже не получается

Ещё один пилот, разочаровывающий в этом году, это Мик Шумахер. Немец продолжает допускать ошибки и на фоне результатов Кевина Магнуссена явно не может извлечь из техники «Хааса» максимум. Опередить датчанина в квалификации Мик смог только в Австралии, притом в трёх других случаях Магнуссен пробивался в Q3, в то время как Мик выше двенадцатой позиции в этом году не поднимался. Но кто в теории готов заменить Шумахера?

Можно вспомнить Пиастри, но в таком случае предполагается, что Мик уйдёт на его место в «Альпин» — то есть будет вынужден отказаться от связей с «Феррари» и места на стартовой решётке. Рокировка с «Альфа Ромео» и поменяться местами с Чжоу? Шумахеру это позволило бы начать с чистого листа и сделать вид, что неудачи начала сезона были случайностью, но зачем это китайскому гонщику?

На фоне Магнуссена Шумахер в сезоне-2022 разочаровывает Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гуаньюй уступает Боттасу в «Альфе», поскольку не чувствует за рулём той же уверенности, что его опытный напарник — и в этом смысле в случае перехода в «Хаас» ситуация была бы ещё хуже. К тому же китайские спонсоры уже заплатили за выступления — у них повода пересматривать соглашения и договариваться с «Хаасом» нет.

Другой — и последний — вариант ухода Шумахера из «Хааса» — переход в «Астон Мартин» на место Себастьяна Феттеля. Для Мика это такой же шанс начать новый проект с нуля, в то время как Себ получит в своё распоряжение более конкурентоспособную машину. В каком-то смысле такая рокировка выгодна и владельцу «Астон Мартин» — Лэнс Стролл получит напарника попроще и выйдет в команде на первый план. Выгодно ли это самой команде — вопрос другой.

Риккардо и место в «Макларене»

В начале сезона темп «Макларена» был удручающим, но инженерам постепенно удалось разобраться с особенностями машины. Итог этой работы — подиум Норриса в Имоле и четвёртое место в Кубке конструкторов, где «Макларен» опережает ближайшего соперника на 20 с лишним очков — неплохой задел в контексте борьбы середняков.

Однако результаты эти достигнуты в основном усилиями Ландо Норриса — он один набрал больше очков, чем вся «Альфа Ромео» или «Альпин». Даниэль Риккардо набрал втрое меньше — одиннадцать баллов против 35. Нельзя сказать, что австралиец намного медленнее напарника и в те уик-энды, когда Риккардо уверен в машине: тогда он идёт в том же темпе, что и Норрис (если не выше). Тем не менее вот уже больше года Дэн не может стать настоящим лидером команды. В начале сезона-2021 он отмечал: нужно время, чтобы адаптироваться к машине — и до сих пор этого гонщику не удалось.

Второй год подряд Риккардо выжимает из машины меньше, чем напарник Фото: Clive Mason/Getty Images

Риккардо не впервой резко менять команды: в 2018-м он покинул «Ред Булл», чувствуя, что в Милтон-Кинсе делают ставку на Ферстаппена, а в 2020 году сбежал из «Рено» в «Макларен» как только такая возможность представилась. Не исключено, что сейчас Дэн вновь хочет сменить команду — и, например, вернуться в Энстоун и заменить в команде Фернандо Алонсо. Сам испанец, похоже, не слишком доволен темпом машины (и её надёжностью), а «Макларен» в его нынешнем виде — шанс на подиумы и борьбу за победы. Но даже если Алонсо решил уйти прямо сейчас, зачем «Альпин» Риккардо, когда есть другой австралиец — Оскар Пиастри?

На фоне слов Фабреги касательно Риккардо появились куда более интересные слухи: замена австралийца на Колтона Херту с переходом австралийца в IndyCar — в команду «Андретти». Из заявления журналиста следует, что обмен пилотами произойдёт между двумя командами одного чемпионата, но прямого указания на это нет. В пользу этих слухов говорит, например, соглашение Херты о тестах старого шасси «Макларен», а также тот факт, что после аварии в Лонг-Бич Колтон проигрывает в общем зачёте IndyCar почти 60 очков — не то чтобы шансы на чемпионство потеряны, но без мощного успеха в Индианаполисе включиться в борьбу за титул ему будет крайне трудно.

Халк может вернуться?

Пожалуй, одним из самых неожиданных вариантов, который обсуждается экспертами, это возвращение Нико Хюлькенберга на стартовую решётку. Немец в последние годы выходил на старт лишь в качестве экстренной замены — и каждый раз, несмотря на отсутствие полноценной подготовки, смотрелся весьма достойно.

Этого всё-таки недостаточно, чтобы получить приглашение от топ-команды или даже кого-то из середняков, но для «Уильямса» появление опытного гонщика, который на протяжении своей карьеры работал с самыми разными коллективами, может стать подспорьем.

В сезоне-2022 Хюлькенберг провёл две гонки и оба раза держался достойно Фото: Mark Thompson/Getty Images

Звучит неожиданно, но именно такая рокировка полностью отвечает тому, что сказал Фабрега: уход Латифи, который за три года так и не смог проявить себя в «Уильямсе», мало кого удивит, в то время как возвращение Нико Хюлькенберга в качестве постоянного пилота — сюрприз даже для самого немца (в прошлом году он заявил, что в Ф-1 вернуться даже не надеется).

Однако, в отличие от описанного выше варианта с заменой Латифи на Пиастри, у Хюлькенберга нет спонсоров, способных восполнить финансирование, которое обеспечивал канадец. Если для «Уильямса» этот вопрос не принципиален, то никаких препятствий для подписания контракта нет.

Где замен ждать не стоит

Напоследок попытаемся разобраться, каких команд слова Фабреги не касаются точно. В первую очередь это «Феррари» — вряд ли в Маранелло решили расстаться с Сайнсом через неделю после подписания нового контракта. Едва ли будут какие-то перемены в «Мерседесе» — Расселл удачно вписался в команду, а у Хэмилтона контракт до конца 2023 года.

В «Ред Булл» и «Альфа Таури» замены возможны лишь в рамках молодёжной программы — даже если Фаэнце придётся расстаться с Гасли или Цунодой на освободившееся место придёт кто-то из юниоров — Лиам Лоусон или Юри Випс. Однако в оставшихся шести командах замены вполне реальны. С другой стороны, не исключено, что о рокировке команды так и не договорятся или что Фабрега попросту ошибается. В любом случае, нам остаётся ждать лишь официальных новостей.