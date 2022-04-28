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Замена пилотов Формуле-1: Латифи могут поменять на Пиастри, а Феттель может прийти в «Хаас» вместо Шумахера

В Ф-1 анонсировали рокировку пилотов: кто получит машину получше, а кто — вылетит?
Дмитрий Захарченко
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Слова испанского журналиста взбудоражили паддок: все гадают насчёт грядущей трансферной бомбы.

Испанский журналист Альберт Фабрега заявил, что уже по ходу текущего сезона две команды обменяются пилотами: «Имя того, кто уходит, меня не удивляет, но вот того, кто приходит — да», — сказал он. Фабрега — один из самых опытных журналистов в паддоке, именно он ещё в мае 2020-го рассказал о грядущем отказе от MGU-H, одним из первых сообщил о переходе Серхио Переса в «Ред Булл», а в феврале назвал имя одного из будущих гоночных директоров чемпионата.

Попробуем разобраться, что имел в виду испанец и в каких командах может произойти эта рокировка.

Пиастри наконец получит шанс?

Замена по ходу сезона — не слишком частое в последние годы явление в Формуле-1, а если не считать рокировок между «Ред Булл» и «Альфа Таури», то все они и вовсе были вызваны болезнью или травмой кого-то из основных пилотов. Здесь же, судя по словам Фабреги, речь идёт о замене продуманной и подготовленной. Соответственно, из этого мы делаем вывод, что в грядущей рокировке будет участвовать кто-то из пилотов, кто успел разочаровать в первых гонках сезона-2022.

Речь может идти, например, о Николасе Латифи, который даже с уходом Джорджа Расселла не смог стать лидером команды и теперь уступает в темпе пропустившему год Алексу Албону. Результаты и скорость канадца действительно оставляют желать лучшего, да и сам гонщик, кажется, теряет уверенность в своих силах.

Фото: Получив в сезоне-2022 нового напарника, Латифи так и не стал лидером команды

Спонсоры Николаса оказывают немалую поддержку «Уильямсу», однако в паддоке есть ещё один гонщик, который может принести деньги: Оскар Пиастри. Такая рокировка — чемпион Ф-2 становится призовым пилотом «Уильямса», а Латифи уходит в резервисты «Альпин» — выглядит логичной, но приходе Пиастри в Гроув говорят с начала сезона (речь, правда, о сезоне-2023), а потому не совсем ясно, чем контракт Оскара удивил бы Фабрегу.

Однако другого варианта на замену Латифи прямо по ходу сезона не вырисовывается — «Уильямс» снова откатился к аутсайдерам и не борется за очки, а потому сложно представить призового пилота другой команды, который согласится заменять Латифи. Ну а из числа резервистов именно Пиастри на данный момент наиболее перспективен.

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У Шумахера в «Хаасе» тоже не получается

Ещё один пилот, разочаровывающий в этом году, это Мик Шумахер. Немец продолжает допускать ошибки и на фоне результатов Кевина Магнуссена явно не может извлечь из техники «Хааса» максимум. Опередить датчанина в квалификации Мик смог только в Австралии, притом в трёх других случаях Магнуссен пробивался в Q3, в то время как Мик выше двенадцатой позиции в этом году не поднимался. Но кто в теории готов заменить Шумахера?

Можно вспомнить Пиастри, но в таком случае предполагается, что Мик уйдёт на его место в «Альпин» — то есть будет вынужден отказаться от связей с «Феррари» и места на стартовой решётке. Рокировка с «Альфа Ромео» и поменяться местами с Чжоу? Шумахеру это позволило бы начать с чистого листа и сделать вид, что неудачи начала сезона были случайностью, но зачем это китайскому гонщику?

На фоне Магнуссена Шумахер в сезоне-2022 разочаровывает

На фоне Магнуссена Шумахер в сезоне-2022 разочаровывает

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гуаньюй уступает Боттасу в «Альфе», поскольку не чувствует за рулём той же уверенности, что его опытный напарник — и в этом смысле в случае перехода в «Хаас» ситуация была бы ещё хуже. К тому же китайские спонсоры уже заплатили за выступления — у них повода пересматривать соглашения и договариваться с «Хаасом» нет.

Другой — и последний — вариант ухода Шумахера из «Хааса» — переход в «Астон Мартин» на место Себастьяна Феттеля. Для Мика это такой же шанс начать новый проект с нуля, в то время как Себ получит в своё распоряжение более конкурентоспособную машину. В каком-то смысле такая рокировка выгодна и владельцу «Астон Мартин» — Лэнс Стролл получит напарника попроще и выйдет в команде на первый план. Выгодно ли это самой команде — вопрос другой.

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Риккардо и место в «Макларене»

В начале сезона темп «Макларена» был удручающим, но инженерам постепенно удалось разобраться с особенностями машины. Итог этой работы — подиум Норриса в Имоле и четвёртое место в Кубке конструкторов, где «Макларен» опережает ближайшего соперника на 20 с лишним очков — неплохой задел в контексте борьбы середняков.

Однако результаты эти достигнуты в основном усилиями Ландо Норриса — он один набрал больше очков, чем вся «Альфа Ромео» или «Альпин». Даниэль Риккардо набрал втрое меньше — одиннадцать баллов против 35. Нельзя сказать, что австралиец намного медленнее напарника и в те уик-энды, когда Риккардо уверен в машине: тогда он идёт в том же темпе, что и Норрис (если не выше). Тем не менее вот уже больше года Дэн не может стать настоящим лидером команды. В начале сезона-2021 он отмечал: нужно время, чтобы адаптироваться к машине — и до сих пор этого гонщику не удалось.

Второй год подряд Риккардо выжимает из машины меньше, чем напарник

Второй год подряд Риккардо выжимает из машины меньше, чем напарник

Фото: Clive Mason/Getty Images

Риккардо не впервой резко менять команды: в 2018-м он покинул «Ред Булл», чувствуя, что в Милтон-Кинсе делают ставку на Ферстаппена, а в 2020 году сбежал из «Рено» в «Макларен» как только такая возможность представилась. Не исключено, что сейчас Дэн вновь хочет сменить команду — и, например, вернуться в Энстоун и заменить в команде Фернандо Алонсо. Сам испанец, похоже, не слишком доволен темпом машины (и её надёжностью), а «Макларен» в его нынешнем виде — шанс на подиумы и борьбу за победы. Но даже если Алонсо решил уйти прямо сейчас, зачем «Альпин» Риккардо, когда есть другой австралиец — Оскар Пиастри?

На фоне слов Фабреги касательно Риккардо появились куда более интересные слухи: замена австралийца на Колтона Херту с переходом австралийца в IndyCar — в команду «Андретти». Из заявления журналиста следует, что обмен пилотами произойдёт между двумя командами одного чемпионата, но прямого указания на это нет. В пользу этих слухов говорит, например, соглашение Херты о тестах старого шасси «Макларен», а также тот факт, что после аварии в Лонг-Бич Колтон проигрывает в общем зачёте IndyCar почти 60 очков — не то чтобы шансы на чемпионство потеряны, но без мощного успеха в Индианаполисе включиться в борьбу за титул ему будет крайне трудно.

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Халк может вернуться?

Пожалуй, одним из самых неожиданных вариантов, который обсуждается экспертами, это возвращение Нико Хюлькенберга на стартовую решётку. Немец в последние годы выходил на старт лишь в качестве экстренной замены — и каждый раз, несмотря на отсутствие полноценной подготовки, смотрелся весьма достойно.

Этого всё-таки недостаточно, чтобы получить приглашение от топ-команды или даже кого-то из середняков, но для «Уильямса» появление опытного гонщика, который на протяжении своей карьеры работал с самыми разными коллективами, может стать подспорьем.

В сезоне-2022 Хюлькенберг провёл две гонки и оба раза держался достойно

В сезоне-2022 Хюлькенберг провёл две гонки и оба раза держался достойно

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Звучит неожиданно, но именно такая рокировка полностью отвечает тому, что сказал Фабрега: уход Латифи, который за три года так и не смог проявить себя в «Уильямсе», мало кого удивит, в то время как возвращение Нико Хюлькенберга в качестве постоянного пилота — сюрприз даже для самого немца (в прошлом году он заявил, что в Ф-1 вернуться даже не надеется).

Однако, в отличие от описанного выше варианта с заменой Латифи на Пиастри, у Хюлькенберга нет спонсоров, способных восполнить финансирование, которое обеспечивал канадец. Если для «Уильямса» этот вопрос не принципиален, то никаких препятствий для подписания контракта нет.

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Где замен ждать не стоит

Напоследок попытаемся разобраться, каких команд слова Фабреги не касаются точно. В первую очередь это «Феррари» — вряд ли в Маранелло решили расстаться с Сайнсом через неделю после подписания нового контракта. Едва ли будут какие-то перемены в «Мерседесе» — Расселл удачно вписался в команду, а у Хэмилтона контракт до конца 2023 года.

В «Ред Булл» и «Альфа Таури» замены возможны лишь в рамках молодёжной программы — даже если Фаэнце придётся расстаться с Гасли или Цунодой на освободившееся место придёт кто-то из юниоров — Лиам Лоусон или Юри Випс. Однако в оставшихся шести командах замены вполне реальны. С другой стороны, не исключено, что о рокировке команды так и не договорятся или что Фабрега попросту ошибается. В любом случае, нам остаётся ждать лишь официальных новостей.

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